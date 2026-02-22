Notes des joueurs du LAFC contre l'Inter Miami : Son Heung-Min donne le ton tandis que Denis Bouanga surpasse Lionel Messi lors du match d'ouverture de la saison

Miami, le champion en titre, a entamé la saison après avoir apparemment corrigé les faiblesses de l'année dernière, en recrutant des joueurs de renom tels que Germán Berterame et Dayne St. Clair aux deux extrémités du terrain. Pourtant, le LAFC, dont l'attaque est restée pratiquement inchangée, s'est appuyé sur la complicité bien établie entre Son Heung-Min et Bouanga pour dominer les visiteurs.

Miami a contrôlé la possession du ballon en première mi-temps, avec 58,7 % de possession, mais cette domination a largement profité à l'équipe locale. Los Angeles s'est contenté d'attendre les erreurs, punissant à plusieurs reprises Miami en transition. Cette approche a porté ses fruits, puisque LA a généré la plupart des occasions dans les 45 premières minutes, terminant avec 11 tirs, dont trois cadrés, contre trois tentatives pour Miami, dont une seule a mis le gardien à l'épreuve.

Son a donné le ton dès le début, manquant de peu d'ouvrir le score après six minutes de jeu à la suite d'une contre-attaque bien menée. La star coréenne a toutefois effectué un contrôle de trop, permettant au gardien de but de l'Inter Miami, St. Clair, de se replacer et de le contraindre à un tir précipité. Il se rattrapera 30 minutes plus tard.

Heung-Min a exercé une pression parfaitement synchronisée sur Rodrigo De Paul, provoquant un revirement haut sur le terrain. Se précipitant vers l'avant, il a glissé un ballon précis à David Martinez qui s'était infiltré dans la surface, et le joueur de 20 ans a calmement battu St. Clair. Martinez a failli doubler l'avance du LAFC juste avant la pause, mais son tir en face à face est passé à côté du poteau gauche.

En deuxième mi-temps, l'Inter Miami a réagi avec une ouverture agressive pendant les 10 premières minutes, mais le milieu de terrain du LAFC s'est montré à la hauteur. L'international américain Timmy Tillman a lancé une contre-attaque pour trouver Bouanga qui fonçait vers le but et doubler l'avantage du LAFC. Après la sortie de Son en fin de deuxième mi-temps, Bouanga a aidé l'équipe locale à ajouter un autre but pour faire bonne mesure, en faisant une passe millimétrée au remplaçant Nathan Ordaz pour porter l'avance à 3-0. Ce fut une performance impressionnante pour l'équipe, qui, du moins au début, montre qu'elle a adhéré au projet de l'entraîneur Marc Dos Santos, promu à la tête du LAFC pour la première fois.

GOAL évalue les joueurs du LAFC au LA Memorial Coliseum...

