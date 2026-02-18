Goal.com
En direct
Mariona Russo Arsenal GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Notes des joueuses d'Arsenal contre OH Leuven : les buts d'Alessia Russo et Mariona Caldentey permettent aux Gunners de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, où elles affronteront Chelsea dans un duel 100 % anglais

Les buts d'Alessia Russo et Mariona Caldentey ont permis à Arsenal de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions féminine mercredi, les Gunners s'imposant 3-1 à domicile face à l'OH Leuven, pour un score cumulé de 7-1, dans des conditions extrêmement difficiles. La pluie et le vent ont rendu ce match difficile pour les deux équipes, mais la qualité des championnes d'Europe en titre a fini par s'imposer, leur permettant d'accéder aux quarts de finale où elles affronteront leurs rivales londoniennes de Chelsea.

Ce match semblait être une simple formalité après la victoire écrasante 4-0 d'Arsenal en Belgique la semaine dernière, mais le score semblait avoir libéré Louvain, qui s'est montré bien meilleur que lors de sa décevante performance à domicile. En effet, les visiteuses auraient pu prendre l'avantage après 20 minutes, lorsque Laia Codina a mal jugé un long ballon en avant et que Jada Conijnenberg s'est retrouvée seule face au but, mais Daphne van Domselaar s'est imposée et l'a empêchée de marquer.

Lorsque Arsenal a pris l'avantage quelques minutes plus tard, Russo surprenant Lowiese Seynhaeve à son premier poteau avec une frappe précoce, tout semblait indiquer que les Gunners allaient facilement s'imposer, avec une avance cumulé de 5-0. Cependant, Louvain a bien réagi et a égalisé juste après la demi-heure de jeu, lorsque Sara Pusztai a conclu une belle action collective, même si Van Domselaar aurait peut-être pu faire mieux sur ce tir.

Le score est resté inchangé pendant un certain temps, les deux équipes ayant du mal à créer des occasions sur un terrain difficile et par un temps exécrable. Jusqu'à ce que Caitlin Foord, qui a menacé la défense de Louvain toute la soirée, obtienne un penalty juste après l'heure de jeu. Caldentey a calmement converti le penalty depuis les 11 mètres, permettant à Arsenal de terminer le match sur une note positive. Russo et Foord ont toutes deux mis Seynhaeve à l'épreuve avant que l'attaquante anglaise ne scelle le score dans la dernière minute du temps réglementaire, faisant preuve d'un excellent jeu de jambes avant de propulser le ballon dans le coin inférieur du but.

Ce résultat, qui ne faisait aucun doute avant le coup d'envoi, confirme que les Gunners affronteront Chelsea en quarts de finale de la Ligue des champions le mois prochain.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à Meadow Park...

  • Smilla Holmberg Saar Janssen Arsenal Leuven Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Daphne van Domselaar (6/10) :

    Elle aurait peut-être pu faire mieux sur le but de Louvain, mais elle a réalisé un superbe arrêt en face à face pour empêcher l'équipe adverse de prendre l'avantage plus tôt dans le match.

    Smilla Holmberg (7/10) :

    L'une des joueuses les plus dynamiques d'Arsenal lors d'une soirée difficile. Elle a multiplié les allers-retours sur le côté droit avec beaucoup d'énergie et a participé à certaines des actions les plus brillantes de son équipe.

    Lotte Wubben-Moy (6/10) :

    Elle a connu quelques moments difficiles dans ces conditions, mais elle a été globalement solide et a régulièrement pris le dessus dans ses duels.

    Laia Codina (6/10) :

    Elle a commencé de manière un peu brouillonne et aurait dû mieux gérer le long ballon qui a failli permettre à Conijnenberg de marquer, mais elle s'est améliorée au fur et à mesure que le match avançait.

    Katie McCabe (7/10) :

    Elle a livré une bonne performance globale, notamment grâce à ses centres très précis.

    • Publicité
  • Arsenal Women FC v OH Leuven - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs Second LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Mariona Caldentey (7/10) :

    Elle s'est acharnée à dicter le jeu et à apporter de la qualité dans la possession, ce qui lui a permis de créer quelques beaux moments. Elle a également très bien tiré son penalty.

    Victoria Pelova (5/10) :

    Elle n'a pas été mauvaise, mais elle ne s'est pas vraiment démarquée.

    Frida Maanum (6/10) :

    Elle n'a pas touché autant de ballons que les autres, mais elle a travaillé très dur, ce qui était important pour le jeu d'Arsenal.

  • Alessia Russo Zenia Mertens Arsenal Leuven Women 2025-26Getty Images

    Attaque

    Chloe Kelly (5/10) :

    Elle a eu du mal à s'impliquer avant de sortir à l'heure. Les conditions n'ont pas aidé, car elle a parfois reçu des passes particulièrement mauvaises.

    Alessia Russo (8/10) :

    Elle méritait ses deux buts et aurait pu en marquer un autre sans l'excellente parade de Seynhaeve. Elle a bien réussi à surprendre la gardienne sur l'ouverture du score et son deuxième but était très bien placé.

    Caitlin Foord (7/10) :

    Elle a causé des problèmes toute la soirée grâce à son jeu direct et positif.

  • Remplaçants et entraîneur

    Emily Fox (5/10) :

    N'a pas vraiment réussi à prendre la relève de Holmberg. N'a pas commis d'erreurs, mais n'a pas réussi à s'impliquer davantage.

    Kim Little (6/10) :

    Une demi-heure bien jouée de la part de la capitaine, qui a fait preuve d'une grande qualité dans la possession du ballon.

    Steph Catley (N/A) :

    A remplacé Codina pour les 15 dernières minutes, Arsenal ayant changé ses deux défenseurs centraux.

    Leah Williamson (N/A) :

    Une autre remplaçante en fin de match qui a contribué à assurer la victoire.

    Taylor Hinds (N/A) :

    Elle a fait son retour après une blessure dans les dernières minutes.

    Renee Slegers (7/10) :

    Elle a bien utilisé son effectif, compte tenu du score. Elle a légèrement modifié sa composition d'équipe, puis a utilisé au maximum ses remplaçantes, accordant de précieuses minutes aux joueuses qui faisaient leur retour tout en laissant les autres se reposer.

FA Cup
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
Bristol City WFC crest
Bristol City WFC
BRI
0