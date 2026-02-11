Goal.com
En direct
Kelly Smith Maanum Arsenal GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Notes des joueuses d'Arsenal contre OH Leuven : Chloe Kelly impressionne pour son retour dans l'équipe des Gunners, tandis qu'Olivia Smith et Frida Maanum se montrent redoutables lors de la victoire écrasante en Ligue des champions.

Arsenal a un pied en quarts de finale de la Ligue des champions féminine après avoir battu OH Leuven 4-0 en Belgique mercredi. Deux buts de Frida Maanum et un but chacun d'Olivia Smith et d'Alessia Russo ont permis aux championnes d'Europe en titre de faire un grand pas vers une rencontre avec leurs rivales londoniennes de Chelsea en quarts de finale.

Les joueuses des Gunners et leurs supporters auront eu une impression de déjà-vu, puisqu'elles ont refait le même voyage qu'il y a moins de deux mois pour la dernière journée de la phase de championnat. À cette occasion, Arsenal avait facilement battu son adversaire 3-0, et cette fois-ci, le scénario s'est répété, avec un score encore plus favorable.

L'excellente performance d'une Caitlin Foord extrêmement dynamique a permis aux visiteuses de prendre l'avantage après 22 minutes de jeu, grâce à un centre repris de la tête par Maanum, puis c'est un beau jeu de Chloe Kelly sur l'aile opposée qui a permis de marquer le deuxième but. L'internationale anglaise faisait sa première apparition en tant que titulaire pour son club ou son pays depuis qu'elle avait quitté le terrain en boitant lors de la victoire des Lionesses contre le Ghana début décembre, mais elle semblait en grande forme, trouvant Smith avec un superbe centre avant que la Canadienne ne conclue avec brio pour porter le score à 2-0.

Arsenal a eu de nombreuses occasions de marquer un troisième but avant que Maanum ne finisse par y parvenir en début de seconde période, après que Foord ait une nouvelle fois mis à mal la défense de Louvain. Alessia Russo est ensuite sortie du banc pour se joindre à la fête, profitant d'un tir dévié de Smilla Holmberg pour donner aux Gunners un avantage de quatre buts que personne ne s'attend à les voir abandonner lors du match retour, qui se jouera à domicile mercredi prochain.

Cela signifie qu'un quart de finale 100 % anglais en Ligue des champions est pratiquement confirmé, le match aller entre Arsenal et Chelsea devant se dérouler dans le nord de Londres fin mars.

GOAL note les joueuses d'Arsenal à Den Dreef...

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Daphne van Domselaar (6/10) :

    Elle n'a pas eu beaucoup à faire, mais elle a réalisé un bel arrêt du bout des doigts pour repousser une frappe de Bosteels en deuxième mi-temps.

    Emily Fox (6/10) :

    Elle a réalisé une bonne prestation pendant 45 minutes avant d'être apparemment remplacée par Holmberg à la mi-temps.

    Leah Williamson (7/10) :

    Elle a fait preuve d'une excellente qualité de passe avant de sortir après une heure de jeu.

    Laia Codina (7/10) :

    Peu utilisée cette saison, elle a dominé ce match en remportant ses six duels aériens, neutralisant ainsi toute menace potentielle de Louvain.

    Katie McCabe (8/10) :

    Excellente en défense, elle a remporté ses cinq duels au sol. Elle s'est également beaucoup impliquée dans le jeu offensif et a réalisé de superbes passes.

    • Publicité
  • SOCCER CL OHL WOMEN VS ARSENALAFP

    Milieu de terrain

    Victoria Pelova (7/10) :

    Une autre joueuse qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison, mais cela ne s'est pas vu. Elle s'est intégrée sans difficulté au milieu de terrain et a régulièrement participé aux meilleures combinaisons d'Arsenal.

    Mariona Caldentey (7/10) :

    La finaliste du Ballon d'Or a livré une solide performance, sa capacité à déjouer les défenses ayant permis à Arsenal de se créer plusieurs occasions.

    Frida Maanum (8/10) :

    Elle s'est régulièrement retrouvée en excellente position pour marquer, et aurait pu inscrire plus que deux buts. Elle a toutefois bien fini ses deux actions et a également beaucoup contribué à l'attaque en possession du ballon.

  • Olivia Smith Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Attaque

    Caitlin Foord (8/10) :

    Elle a causé des problèmes à Louvain toute la soirée grâce à son jeu direct et positif et à ses passes décisives toujours précises. Personne n'a créé autant d'occasions.

    Olivia Smith (8/10) :

    Elle aurait pu marquer plus d'un but, mais elle a su se placer au bon endroit pour créer ces occasions et a brillamment converti son unique tir. Une autre bonne performance au poste de numéro 9, après avoir marqué le seul but lors de la victoire surprise contre Manchester City ce week-end.

    Chloe Kelly (8/10) :

    Pour son premier match depuis début décembre, elle s'est montrée très efficace. Elle a travaillé dur sans le ballon et a causé de réels problèmes avec le ballon, notamment avec son brillant centre pour le but de Smith.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-LEUVEN-ARSENALAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Smilla Holmberg (7/10) :

    Elle a remplacé Fox à la mi-temps et a apporté beaucoup d'énergie sur le côté droit, avec un centre taquin qui a conduit au but de Russo.

    Alessia Russo (7/10) :

    Elle a saisi sa seule et unique occasion après être entrée en jeu peu après l'heure de jeu. Elle s'est bien ajustée pour marquer.

    Lotte Wubben-Moy (6/10) :

    A remplacé Williamson dans la défense à la mi-temps, faisant bien circuler le ballon.

    Kyra Cooney-Cross (N/A) :

    Elle a fait sa première apparition de l'année en fin de match, après avoir rejoint l'équipe cette semaine après avoir passé du temps avec sa famille suite au diagnostic dévastateur de cancer de sa mère.

    Kim Little (N/A) :

    Entrée en jeu dans les dernières minutes.

    Renee Slegers (7/10) :

    A trouvé le parfait équilibre dans la rotation de son équipe, laissant reposer ses joueuses clés au moment opportun tout en conservant une alchimie gagnante dans son effectif. A également bien utilisé son banc comme prolongement de cette stratégie.

    Traduit automatiquement par GOAL-e

WSL Série printemps
Brighton & Hove Albion Women crest
Brighton & Hove Albion Women
BHA
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
0