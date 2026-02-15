Goal.com
Sjoeke Nusken Lauren James Chelsea Women split 2025-26
Notes des joueuses de Chelsea contre Liverpool : la magie de Lauren James fait la différence et permet aux Blues de Sonia Bompastor de remporter une victoire cruciale en WSL

La brillante performance de Lauren James a permis au Chelsea FC d'augmenter ses chances de se qualifier pour la Ligue des champions féminine la saison prochaine grâce à une importante victoire 2-0 contre Liverpool dimanche. Les Blues ont ainsi remporté les trois points à un moment où de nombreuses rumeurs négatives circulaient autour du club. Les résultats décevants ont remis en question l'avenir de l'entraîneuse Sonia Bompator, tandis que le départ cette semaine du directeur du football féminin Paul Green a provoqué un véritable tollé. Mais les joueuses ont fait tout leur possible dimanche, battant une équipe de Liverpool revigorée grâce à des buts de James et Sjoeke Nusken.

Ce n'était pas une performance exceptionnelle de la part de Chelsea. Les Reds ont très bien démarré et leur pressing a parfois mis les Blues sous pression. Alice Bergstrom a même trouvé le chemin des filets après seulement quatre minutes, mais le but a été refusé car elle avait commis une faute de main avant de marquer.

Sans numéro 9 clairement identifié dans le onze de départ, Chelsea manquait d'un point d'ancrage en attaque, Alyssa Thompson, James et Nusken évoluant toutes dans la zone où Sam Kerr ou Aggie Beever-Jones auraient normalement dû se trouver. Cette ambition de faire preuve de fluidité dans une configuration présentant des particularités et des déséquilibres uniques n'a pas eu l'effet escompté au départ, le manque de structure s'étant avéré être un problème.

Cependant, Chelsea disposait encore d'assez de qualité dans son effectif pour créer des occasions, et c'est James qui en a créé une juste avant la mi-temps, en délivrant un centre bas que Nusken a brillamment converti pour ouvrir le score. Elle a ensuite fait mieux un peu après l'heure de jeu, en s'engouffrant depuis la gauche et en décochant une magnifique frappe depuis l'entrée de la surface qui a battu Jennifer Falk, scellant ainsi le résultat et permettant aux Blues de creuser un écart de quatre points sur Arsenal, quatrième, dont le match contre Brighton a été reporté dimanche.

GOAL note les joueuses de Chelsea à Kingsmeadow...

    Gardien de but et défense

    Hannah Hampton (7/10) :

    Une performance solide, surtout si l'on considère que l'on ne pouvait pas toujours en dire autant de la défense devant elle.

    Ellie Carpenter (6/10) :

    Elle a dû fournir un travail défensif important en début de match, ce qui l'a empêchée de vraiment se lancer dans l'attaque. Elle s'est toutefois améliorée au fil du match, s'acquittant bien de sa tâche.

    Naomi Girma (6/10) :

    Elle a connu quelques moments difficiles en début de match, mais s'est améliorée au fil du temps, semblant plus sûre et plus calme en défense.

    Veerle Buurman (7/10) :

    Elle s'est bien adaptée à un changement de position en cours de match et a contribué à ouvrir des espaces pour ses coéquipières lorsqu'elle montait vers l'avant.

    Sandy Baltimore (5/10) :

    Elle s'est beaucoup projetée vers l'avant, mais s'est montrée relativement inefficace en attaque et parfois un peu déstabilisée en défense avant d'être remplacée à la mi-temps.

  • Milieu de terrain

    Keira Walsh (6/10) :

    Négligente dans la possession du ballon en début de match et parfois en difficulté face au pressing de Liverpool, mais, comme les autres, elle s'est adaptée et a progressé.

    Erin Cuthbert (6/10) :

    L'une des rares joueuses à avoir parfois fait preuve d'une réelle qualité dans la possession du ballon, même si elle a souvent été prise en défaut dans ses duels.

    Sjoeke Nusken (7/10) :

    Elle a eu du mal à trouver du temps de jeu cette saison, mais elle a toujours bien répondu à ce défi lorsqu'on lui en a donné l'occasion, comme elle l'a fait ici encore une fois. Elle a marqué son but de manière brillante.

    Attaque

    Johanna Rytting Kaneryd (5/10) :

    Elle a beaucoup couru et s'est bien positionnée, mais n'a pas su fournir la qualité nécessaire dans ses dernières passes.

    Lauren James (8/10) :

    Elle a bénéficié d'une grande liberté de mouvement et en a profité pour trouver les espaces nécessaires afin de créer les deux occasions décisives du match, permettant ainsi à son équipe de remporter la victoire.

    Alyssa Thompson (5/10) :

    Elle a travaillé dur et s'est beaucoup investie, mais a eu du mal à être efficace en attaque à cette occasion.

    Remplaçants et entraîneur

    Lucy Bronze (7/10) :

    Elle a réalisé une bonne performance pendant 45 minutes après son retour de blessure, d'autant plus qu'elle évoluait à un poste inhabituel pour elle, celui de défenseuse centrale. Elle a contribué à renforcer la solidité défensive de Chelsea.

    Sam Kerr (6/10) :

    Elle s'est bien positionnée et a joué un rôle important dans l'attaque, mais elle a gâché une occasion en or.

    Lexi Potter (N/A) :

    Elle a disputé 15 bonnes minutes, son rôle au sein de l'équipe de Chelsea continuant de prendre de l'importance.

    Wieke Kaptein (N/A) :

    Elle est entrée en jeu dans les dernières minutes alors que Chelsea assurait sa victoire.

    Aggie Beever-Jones (N/A) :

    Autre remplaçante tardive.

    Sonia Bompastor (7/10) :

    On pourrait s'interroger sur la façon dont elle a organisé cette équipe, en particulier en attaque. Mais elle a bien réagi en effectuant un remplacement à la mi-temps qui a renforcé la défense, et James a profité de son rôle libre pour offrir des moments décisifs.

