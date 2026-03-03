Goal.com
Notes des joueuses anglaises contre l'Ukraine : Alessia Russo, d'une précision redoutable, mène la danse pour les Lionesses, tandis que Georgia Stanway et Jess Park inscrivent également deux buts chacune lors d'une seconde mi-temps prolifique (six buts) qui assure la victoire dans ce match d'ouverture des qualifications pour la Coupe du monde

Le doublé rapide d'Alessia Russo a lancé la victoire 6-1 de l'Angleterre contre l'Ukraine mardi. Georgia Stanway et Jess Park ont également marqué deux buts chacune, permettant aux Lionesses de prendre un bon départ dans les qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027. Il a fallu attendre la seconde mi-temps pour que l'équipe de Sarina Wiegman parvienne à briser la défense ukrainienne, mais une fois cela fait, le résultat n'a plus fait aucun doute, même si Yana Kalinina a inscrit un but de consolation qui a temporairement réduit l'écart de moitié.

L'Angleterre a dominé la première mi-temps, mais pour diverses raisons, elle n'avait rien à montrer à la pause. Russo a eu du mal à être précise avec quelques têtes, Laura Blindkilde Brown a manqué de chance en frappant la barre transversale avec un superbe tir et Lotte Wubben-Moy pensait avoir ouvert le score avec un talonnade improvisée, mais son tir a été repoussé sur la ligne. Lauren Hemp et Stanway ont également eu des occasions, mais aucune des deux n'a su les concrétiser.

Tout a changé en l'espace de deux minutes en deuxième mi-temps. Keira Walsh a libéré Russo dans la surface et celle-ci a fait preuve d'un sang-froid remarquable pour tromper sa défenseuse avant de convertir calmement et de donner enfin à l'Angleterre l'avance qu'elle méritait. Quatre minutes plus tard, Russo a doublé l'avantage, concluant à nouveau avec brio après un excellent travail de Lauren Hemp sur le côté droit.

La superbe frappe de Kalinina juste avant l'heure de jeu a donné à l'Ukraine, hôte de ce match mais incapable de le disputer sur son sol en raison de la guerre en cours avec la Russie, une raison de se réjouir, mais cela a semblé inciter l'Angleterre à accélérer encore plus le rythme dans les dernières minutes.

Trois buts en 15 minutes ont permis aux Lionesses d'afficher un score convaincant qui reflète leur domination sur le match. Hemp a obtenu un penalty que Stanway a converti, avant que la milieu de terrain du Bayern Munich n'enfonce un autre dans la lucarne quelques minutes plus tard, puis Park s'est jointe à la fête, profitant d'un autre excellent travail de l'impressionnante Stanway.

Park a ensuite inscrit le but de la soirée en fin de match, avec une frappe sublime qui a porté le score à six. Malgré l'absence de clean sheet, l'Angleterre a parfaitement démarré sa campagne de qualification pour la Coupe du monde, où seule la première place - dans un groupe qui comprend également l'Espagne - garantit une qualification automatique pour le tournoi au Brésil.

GOAL note les joueurs anglais du Mardan Sports Complex...

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    Gardien de but et défense

    Hannah Hampton (6/10) :

    Difficile de lui attribuer une mauvaise note, car elle n'avait pratiquement rien à faire. Elle n'a rien pu faire non plus sur le but.

    Maya Le Tissier (6/10) :

    Une autre performance solide au poste d'arrière droite. Elle n'a pas été particulièrement créative, mais elle a bien contrôlé le ballon et a bien soutenu l'attaque.

    Leah Williamson (7/10) :

    Elle a dicté le jeu pendant ses 45 minutes de jeu et a joué un rôle crucial dans toutes les attaques menées par l'Angleterre. Son temps de jeu était forcément limité, car elle est encore en phase de remise en forme.

    Lotte Wubben-Moy (7/10) :

    Malchanceuse de ne pas avoir marqué avec son astucieux talonnade. Excellente balle au pied, elle s'est parfois avancée pour créer un nouvel angle d'attaque.

    Taylor Hinds (5/10) :

    Elle a eu du mal à avoir un impact en attaque, malgré le temps passé dans le dernier tiers du terrain. Ses corners ont été systématiquement décevants. Elle a été remplacée à la mi-temps.

  • Georgia Stanway England Women 2026Getty Images

    Milieu de terrain

    Keira Walsh (8/10) :

    Excellente toute la soirée. Elle a mis la pression sur la défense ukrainienne depuis le bord de la surface et a régulièrement effectué des passes qui ont brisé les lignes.

    Georgia Stanway (9/10) :

    Une joueuse remarquable, même avant ses buts. Elle a bien tiré son penalty, a ensuite réalisé un tir encore meilleur et s'est également montrée créative en offrant le cinquième but à Park sur un plateau.

    Laura Blindkilde Brown (6/10) :

    Malchanceuse de ne pas avoir marqué lors de son rare titularisation, elle a frappé la barre transversale en première mi-temps. Elle a bien joué, mais on voyait qu'elle et ses coéquipières n'étaient pas toujours sur la même longueur d'onde. Espérons qu'il y aura d'autres occasions pour l'une des joueuses les plus en forme d'Angleterre.

  • Alessia Russo Jess Park England Women 2026Getty Images

    Attaque

    Jess Park (8/10) :

    Elle s'est vraiment démarquée en deuxième mi-temps, après avoir changé de côté avec Hemp. Elle a fait preuve d'un excellent instinct pour son premier but et d'une qualité exceptionnelle pour son deuxième.

    Alessia Russo (9/10) :

    Mis à part ses têtes, elle a été très efficace toute la soirée, mais a été contrée par de bons blocages et arrêts en première mi-temps. Elle a finalement marqué les buts qu'elle méritait après la pause, grâce à une brillante performance.

    Lauren Hemp (8/10) :

    Elle a été menaçante toute la soirée, et ce sur les deux ailes. Elle a été particulièrement efficace sur le côté droit, même si elle a également créé beaucoup d'occasions dans les 45 premières minutes sur le côté opposé.

  • Lauren James England Women 2026Getty Images

    Remplaçants et entraîneur

    Esme Morgan (6/10) :

    Elle aurait pu faire davantage pour empêcher le but ukrainien, mais elle s'est bien intégrée à la défense après être entrée en jeu à la mi-temps.

    Poppy Pattinson (6/10) :

    Elle a fait ses débuts avec l'Angleterre en deuxième mi-temps et n'a commis aucune erreur en jeu ouvert, même si elle n'a pas été beaucoup plus performante que Hinds sur les corners.

    Aggie Beever-Jones (N/A) :

    Malchanceuse de ne pas avoir marqué après être entrée en jeu en fin de match, son tir n'ayant été que légèrement hors cadre.

    Lauren James (N/A) :

    Elle a fait une entrée remarquée en fin de match, alors qu'elle continue de retrouver sa forme physique après sa blessure.

    Lucia Kendall (N/A) :

    Une autre entrée remarquée qui a permis de maintenir un niveau d'énergie élevé.

    Sarina Wiegman (8/10) :

    Elle a remplacé Hemp et Park à la mi-temps, ce qui, ajouté à quelques autres instructions, a permis à l'Angleterre de finalement débloquer la situation. Elle a bien utilisé son banc et réparti les minutes de jeu, s'occupant de celles qui avaient besoin de temps de jeu tout en donnant de nombreuses occasions aux joueuses marginales et inexpérimentées.

