Notes des joueuses de Manchester United contre Chelsea : les exploits de Phallon Tullis-Joyce n'ont pas suffi à empêcher la fin de la série de finales de FA Cup des Red Devils

Les deux équipes ont eu des occasions d'ouvrir le score en première mi-temps. Tullis-Joyce a réalisé des arrêts décisifs face à Alyssa Thompson, Erin Cuthbert et Lauren James, tandis que Jess Park a contraint Hannah Hampton à effectuer un arrêt difficile à l'autre bout du terrain avant de tirer au-dessus de la barre transversale.

Chelsea a largement dominé cette première mi-temps, mais United est revenu dans le match après la pause. Après que Melvine Malard ait vu sa tête repoussée sur la ligne par Veerle Buurman, Park a frappé le poteau d'un tir puissant à 25 mètres.

C'est toutefois l'équipe de Sonia Bompastor qui a finalement pris l'avantage lorsque la remplaçante Kerr a crocheté un ballon rebondissant dans le coin inférieur du but. Mais United n'est resté mené que trois minutes, car sa propre remplaçante, Awujo, a poussé le ballon au fond des filets après un rebond dans la surface de Chelsea, assurant ainsi la prolongation.

L'équipe locale a repris le contrôle du match et a pris l'avantage lorsque Girma a été la plus rapide à réagir après que sa coéquipière américaine Tullis-Joyce ait détourné la tête de Buurman sur le poteau. United a poussé pour égaliser une deuxième fois, mais n'a pas réussi à se créer d'occasions franches pour garder espoir de se rendre à nouveau à Wembley.

GOAL note les joueuses de United à Kingsmeadow...