Notes des joueuses de Manchester United contre Chelsea : les exploits de Phallon Tullis-Joyce n'ont pas suffi à empêcher la fin de la série de finales de FA Cup des Red Devils

La tentative de Manchester United d'atteindre une quatrième finale consécutive de la FA Cup féminine a pris fin dimanche, après une défaite 2-1 contre Chelsea à l'issue des prolongations lors du cinquième tour. Phallon Tullis-Joyce a réalisé des prouesses dans les cages des Red Devils, mais n'a pas pu empêcher les buts de Sam Kerr et Naomi Girma, tandis que l'égalisation de Simi Awujo n'a pas suffi à permettre à l'équipe de Marc Skinner de remonter au score.

Les deux équipes ont eu des occasions d'ouvrir le score en première mi-temps. Tullis-Joyce a réalisé des arrêts décisifs face à Alyssa Thompson, Erin Cuthbert et Lauren James, tandis que Jess Park a contraint Hannah Hampton à effectuer un arrêt difficile à l'autre bout du terrain avant de tirer au-dessus de la barre transversale.

Chelsea a largement dominé cette première mi-temps, mais United est revenu dans le match après la pause. Après que Melvine Malard ait vu sa tête repoussée sur la ligne par Veerle Buurman, Park a frappé le poteau d'un tir puissant à 25 mètres.

C'est toutefois l'équipe de Sonia Bompastor qui a finalement pris l'avantage lorsque la remplaçante Kerr a crocheté un ballon rebondissant dans le coin inférieur du but. Mais United n'est resté mené que trois minutes, car sa propre remplaçante, Awujo, a poussé le ballon au fond des filets après un rebond dans la surface de Chelsea, assurant ainsi la prolongation.

L'équipe locale a repris le contrôle du match et a pris l'avantage lorsque Girma a été la plus rapide à réagir après que sa coéquipière américaine Tullis-Joyce ait détourné la tête de Buurman sur le poteau. United a poussé pour égaliser une deuxième fois, mais n'a pas réussi à se créer d'occasions franches pour garder espoir de se rendre à nouveau à Wembley.

GOAL note les joueuses de United à Kingsmeadow...

    Gardien de but et défense

    Phallon Tullis-Joyce (8/10) :

    Elle a réalisé un bel arrêt pour repousser une frappe de Thompson, puis deux arrêts exceptionnels pour contrer Cuthbert et James en première mi-temps. Elle a eu quelques difficultés avec ses dégagements au pied, mais n'avait aucune chance sur les deux buts, et a été particulièrement malchanceuse sur le deuxième après un autre excellent arrêt sur une tête de Buurman.

    Hanna Lundqvist (5/10) :

    Elle a eu du mal face à Thompson, puis à Baltimore. Elle n'a pas pu montrer son instinct offensif, car l'équipe locale a dominé le match.

    Maya Le Tissier (8/10) :

    Elle semblait toujours être au bon endroit pour contrer les ballons dans la surface, tout en faisant preuve d'un excellent sang-froid lorsqu'elle était en possession du ballon. Ses coups francs ont également causé des problèmes, notamment lors de l'action qui a mené au but égalisateur d'Awujo.

    Millie Turner (7/10) :

    Solide aux côtés de sa capitaine. Elle a bien balayé à plusieurs reprises tout en remportant sa part de duels aériens.

    Dominique Janssen (6/10) :

    Elle s'est parfois fait surprendre par des courses derrière elle, mais elle s'est bien reprise, même si elle a reçu un carton jaune. Elle était au bon endroit pour dégager sur la ligne en première mi-temps.

    Milieu de terrain

    Julia Zigiotti Olme (5/10) :

    Elle a bien commencé le match en portant bien le ballon vers l'avant, mais elle semblait de plus en plus frustrée avant de sortir en deuxième mi-temps.

    Hinata Miyazawa (5/10) :

    Elle a montré de belles qualités techniques en début de match, mais le manque de possession de balle de United a rapidement réduit son influence.

    Lisa Naalsund (4/10) :

    Elle a trouvé quelques espaces intéressants, mais ses passes n'étaient pas à la hauteur. Elle a fini par descendre plus bas pour aider en défense.

    Attaque

    Jess Park (6/10) :

    Elle semblait être la plus à même de faire bouger les choses pour United en attaque. Elle aurait dû faire mieux lorsqu'elle a tiré au-dessus du but en première mi-temps, mais elle a été très malchanceuse de voir son tir lointain rebondir sur le poteau après la pause.

    Ellen Wangerheim (3/10) :

    Elle s'est retrouvée seule en attaque pendant une grande partie de l'après-midi, mais n'a pas réussi à conserver le ballon lorsqu'il lui parvenait. Elle a été remplacée à 20 minutes de la fin.

    Melvine Malard (5/10) :

    Elle s'est montrée dangereuse sur le côté gauche, mais ses dernières passes ou ses tirs ont trop souvent manqué de précision, notamment lorsqu'elle a tiré au-dessus à la mi-temps de la deuxième mi-temps.

  • Remplaçants et entraîneur

    Elisabeth Terland (5/10) :

    Plus présente à l'avant que Wangerheim, mais incapable de trouver le chemin des filets.

    Simi Awujo (7/10) :

    Elle a bien joué en marquant le but égalisateur et en s'imposant au milieu de terrain.

    Gabby George (6/10) :

    Entrée en jeu lors de la deuxième mi-temps des prolongations.

    Lea Schuller (5/10) :

    Elle n'a eu que les 15 dernières minutes de la prolongation pour tenter de faire la différence.

    Layla Drury (N/A) :

    Entrée en jeu pour les 10 dernières minutes.

    Marc Skinner (6/10) :

    Il aurait peut-être pu effectuer ses remplacements un peu plus tôt, mais compte tenu du manque de repos de son équipe, celle-ci s'est bien comportée malgré le score final.

