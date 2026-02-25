Notes des joueurs du Real Madrid contre Benfica : Vinicius Jr est électrique ! Le brillant Brésilien a le dernier mot alors que l'équipe d'Álvaro Arbeloa élimine le géant portugais de la Ligue des champions

Benfica a été la plus efficace en début de match et s'est montrée dangereusement directe en contre-attaque. Rafa Silva a donné à son équipe une avance méritée de 1-0 après 15 minutes, en marquant à bout portant après un arrêt impeccable de Thibaut Courtois.

Mais Madrid a réagi presque immédiatement, Aurelien Tchouameni tirant dans le coin inférieur après une belle passe en retrait de Federico Valverde. Les Blancos pensaient avoir marqué un deuxième but lorsque Arda Guler a franchi la ligne, mais la VAR a déterminé qu'il y avait un hors-jeu dans la phase de préparation. Les visiteurs ont toutefois continué à se battre, obligeant Courtois à intervenir à deux reprises avant la pause.

Et l'équipe locale a pris le contrôle en seconde période. Les occasions de Benfica se sont faites rares, tandis que Madrid se montrait menaçant en transition. Les Madrilènes ont finalement inscrit un deuxième but mérité, Vinicius Jr s'échappant vers le but avant de conclure avec sang-froid et de danser près du poteau de corner. À la fin du match, Vinicius dansant devant un public qui l'applaudissait était l'image emblématique de la soirée.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Santiago Bernabeu...