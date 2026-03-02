Notes des joueurs du Real Madrid contre Getafe : les Blancos regrettent Kylian Mbappé ! Vinicius Jr et Gonzalo trébuchent en l'absence de la star blessée, tandis que les hommes d'Álvaro Arbeloa perdent du terrain dans la course au titre de la Liga

Madrid a dominé pendant la majeure partie de la première mi-temps. Vinicius, comme d'habitude, était leur principal atout. Il a eu quelques occasions, mais aucune n'a abouti, le gardien vétéran David Soria ayant réalisé deux beaux arrêts. Arda Guler a également eu une bonne occasion après un beau geste technique, mais Soria a repoussé son tir à angle fermé.

Getafe a su profiter de sa seule véritable occasion de la mi-temps. Le ballon est arrivé à Martin Satriano à l'entrée de la surface, et l'Uruguayen a marqué d'une volée lointaine, contre le cours du jeu, mais peut-être méritée au vu de la résistance défensive de son équipe.

Madrid s'est nettement amélioré après la pause, mais s'est heurté à la résistance acharnée de Getafe. Les Blancos ont tenté leur chance pendant 45 minutes. Toni Rudiger a vu son coup de tête passer juste à côté du but. Franco Mastantuono a obligé Soria à effectuer plusieurs arrêts. Vinicius n'a jamais cessé de courir. Alvaro Arbeloa a effectué cinq remplacements, mais à la fin du match, il a dû regretter les occasions manquées. Madrid compte désormais quatre points de retard sur le Barça et doit trouver des réponses.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Santiago Bernabeu...