Manchester City n’a pas tremblé. En accueillant une équipe de West Ham en pleine crise, les hommes de Pep Guardiola ont parfaitement rempli leur mission avec une victoire nette et sans bavure (3-0) au cœur de l’Etihad. Propulsés par un Erling Haaland de gala – auteur d’un doublé et d’une passe décisive – les Citizens ont étouffé leur adversaire dans tous les compartiments du jeu. Un succès qui envoie un message clair à Arsenal dans la course au titre, et qui confirme la montée en puissance d’un collectif désormais bien rodé malgré quelques rotations.
Notes Man City - West Ham : Haaland flambe, Cherki séduit, les Citizens déroulent
- Getty Images Sport
Gardien de but et défense
Gianluigi Donnarumma (7) : Journée paisible pour l’Italien, rarement inquiété. Une ou deux interventions tranquilles, mais surtout un rôle de spectateur.
Nico O’Reilly (7) : Juste dans ses relances, serein dans ses interventions. Apporte une vraie stabilité sur son flanc.
Josko Gvardiol (7) : Concentré et appliqué. Pas sollicité outre mesure, mais toujours bien placé.
Ruben Dias (7) : Patron de la charnière, toujours juste dans le placement. Quelques bonnes lectures de trajectoire.
Matheus Nunes (8) : Actif, agressif dans le bon sens. Il a souvent campé haut et étouffé les rares velléités adverses.
- Getty Images Sport
Milieu de terrain
Tijjani Reijnders (8) : Très mobile et propre techniquement. A bien combiné avec Haaland et a été récompensé par un but mérité.
Nico Gonzalez (7) : Toujours disponible pour ressortir proprement. Bonne tenue du ballon, match très correct.
Bernardo Silva (8) : Organisateur du jeu, il a distillé les passes justes tout en multipliant les courses intelligentes.
- AFP
Attaque
Phil Foden (8) : Remuant, incisif, il a mis Kilman au supplice. Très bon dans les petits espaces comme dans les appels tranchants.
Rayan Cherki (7) : De l’énergie, de la créativité et quelques gestes brillants. Remplacé à l’heure de jeu après une bonne performance.
Erling Haaland (9) : Deux buts, une passe décisive, des courses tranchantes, et un impact physique énorme. Tout simplement injouable.
- Getty Images Sport
Remplaçants & Entraîneur
Rico Lewis (6) : Peu de temps pour s’illustrer mais sérieux dans ses transmissions.
Savinho (7) : Très percutant, il a fait des différences sur son côté. Bonne entrée.
Abdukodir Khusanov (6) : Peu sollicité, s’est contenté de verrouiller sa zone.
Divine Mukasa (6) : Débuts prometteurs. Quelques bons contrôles, sans excès de précipitation.
Pep Guardiola (7) : Match parfaitement maîtrisé par ses hommes. Coaching cohérent, domination constante, aucune fausse note.