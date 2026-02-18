Notes des joueuses d'Arsenal contre OH Leuven : les buts d'Alessia Russo et Mariona Caldentey permettent aux Gunners de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, où elles affronteront Chelsea dans un duel 100 % anglais

Ce match semblait être une simple formalité après la victoire écrasante 4-0 d'Arsenal en Belgique la semaine dernière, mais le score semblait avoir libéré Louvain, qui s'est montré bien meilleur que lors de sa décevante performance à domicile. En effet, les visiteuses auraient pu prendre l'avantage après 20 minutes, lorsque Laia Codina a mal jugé un long ballon en avant et que Jada Conijnenberg s'est retrouvée seule face au but, mais Daphne van Domselaar s'est imposée et l'a empêchée de marquer.

Lorsque Arsenal a pris l'avantage quelques minutes plus tard, Russo surprenant Lowiese Seynhaeve à son premier poteau avec une frappe précoce, tout semblait indiquer que les Gunners allaient facilement s'imposer, avec une avance cumulé de 5-0. Cependant, Louvain a bien réagi et a égalisé juste après la demi-heure de jeu, lorsque Sara Pusztai a conclu une belle action collective, même si Van Domselaar aurait peut-être pu faire mieux sur ce tir.

Le score est resté inchangé pendant un certain temps, les deux équipes ayant du mal à créer des occasions sur un terrain difficile et par un temps exécrable. Jusqu'à ce que Caitlin Foord, qui a menacé la défense de Louvain toute la soirée, obtienne un penalty juste après l'heure de jeu. Caldentey a calmement converti le penalty depuis les 11 mètres, permettant à Arsenal de terminer le match sur une note positive. Russo et Foord ont toutes deux mis Seynhaeve à l'épreuve avant que l'attaquante anglaise ne scelle le score dans la dernière minute du temps réglementaire, faisant preuve d'un excellent jeu de jambes avant de propulser le ballon dans le coin inférieur du but.

Ce résultat, qui ne faisait aucun doute avant le coup d'envoi, confirme que les Gunners affronteront Chelsea en quarts de finale de la Ligue des champions le mois prochain.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à Meadow Park...