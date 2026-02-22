Notes des joueuses de Chelsea contre Man Utd : Naomi Girma et Sam Kerr, les héroïnes de la FA Cup, alors que les Blues se battent pour atteindre les quarts de finale

Après quelques résultats difficiles et des performances décevantes ces dernières semaines, Chelsea semblait beaucoup mieux ici, contrôlant le jeu et se créant de nombreuses occasions. Souvent, c'est seulement grâce aux excellentes interventions de la gardienne Phallon Tullis-Joyce, qui a repoussé les tentatives d'Alyssa Thompson, Erin Cuthbert et Lauren James en première mi-temps, que Chelsea n'a pas pris l'avantage. Et lorsque l'Américaine semblait battue, après un rebond du ballon dans la surface suite à un corner, Dominique Janssen était là pour dégager sur la ligne.

Après avoir tenu les Blues à distance, United a pris le dessus en deuxième période et semblait plus susceptible de marquer pendant un bon moment, avec notamment Jess Park, qui avait manqué une bonne occasion en première mi-temps, qui a frappé violemment le cadre du but de Hannah Hampton. Auparavant, Lisa Naalsund avait vu son tir dévié de justesse, tandis que Melvine Malard n'avait pas réussi à exploiter un bon ballon repoussé par Ellen Wangerheim, tirant sa demi-volée bien loin du but.

Alors que le match semblait se diriger vers les prolongations, Kerr est venue à la rescousse de Chelsea en inscrivant son neuvième but en dix rencontres contre United grâce à une excellente finition à douze minutes de la fin. Mais les Blues n'ont pu conserver leur avance que quelques minutes, Awujo répliquant par un tir astucieux qui a remis le match sur les rails pour les prolongations.

Cependant, cela n'a fait que retarder l'inévitable, puisqu'il a fallu neuf minutes à Girma pour marquer le troisième but du match sur un coup franc, après que Tullis-Joyce ait initialement réalisé un autre arrêt exceptionnel pour repousser une tentative de Veerle Buurman. Les Blues restent ainsi en lice pour défendre leur titre en FA Cup, Bompastor et son équipe connaîtront lundi leurs adversaires en quarts de finale.

GOAL note les joueuses de Chelsea à Kingsmeadow...