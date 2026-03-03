Notes des joueuses anglaises contre l'Ukraine : Alessia Russo, d'une précision redoutable, mène la danse pour les Lionesses, tandis que Georgia Stanway et Jess Park inscrivent également deux buts chacune lors d'une seconde mi-temps prolifique (six buts) qui assure la victoire dans ce match d'ouverture des qualifications pour la Coupe du monde

L'Angleterre a dominé la première mi-temps, mais pour diverses raisons, elle n'avait rien à montrer à la pause. Russo a eu du mal à être précise avec quelques têtes, Laura Blindkilde Brown a manqué de chance en frappant la barre transversale avec un superbe tir et Lotte Wubben-Moy pensait avoir ouvert le score avec un talonnade improvisée, mais son tir a été repoussé sur la ligne. Lauren Hemp et Stanway ont également eu des occasions, mais aucune des deux n'a su les concrétiser.

Tout a changé en l'espace de deux minutes en deuxième mi-temps. Keira Walsh a libéré Russo dans la surface et celle-ci a fait preuve d'un sang-froid remarquable pour tromper sa défenseuse avant de convertir calmement et de donner enfin à l'Angleterre l'avance qu'elle méritait. Quatre minutes plus tard, Russo a doublé l'avantage, concluant à nouveau avec brio après un excellent travail de Lauren Hemp sur le côté droit.

La superbe frappe de Kalinina juste avant l'heure de jeu a donné à l'Ukraine, hôte de ce match mais incapable de le disputer sur son sol en raison de la guerre en cours avec la Russie, une raison de se réjouir, mais cela a semblé inciter l'Angleterre à accélérer encore plus le rythme dans les dernières minutes.

Trois buts en 15 minutes ont permis aux Lionesses d'afficher un score convaincant qui reflète leur domination sur le match. Hemp a obtenu un penalty que Stanway a converti, avant que la milieu de terrain du Bayern Munich n'enfonce un autre dans la lucarne quelques minutes plus tard, puis Park s'est jointe à la fête, profitant d'un autre excellent travail de l'impressionnante Stanway.

Park a ensuite inscrit le but de la soirée en fin de match, avec une frappe sublime qui a porté le score à six. Malgré l'absence de clean sheet, l'Angleterre a parfaitement démarré sa campagne de qualification pour la Coupe du monde, où seule la première place - dans un groupe qui comprend également l'Espagne - garantit une qualification automatique pour le tournoi au Brésil.

GOAL note les joueurs anglais du Mardan Sports Complex...