Vini HIC Getty/GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs du Real Madrid contre Benfica : Vinicius Jr est électrique ! Le brillant Brésilien a le dernier mot alors que l'équipe d'Álvaro Arbeloa élimine le géant portugais de la Ligue des champions

Vinicius Jr a brillé et le Real Madrid a surmonté un déficit initial pour éliminer Benfica en barrage de la Ligue des champions, sur le score de 2-1. Les Merengues ont rapidement été menés au score, avant que les buts d'Aurélien Tchouameni et Vinicius ne leur donnent une avance confortable et ne scellent une victoire 3-1 au score cumulé. Il y a eu quelques moments d'incertitude, mais Madrid a globalement mérité ce résultat.

Benfica a été la plus efficace en début de match et s'est montrée dangereusement directe en contre-attaque. Rafa Silva a donné à son équipe une avance méritée de 1-0 après 15 minutes, en marquant à bout portant après un arrêt impeccable de Thibaut Courtois. 

Mais Madrid a réagi presque immédiatement, Aurelien Tchouameni tirant dans le coin inférieur après une belle passe en retrait de Federico Valverde. Les Blancos pensaient avoir marqué un deuxième but lorsque Arda Guler a franchi la ligne, mais la VAR a déterminé qu'il y avait un hors-jeu dans la phase de préparation. Les visiteurs ont toutefois continué à se battre, obligeant Courtois à intervenir à deux reprises avant la pause.

Et l'équipe locale a pris le contrôle en seconde période. Les occasions de Benfica se sont faites rares, tandis que Madrid se montrait menaçant en transition. Les Madrilènes ont finalement inscrit un deuxième but mérité, Vinicius Jr s'échappant vers le but avant de conclure avec sang-froid et de danser près du poteau de corner. À la fin du match, Vinicius dansant devant un public qui l'applaudissait était l'image emblématique de la soirée. 

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Santiago Bernabeu...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (6/10) :

    A réalisé une série d'arrêts classiques. Aurait peut-être pu faire un peu mieux sur le but de Benfica. 

    Trent Alexander-Arnold (6/10) :

    A connu quelques moments difficiles en défense. A toutefois bien fait circuler le ballon. 

    Raul Asencio (5/10) :

    A failli marquer contre son camp lors de l'action qui a mené au premier but du Benfica. Remplacé après avoir subi une blessure au cou qui semblait grave. 

    Antonio Rudiger (6/10) :

    Il a bien contrôlé l'espace et a réalisé quelques interventions importantes. 

    Alvaro Carreras (6/10) :

    A joué son rôle habituel de soutien à Vinicius avec aplomb. A bien organisé le jeu lorsqu'il avait le ballon. 

  • Federico Valverde Real Madrid 2026Getty

    Milieu de terrain

    Federico Valverde (7/10) :

    Il a obtenu une passe décisive grâce à un joli retour en arrière, sa deuxième en autant de matchs. 

    Aurelien Tchouameni (7/10) :

    Il a marqué un but magnifique d'une superbe frappe depuis le haut de la surface. Il a contrôlé le tempo au milieu de terrain. 

    Arda Guler (6/10) :

    Il pensait avoir marqué, mais son but a été refusé. Il s'est montré calme, mais aurait pu apporter un peu plus de puissance au milieu de terrain.

    Eduardo Camavinga (7/10) :

    Une prestation solide sur le côté gauche. Il a remporté ses duels et a fait progresser le ballon avec efficacité.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Attaque

    Gonzalo Garcia (6/10) :

    Il a beaucoup travaillé sans le ballon, mais n'a pas été très impliqué dans le jeu. 

    Vinicius Jr (8/10) :

    Il a couru sans relâche vers son adversaire et a eu plusieurs occasions de marquer. Il a scellé le match avec une très belle finition. 

  • Franco MastantuonoGetty

    Remplaçants et entraîneur

    David Alaba (N/A) :

    Pas le temps de faire la différence. 

    Franco Mastantuono (N/A) :

    Pas le temps de faire la différence. 

    Cesar Palacios (N/A) :

    Pas eu le temps de faire la différence. 

    Thiago Pitarch (N/A) :

    Une belle sortie pour le jeune joueur issu du centre de formation. 

    Francisco Garcia (N/A) :

    Il est arrivé tardivement pour consolider la défense.

    Alvaro Arbeloa (7/10) :

    A aligné son onze de départ le plus fort en l'absence de Kylian Mbappé. A remporté une victoire méritée, mais pourrait encore estimer que Madrid doit s'améliorer à mesure que la compétition avance. 

