Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty
Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs du Real Madrid contre Getafe : les Blancos regrettent Kylian Mbappé ! Vinicius Jr et Gonzalo trébuchent en l'absence de la star blessée, tandis que les hommes d'Álvaro Arbeloa perdent du terrain dans la course au titre de la Liga

Le Real Madrid a perdu son deuxième match consécutif et a manqué d'efficacité dans le dernier tiers du terrain lors de sa défaite 1-0 contre la modeste équipe de Getafe. Privés de Kylian Mbappé, blessé au genou, les Merengues ont semblé à court d'idées. Ils ont encaissé un but remarquable en première mi-temps et n'ont pas su se montrer suffisamment dangereux en seconde période pour mériter mieux qu'une défaite décevante à domicile face à une équipe de Getafe peu inspirée.

Madrid a dominé pendant la majeure partie de la première mi-temps. Vinicius, comme d'habitude, était leur principal atout. Il a eu quelques occasions, mais aucune n'a abouti, le gardien vétéran David Soria ayant réalisé deux beaux arrêts. Arda Guler a également eu une bonne occasion après un beau geste technique, mais Soria a repoussé son tir à angle fermé. 

Getafe a su profiter de sa seule véritable occasion de la mi-temps. Le ballon est arrivé à Martin Satriano à l'entrée de la surface, et l'Uruguayen a marqué d'une volée lointaine, contre le cours du jeu, mais peut-être méritée au vu de la résistance défensive de son équipe. 

Madrid s'est nettement amélioré après la pause, mais s'est heurté à la résistance acharnée de Getafe. Les Blancos ont tenté leur chance pendant 45 minutes. Toni Rudiger a vu son coup de tête passer juste à côté du but. Franco Mastantuono a obligé Soria à effectuer plusieurs arrêts. Vinicius n'a jamais cessé de courir. Alvaro Arbeloa a effectué cinq remplacements, mais à la fin du match, il a dû regretter les occasions manquées. Madrid compte désormais quatre points de retard sur le Barça et doit trouver des réponses. 

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Santiago Bernabeu...

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (6/10) :

    A dû effectuer quelques arrêts. N'a rien pu faire sur le but.

    Trent Alexander Arnold (5/10) :

    A plutôt souffert tout au long du match. Getafe a perturbé le rythme du jeu et son seul véritable impact a été un dégagement intelligent sur la ligne de but. 

    Antonio Rudiger (5/10) :

    A raté une occasion facile en deuxième mi-temps. N'a pas eu beaucoup à faire sinon. 

    David Alaba (6/10) :

    A remporté ses duels aériens et a cherché à faire progresser le ballon vers l'avant. 

    Alvaro Carreras (5/10) :

    A bien protégé Vinicius et a fait circuler le ballon. N'a toutefois pas effectué de courses individuelles. 

    Publicité
  • Federico Valverde Real Madrid Getty

    Milieu de terrain

    Aurélien Tchouameni (7/10) :

    Il a beaucoup couru, éteint les incendies et a été le meilleur milieu de terrain madrilène de la soirée. 

    Federico Valverde (6/10) :

    Très actif, mais manquant de qualité. A beaucoup joué le ballon latéralement.

    Arda Guler (6/10) :

    Il a réalisé un arrêt intelligent pour empêcher un but exceptionnel. Sinon, son impact a été limité. 

    Thiago Pitarch (6/10) :

    Une tâche difficile pour le jeune joueur. Appelé à se montrer décisif dans un match acharné, il a parfois semblé dépassé par les événements.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Attaque

    Gonzalo Garcia (7/10) :

    Il a bien conservé le ballon et a fait le lien avec Vinicius. Il fait tout le travail ingrat et mérite plus de reconnaissance. 

    Vinicius Jr (7/10) :

    Un peu mitigé. A couru sans relâche vers son adversaire, a été contré plusieurs fois en première mi-temps. Son impact a été limité en deuxième mi-temps.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Dani Carvajal (5/10) :

    Des jambes fraîches pour remplacer Trent en difficulté. 

    Dean Huijsen (5/10) :

    A raté une occasion en fin de match qui aurait pu faire gagner son équipe. 

    Rodrygo (5/10) :

    Plein d'énergie, mais manquant de précision. N'a pas réussi à trouver Vinicius comme il le fallait. 

    Franco Mastantuono (3/10) :

    A manqué deux occasions et a ensuite été expulsé. 

    Brahim Diaz (N/A) :

    N'a pas eu le temps de faire la différence. 

    Alvaro Arbeloa (4/10) :

    Une prestation médiocre. Getafe est une équipe coriace, mais Madrid aurait dû remporter ce match. Le Barça peut désormais prendre le large... 

