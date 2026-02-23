« Notre pire match » - Arne Slot, furieux, admet que « nous avons obtenu plus que ce que nous méritions » après la victoire écrasante de Liverpool à Nottingham Forest

Mac Allister a fait écho aux sentiments de son entraîneur concernant la performance médiocre, admettant que les trois points masquaient un après-midi difficile pour les champions. Bien qu'il ait été l'auteur du but décisif, le milieu de terrain argentin n'a pas tardé à souligner que l'équipe devait analyser de manière critique les raisons pour lesquelles elle avait eu du mal à trouver son rythme face à l'équipe de Vitor Pereira.

« Pour être honnête, j'ai des sentiments mitigés », a déclaré Mac Allister sur Sky Sports. « J'adore marquer, j'adore gagner. Mais je ne pense pas que nous ayons très bien joué. C'est toujours agréable de gagner. Nous devons analyser ce que nous avons bien fait et ce qui n'a pas fonctionné. L'intensité n'était pas au rendez-vous, mais nous avons fait ce qu'il fallait pour gagner. »

Le vainqueur de la Coupe du monde a également donné son point de vue sur le drame de la fin du match, avec son but refusé à la 89e minute. S'il a reconnu que le ballon avait touché son bras, il a estimé que la décision de l'annuler était difficile à accepter, avant de finalement trouver le chemin des filets dans les arrêts de jeu.

« Il a touché mon coude, mais je trouve que c'est un peu sévère », a poursuivi Mac Allister. « C'est un peu les deux, mais je comprends les règles. Je pensais que j'en marquerais un autre. J'ai dit à Hugo que ce serait notre but, et je suis content qu'il soit rentré. »