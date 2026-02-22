Goal.com
En direct
Sam Kerr Naomi Girma Chelsea Women gfxGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Notes des joueuses de Chelsea contre Man Utd : Naomi Girma et Sam Kerr, les héroïnes de la FA Cup, alors que les Blues se battent pour atteindre les quarts de finale

Naomi Girma a choisi le moment idéal pour marquer son premier but avec Chelsea dimanche, son but en prolongation permettant aux Blues de remporter une victoire spectaculaire 2-1 contre Manchester United et de se qualifier pour les quarts de finale de la FA Cup. Il semblait que le but inscrit en fin de deuxième mi-temps par Sam Kerr allait faire la différence pour l'équipe de Sonia Bompastor dans un match très disputé, mais la réponse rapide de Simi Awujo a prolongé le match, ouvrant la voie à Girma pour devenir la héroïne.

Après quelques résultats difficiles et des performances décevantes ces dernières semaines, Chelsea semblait beaucoup mieux ici, contrôlant le jeu et se créant de nombreuses occasions. Souvent, c'est seulement grâce aux excellentes interventions de la gardienne Phallon Tullis-Joyce, qui a repoussé les tentatives d'Alyssa Thompson, Erin Cuthbert et Lauren James en première mi-temps, que Chelsea n'a pas pris l'avantage. Et lorsque l'Américaine semblait battue, après un rebond du ballon dans la surface suite à un corner, Dominique Janssen était là pour dégager sur la ligne.

Après avoir tenu les Blues à distance, United a pris le dessus en deuxième période et semblait plus susceptible de marquer pendant un bon moment, avec notamment Jess Park, qui avait manqué une bonne occasion en première mi-temps, qui a frappé violemment le cadre du but de Hannah Hampton. Auparavant, Lisa Naalsund avait vu son tir dévié de justesse, tandis que Melvine Malard n'avait pas réussi à exploiter un bon ballon repoussé par Ellen Wangerheim, tirant sa demi-volée bien loin du but.

Alors que le match semblait se diriger vers les prolongations, Kerr est venue à la rescousse de Chelsea en inscrivant son neuvième but en dix rencontres contre United grâce à une excellente finition à douze minutes de la fin. Mais les Blues n'ont pu conserver leur avance que quelques minutes, Awujo répliquant par un tir astucieux qui a remis le match sur les rails pour les prolongations.

Cependant, cela n'a fait que retarder l'inévitable, puisqu'il a fallu neuf minutes à Girma pour marquer le troisième but du match sur un coup franc, après que Tullis-Joyce ait initialement réalisé un autre arrêt exceptionnel pour repousser une tentative de Veerle Buurman. Les Blues restent ainsi en lice pour défendre leur titre en FA Cup, Bompastor et son équipe connaîtront lundi leurs adversaires en quarts de finale.

GOAL note les joueuses de Chelsea à Kingsmeadow...

  • Ellie Carpenter Melvine Malard Chelsea Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Hannah Hampton (6/10) :

    Sa distribution n'était pas optimale, mais elle a bien contrôlé sa zone et a su gérer la plupart des attaques de United.

    Ellie Carpenter (7/10) :

    Elle a réalisé plusieurs interventions défensives très importantes et a également apporté beaucoup en attaque, notamment avec le centre qui a permis à Kerr d'ouvrir le score.

    Lucy Bronze (7/10) :

    Elle a commis quelques erreurs en possession du ballon, mais elle a été solide dans l'ensemble et a contribué à neutraliser Wangerheim. Elle a manqué de chance d'avoir joué un rôle si important dans l'égalisation de United, car son dégagement de la tête a rebondi sur une coéquipière pour permettre à Awujo de marquer.

    Naomi Girma (8/10) :

    Excellente en possession du ballon, solide en défense, elle a instinctivement sauté sur l'occasion pour marquer le but décisif.

    Veerle Buurman (8/10) :

    Brillante performance de la jeune défenseuse. Elle a neutralisé Park chaque fois qu'elle se trouvait sur son côté et a bien soutenu l'attaque, réalisant une superbe passe pour le but de Kerr.

    • Publicité

  • Milieu de terrain

    Keira Walsh (7/10) :

    Elle a joué un rôle important dans les phases de domination de Chelsea et a fait sa part du travail défensif.

    Erin Cuthbert (6/10) :

    Toutes ses tentatives n'ont pas abouti, mais comme toujours, elle s'est beaucoup investie et s'est montrée solide en possession du ballon.

    Sjoeke Nusken (6/10) :

    Elle a de nouveau fait bonne impression, après avoir passé la majeure partie de la saison sur la touche. Ses déplacements intelligents peuvent briller lorsque Chelsea joue avec un faux numéro 9. Elle a fait preuve d'une bonne lecture du jeu pour se retrouver en position favorable en deuxième mi-temps, mais n'a pas réussi à reprendre le centre comme elle l'aurait souhaité.

  • Chelsea v Manchester United - Adobe Women's FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Attaque

    Johanna Rytting Kaneryd (5/10) :

    Remplacée à la mi-temps après avoir passé 45 minutes à courir après des passes trop longues. Sa vitesse et son franc-parler constituaient une menace derrière, mais uniquement lorsqu'elle était bien servie.

    Lauren James (7/10) :

    Elle a dicté le jeu tout en disputant seulement son deuxième match complet de la saison. Elle a créé de nombreuses occasions et a participé à la plupart des meilleures actions de Chelsea.

    Alyssa Thompson (6/10) :

    Elle s'est montrée positive chaque fois qu'elle a reçu le ballon, ce qui a donné lieu à de bons moments, mais elle n'a tout simplement pas eu la touche finale nécessaire.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Remplaçants et entraîneur

    Sandy Baltimore (7/10) :

    Elle a vraiment fait la différence sur l'aile gauche, avec son envie de courir vers son adversaire et de faire bouger les choses.

    Sam Kerr (8/10) :

    Elle a apporté un point d'ancrage à l'attaque et s'est montrée excellente chaque fois qu'elle a pu s'impliquer. Elle a brillamment ouvert le score, remporté tous ses duels et constamment mis la défense de United en difficulté.

    Kadeisha Buchanan (7/10) :

    Elle est entrée en jeu avant les prolongations pour sa première apparition depuis sa rupture du ligament croisé antérieur en novembre 2024. Elle n'a pas semblé rouillée du tout et a joué un rôle essentiel pour tenir United à distance pendant cette demi-heure supplémentaire.

    Guro Reiten (7/10) :

    Elle a apporté beaucoup d'énergie et d'élan en attaque, tout en effectuant un excellent travail défensif.

    Wieke Kaptein (7/10) :

    Une autre remplaçante très efficace qui a beaucoup couru et qui a failli marquer un but, mais son tir enroulé est passé juste à côté du poteau.

    Sonia Bompastor (7/10) :

    Elle a effectué de bons remplacements au bon moment pour aider son équipe à remporter un match très disputé.

0