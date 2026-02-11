Notes des joueuses d'Arsenal contre OH Leuven : Chloe Kelly impressionne pour son retour dans l'équipe des Gunners, tandis qu'Olivia Smith et Frida Maanum se montrent redoutables lors de la victoire écrasante en Ligue des champions.

Les joueuses des Gunners et leurs supporters auront eu une impression de déjà-vu, puisqu'elles ont refait le même voyage qu'il y a moins de deux mois pour la dernière journée de la phase de championnat. À cette occasion, Arsenal avait facilement battu son adversaire 3-0, et cette fois-ci, le scénario s'est répété, avec un score encore plus favorable.

L'excellente performance d'une Caitlin Foord extrêmement dynamique a permis aux visiteuses de prendre l'avantage après 22 minutes de jeu, grâce à un centre repris de la tête par Maanum, puis c'est un beau jeu de Chloe Kelly sur l'aile opposée qui a permis de marquer le deuxième but. L'internationale anglaise faisait sa première apparition en tant que titulaire pour son club ou son pays depuis qu'elle avait quitté le terrain en boitant lors de la victoire des Lionesses contre le Ghana début décembre, mais elle semblait en grande forme, trouvant Smith avec un superbe centre avant que la Canadienne ne conclue avec brio pour porter le score à 2-0.

Arsenal a eu de nombreuses occasions de marquer un troisième but avant que Maanum ne finisse par y parvenir en début de seconde période, après que Foord ait une nouvelle fois mis à mal la défense de Louvain. Alessia Russo est ensuite sortie du banc pour se joindre à la fête, profitant d'un tir dévié de Smilla Holmberg pour donner aux Gunners un avantage de quatre buts que personne ne s'attend à les voir abandonner lors du match retour, qui se jouera à domicile mercredi prochain.

Cela signifie qu'un quart de finale 100 % anglais en Ligue des champions est pratiquement confirmé, le match aller entre Arsenal et Chelsea devant se dérouler dans le nord de Londres fin mars.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à Den Dreef...