Notes des joueuses de Chelsea contre Liverpool : la magie de Lauren James fait la différence et permet aux Blues de Sonia Bompastor de remporter une victoire cruciale en WSL

Ce n'était pas une performance exceptionnelle de la part de Chelsea. Les Reds ont très bien démarré et leur pressing a parfois mis les Blues sous pression. Alice Bergstrom a même trouvé le chemin des filets après seulement quatre minutes, mais le but a été refusé car elle avait commis une faute de main avant de marquer.

Sans numéro 9 clairement identifié dans le onze de départ, Chelsea manquait d'un point d'ancrage en attaque, Alyssa Thompson, James et Nusken évoluant toutes dans la zone où Sam Kerr ou Aggie Beever-Jones auraient normalement dû se trouver. Cette ambition de faire preuve de fluidité dans une configuration présentant des particularités et des déséquilibres uniques n'a pas eu l'effet escompté au départ, le manque de structure s'étant avéré être un problème.

Cependant, Chelsea disposait encore d'assez de qualité dans son effectif pour créer des occasions, et c'est James qui en a créé une juste avant la mi-temps, en délivrant un centre bas que Nusken a brillamment converti pour ouvrir le score. Elle a ensuite fait mieux un peu après l'heure de jeu, en s'engouffrant depuis la gauche et en décochant une magnifique frappe depuis l'entrée de la surface qui a battu Jennifer Falk, scellant ainsi le résultat et permettant aux Blues de creuser un écart de quatre points sur Arsenal, quatrième, dont le match contre Brighton a été reporté dimanche.

GOAL note les joueuses de Chelsea à Kingsmeadow...