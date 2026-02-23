Getty Images Sport
« Notre pire match » - Arne Slot, furieux, admet que « nous avons obtenu plus que ce que nous méritions » après la victoire écrasante de Liverpool à Nottingham Forest
Les Reds remportent une victoire spectaculaire in extremis à Forest
Les Reds ont stagné pendant les 45 premières minutes, ne réussissant pas un seul tir cadré et ne touchant le ballon que trois fois dans la surface adverse avant la pause. Slot a révélé qu'il n'avait pas mâché ses mots lorsqu'il s'était adressé à ses joueurs dans les vestiaires, leur faisant clairement comprendre que leur niveau avait considérablement baissé. Le manque d'énergie était particulièrement flagrant étant donné que Forest avait joué en milieu de semaine en Turquie, mais c'est Liverpool qui semblait manquer de condition physique et d'idées dans une ambiance hostile.
Le match a atteint son paroxysme dans les dernières minutes lorsque Mac Allister a cru avoir marqué à la 89e minute, mais la VAR est intervenue. Stefan Ortega a arrêté une tête d'Hugo Ekitike, et le ballon a rebondi sur l'Argentin avant de finir dans les filets, mais le but a été annulé pour une faute de main. Cependant, la chance a finalement souri aux hommes de Slot dans les arrêts de jeu, lorsque Dominik Szoboszlai a gardé son sang-froid pour délivrer un centre qui a permis à Mac Allister de marquer son premier but en Premier League cette saison, à sa deuxième tentative.
Slot : La « pire » performance de Liverpool
« La première mi-temps a été vraiment mauvaise, la pire que nous ayons jouée jusqu'à présent, je pense », a déclaré Slot lors de sa conférence de presse d'après-match. « Mais la deuxième mi-temps a été bien meilleure, nous avons beaucoup mieux contrôlé le jeu. Notre performance, en particulier en première mi-temps, n'était pas aussi bonne que celles que nous avons souvent réalisées cette saison. Mais nous avons trop souvent été du mauvais côté du score après une bonne performance et aujourd'hui, je pense que nous avons obtenu plus que ce que nous méritions. Un match nul aurait été un résultat plus juste qu'une victoire pour nous.
[Je leur ai dit à la mi-temps] que c'était la pire première mi-temps que nous ayons jouée. Mais nous avons très bien défendu notre surface, et c'est pour cela que le score était toujours de zéro à zéro. Même si Forest était la meilleure équipe et nous forçait à reculer, nous avons très bien défendu notre surface, à mon avis. Nous avons dû défendre de nombreux coups de pied arrêtés tout au long du match, en particulier en première mi-temps. Si nous pouvions appliquer cette mentalité à l'ensemble du terrain, en améliorant quelques aspects du jeu et en évitant de perdre tous les ballons que nous touchons, car c'est presque ce qui s'est passé, alors vous savez que ces joueurs peuvent faire mieux. »
Mac Allister partage la frustration de Slot face à cette piètre performance.
Mac Allister a fait écho aux sentiments de son entraîneur concernant la performance médiocre, admettant que les trois points masquaient un après-midi difficile pour les champions. Bien qu'il ait été l'auteur du but décisif, le milieu de terrain argentin n'a pas tardé à souligner que l'équipe devait analyser de manière critique les raisons pour lesquelles elle avait eu du mal à trouver son rythme face à l'équipe de Vitor Pereira.
« Pour être honnête, j'ai des sentiments mitigés », a déclaré Mac Allister sur Sky Sports. « J'adore marquer, j'adore gagner. Mais je ne pense pas que nous ayons très bien joué. C'est toujours agréable de gagner. Nous devons analyser ce que nous avons bien fait et ce qui n'a pas fonctionné. L'intensité n'était pas au rendez-vous, mais nous avons fait ce qu'il fallait pour gagner. »
Le vainqueur de la Coupe du monde a également donné son point de vue sur le drame de la fin du match, avec son but refusé à la 89e minute. S'il a reconnu que le ballon avait touché son bras, il a estimé que la décision de l'annuler était difficile à accepter, avant de finalement trouver le chemin des filets dans les arrêts de jeu.
« Il a touché mon coude, mais je trouve que c'est un peu sévère », a poursuivi Mac Allister. « C'est un peu les deux, mais je comprends les règles. Je pensais que j'en marquerais un autre. J'ai dit à Hugo que ce serait notre but, et je suis content qu'il soit rentré. »
Inquiétudes liées aux blessures à l'approche du match contre West Ham
Cette victoire est d'autant plus impressionnante que Florian Wirtz, victime d'une douleur au dos lors de l'échauffement, a dû déclarer forfait à la dernière minute. Slot garde toutefois espoir que la star allemande sera disponible pour le match de samedi prochain contre West Ham.
« Nous ne pensons pas que ce soit très grave, mais il a trop ressenti son dos pendant l'échauffement pour pouvoir commencer le match, il n'était pas capable d'être à 100 % ou même proche de 100 % », a ajouté Slot. « Après six, sept ou huit mois dans cette ligue, il comprend désormais que, quelle que soit sa maîtrise du ballon, il doit être à 100 % à son niveau, nous avons donc décidé de ne pas le faire jouer. Nous espérons et pensons qu'il pourra être à nouveau avec nous la semaine prochaine, mais on ne sait jamais comment les choses vont se passer. »
