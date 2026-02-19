Notes des joueuses de Manchester United contre l'Atlético Madrid : Jess Park est en feu ! La star des Lionesses brille à nouveau alors que les Red Devils décrochent leur place en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich

C'est toutefois l'Atleti qui a mieux démarré la rencontre en Angleterre, Synne Jensen causant notamment de réels problèmes à United. Elle a contraint Phallon Tullis-Joyce à effectuer un arrêt intelligent dès le début du match et le corner qui en a résulté aurait dû permettre à Lauren de réduire l'écart d'une tête, mais son tir a fini au-dessus de la barre transversale. Les hôtes ont toutefois bien réagi et, après de belles occasions pour Lea Schuller, Lisa Naalsund et Melvine Malard, le score a finalement été débloqué.

Naalsund en a été l'architecte, s'élançant sur la gauche et centrant en retrait pour Zigiotti, qui a brillamment battu la gardienne adverse Lola Gallardo. À partir de là, United a pris le contrôle du match et, après un tir astucieux de Hinata Miyazawa bien arrêté, Park a enthousiasmé le public local avec un magnifique tir lointain qui a fini sa course dans la lucarne, permettant à son équipe de mener 2-0 à la pause.

Il est étonnant que United n'ait pas ajouté d'autres buts au score. Park a frappé le poteau, la remplaçante Ellen Wangerheim a mis Gallardo à contribution et la jeune débutante Jessica Anderson s'est montrée particulièrement vive lorsqu'elle est entrée en jeu en fin de match, obligeant l'internationale espagnole à réaliser un autre bel arrêt. Mais le travail était déjà bien fait, les Red Devils se qualifiant pour leur tout premier quart de finale de l'UWCL, où elles affronteront le Bayern Munich, champion d'Allemagne.

GOAL note les joueuses de Man Utd au Leigh Sports Village...