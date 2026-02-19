Goal.com
Jess Park Man Utd Atletico Madrid
Ameé Ruszkai

Traduit par

Notes des joueuses de Manchester United contre l'Atlético Madrid : Jess Park est en feu ! La star des Lionesses brille à nouveau alors que les Red Devils décrochent leur place en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich

Manchester United affrontera le Bayern Munich le mois prochain en quarts de finale de la Ligue des champions féminine, après que Julia Zigiotti Olme et Jess Park aient marqué les buts décisifs contre l'Atlético Madrid jeudi, assurant une victoire 2-0 ce soir-là et un score cumulé de 5-0. Les Red Devils ont été très efficaces lors des deux matchs et n'ont pas relâché leurs efforts malgré leur large victoire en Espagne, offrant également à leurs supporters une performance mémorable.

C'est toutefois l'Atleti qui a mieux démarré la rencontre en Angleterre, Synne Jensen causant notamment de réels problèmes à United. Elle a contraint Phallon Tullis-Joyce à effectuer un arrêt intelligent dès le début du match et le corner qui en a résulté aurait dû permettre à Lauren de réduire l'écart d'une tête, mais son tir a fini au-dessus de la barre transversale. Les hôtes ont toutefois bien réagi et, après de belles occasions pour Lea Schuller, Lisa Naalsund et Melvine Malard, le score a finalement été débloqué.

Naalsund en a été l'architecte, s'élançant sur la gauche et centrant en retrait pour Zigiotti, qui a brillamment battu la gardienne adverse Lola Gallardo. À partir de là, United a pris le contrôle du match et, après un tir astucieux de Hinata Miyazawa bien arrêté, Park a enthousiasmé le public local avec un magnifique tir lointain qui a fini sa course dans la lucarne, permettant à son équipe de mener 2-0 à la pause.

Il est étonnant que United n'ait pas ajouté d'autres buts au score. Park a frappé le poteau, la remplaçante Ellen Wangerheim a mis Gallardo à contribution et la jeune débutante Jessica Anderson s'est montrée particulièrement vive lorsqu'elle est entrée en jeu en fin de match, obligeant l'internationale espagnole à réaliser un autre bel arrêt. Mais le travail était déjà bien fait, les Red Devils se qualifiant pour leur tout premier quart de finale de l'UWCL, où elles affronteront le Bayern Munich, champion d'Allemagne.

GOAL note les joueuses de Man Utd au Leigh Sports Village...

    Gardien de but et défense

    Phallon Tullis-Joyce (7/10) :

    A réalisé plusieurs beaux arrêts pour empêcher l'Atlético de revenir dans le match, malgré un bon début dans cette deuxième mi-temps.

    Hanna Lundkvist (7/10) :

    Une prestation très solide, avec notamment un arrêt décisif en première mi-temps, avant que United ne prenne définitivement le large dans cette rencontre.

    Maya Le Tissier (7/10) :

    Une autre performance solide de la capitaine de United. Elle s'est régulièrement illustrée par d'importantes interventions défensives et a été bonne balle au pied, même si elle n'a pas autant dicté le jeu que d'habitude.

    Millie Turner (7/10) :

    Un peu imprécise dans ses passes par moments, mais solide en défense et dominante dans ses duels.

    Dominique Janssen (7/10) :

    Elle a débuté au poste d'arrière gauche, puis s'est adaptée sans problème au poste d'arrière droite en deuxième mi-temps, offrant une performance solide dans tous les domaines.

    Milieu de terrain

    Julia Zigiotti Olme (7/10) :

    Une prestation très active de 45 minutes au cours de laquelle elle a beaucoup couru, fait beaucoup de bon travail avec et sans le ballon et marqué un but.

    Hinata Miyazawa (7/10) :

    Elle a discrètement fait son travail au milieu de terrain, couvrant beaucoup de terrain et permettant aux autres de briller en attaque. Elle a failli marquer elle-même, mais Gallardo a réalisé un bel arrêt.

    Lisa Naalsund (8/10) :

    Une performance vraiment impressionnante, durant laquelle elle a apporté beaucoup d'énergie, s'est montrée positive dans son jeu et a fait preuve d'une bonne finition.

    Attaque

    Jess Park (8/10) :

    Elle a continué sur sa lancée avec un autre match brillant, dont le point culminant a été son superbe but qui a porté le score à 2-0.

    Lea Schuller (6/10) :

    Tout ne s'est pas toujours passé comme prévu, mais elle a montré de belles touches de balle et aurait pu marquer un but sans un bon arrêt.

    Melvine Malard (6/10) :

    Un match discret par rapport à ses standards, même si elle a tout de même causé des problèmes, travaillé dur et aurait pu marquer.

    Remplaçants et entraîneur

    Simi Awujo (7/10) :

    Très dynamique après son entrée en jeu à la mi-temps. Elle a bien pressé, s'est battue dans ses duels et s'est montrée positive balle au pied.

    Ellen Wangerheim (7/10) :

    Jouait en tant qu'avant-centre, mais a montré de bons mouvements pour créer des liens avec les autres et trouver des espaces dans différentes zones. Elle a également eu une bonne occasion de marquer, mais a été stoppée par un bon arrêt.

    Gabby George (6/10) :

    Elle s'est bien intégrée au poste d'arrière gauche pendant les 25 dernières minutes, ne commettant pratiquement aucune erreur alors que United menait confortablement le match.

    Jessica Anderson (N/A) :

    Elle a fait ses débuts avec l'équipe senior de United en fin de match.

    Marc Skinner (7/10) :

    Il a été limité dans ses actions en raison des absences qui ont décimé son effectif, mais il a bien utilisé son banc malgré ces difficultés et a permis à son équipe de remporter la victoire.

