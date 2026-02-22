Goal.com
Notes des joueurs du LAFC contre l'Inter Miami : Son Heung-Min donne le ton tandis que Denis Bouanga surpasse Lionel Messi lors du match d'ouverture de la saison

L'Inter Miami de Lionel Messi a débuté la saison 2026 avec une multitude de nouveaux joueurs talentueux, mais c'est le LAFC, une équipe bien connue, qui a dominé le match d'ouverture, écrasant les Herons 3-0 devant une foule record de 75 000 spectateurs au LA Memorial Coliseum. Denis Bouanga a brillé pour les Black and Gold, marquant un but impressionnant et réalisant une passe décisive en deuxième mi-temps.

Miami, le champion en titre, a entamé la saison après avoir apparemment corrigé les faiblesses de l'année dernière, en recrutant des joueurs de renom tels que Germán Berterame et Dayne St. Clair aux deux extrémités du terrain. Pourtant, le LAFC, dont l'attaque est restée pratiquement inchangée, s'est appuyé sur la complicité bien établie entre Son Heung-Min et Bouanga pour dominer les visiteurs.

Miami a contrôlé la possession du ballon en première mi-temps, avec 58,7 % de possession, mais cette domination a largement profité à l'équipe locale. Los Angeles s'est contenté d'attendre les erreurs, punissant à plusieurs reprises Miami en transition. Cette approche a porté ses fruits, puisque LA a généré la plupart des occasions dans les 45 premières minutes, terminant avec 11 tirs, dont trois cadrés, contre trois tentatives pour Miami, dont une seule a mis le gardien à l'épreuve.

Son a donné le ton dès le début, manquant de peu d'ouvrir le score après six minutes de jeu à la suite d'une contre-attaque bien menée. La star coréenne a toutefois effectué un contrôle de trop, permettant au gardien de but de l'Inter Miami, St. Clair, de se replacer et de le contraindre à un tir précipité. Il se rattrapera 30 minutes plus tard.

Heung-Min a exercé une pression parfaitement synchronisée sur Rodrigo De Paul, provoquant un revirement haut sur le terrain. Se précipitant vers l'avant, il a glissé un ballon précis à David Martinez qui s'était infiltré dans la surface, et le joueur de 20 ans a calmement battu St. Clair. Martinez a failli doubler l'avance du LAFC juste avant la pause, mais son tir en face à face est passé à côté du poteau gauche.

En deuxième mi-temps, l'Inter Miami a réagi avec une ouverture agressive pendant les 10 premières minutes, mais le milieu de terrain du LAFC s'est montré à la hauteur. L'international américain Timmy Tillman a lancé une contre-attaque pour trouver Bouanga qui fonçait vers le but et doubler l'avantage du LAFC. Après la sortie de Son en fin de deuxième mi-temps, Bouanga a aidé l'équipe locale à ajouter un autre but pour faire bonne mesure, en faisant une passe millimétrée au remplaçant Nathan Ordaz pour porter l'avance à 3-0. Ce fut une performance impressionnante pour l'équipe, qui, du moins au début, montre qu'elle a adhéré au projet de l'entraîneur Marc Dos Santos, promu à la tête du LAFC pour la première fois.

GOAL évalue les joueurs du LAFC au LA Memorial Coliseum...

    Gardien de but et défense

    Hugo Lloris (7/10) :

    Lloris n'a pas été souvent sollicité (trois arrêts), mais le vétéran s'est montré solide et serein lorsqu'il a dû intervenir. Il a su organiser la défense et a été précis dans ses passes.

    Sergi Palencia (5/10) :

    Il n'a pas été très présent dans les deux phases de jeu, mais il a surtout joué sans commettre d'erreur.

    Nkosi Tafari (6/10) :

    Il a effectué cinq dégagements, contribuant ainsi à neutraliser plusieurs incursions de Miami vers l'avant. Une soirée solide pour le joueur de 28 ans.

    Ryan Porteous (7/10) :

    Il a mené le match avec huit contributions défensives et a formé un duo solide avec Tafari en défense.

    Eddie Segura (6/10) :

    Il a été le meilleur des deux arrières latéraux, mais cela ne veut pas dire grand-chose.

    Milieu de terrain

    Mark Delgado (6/10) :

    Le plus discret d'un trio de milieux de terrain performant, Delgado n'a pas été très efficace dans ses passes (un domaine dans lequel il excelle habituellement), mais il a apporté une contribution défensive décisive au cours de la soirée.

    Timmy Tillman (8/10) :

    C'est son déclenchement et sa pression qui ont finalement conduit au deuxième but décisif de Bouanga. Tillman et Eustáquio ont bombardé tout le terrain, neutralisant l'attaque de Miami à des moments clés tout au long de la victoire.

    Stephen Eustáquio (8/10) :

    L'international canadien n'a pas contribué au score, mais il a été tout aussi efficace que ses homologues de la CONCACAF au milieu de terrain. Il était partout et cela a clairement frustré les hommes de Javier Mascherano.

    Attaque

    Denis Bouanga (9/10) :

    Il a été brillant dans les 10 premières minutes, prenant à revers les défenseurs à gauche et à droite, puis s'est fait discret pendant le reste de la première mi-temps. Il s'est rattrapé en deuxième mi-temps. L'international gabonais s'est infiltré dans le tiers offensif à chaque fois qu'il le souhaitait et s'est montré clinique lorsqu'il a reçu le ballon de Tillman. Le LAFC ne peut pas se permettre de perdre Bouanga, qui continue d'être lié à un départ du club. Il a également été brillant sur l'assist à Ordaz.

    Son Hueng-Min (8/10) :

    Il a été au cœur de toutes les actions offensives du LAFC, mais il regrettera l'occasion manquée dans les six premières minutes du match. Il a toutefois été superbe sur l'assist à Martinez. Il a terminé le match sans marquer et était visiblement frustré par le nouveau manager Marc Dos Santos lorsqu'il a été remplacé. Mais les buts finiront par venir.

    David Martinez (8/10) :

    Martinez a montré tout ce qui le rendait si séduisant et frustrant pendant son séjour à Los Angeles en 67 minutes de jeu. Pratiquement invisible pendant les 20 premières minutes, il a contourné trois défenseurs et marqué quelques minutes plus tard. Il est ensuite redevenu discret avant d'être remplacé. C'est une saison importante pour ce joueur sur lequel les Black and Gold fondent de grands espoirs.

    Remplaçants et entraîneur

    Nathan Ordaz (7/10) :

    Il est entré en jeu pendant seulement quatre minutes et a marqué un but, on ne peut pas faire mieux.

    Tyler Boyd (N/A) :

    Il a été ajouté pour apporter du sang neuf, mais n'a pas eu beaucoup de temps pour faire la différence.

    Mathieu Choiniere(6/10) :

    Il a fait preuve de sang-froid après avoir remplacé Martinez.

    Marc Dos Santos (8/10) :

    Le LAFC n'était pas au meilleur de sa forme, mais pour un entraîneur qui n'avait pas fait beaucoup parler de lui pendant l'intersaison, il peut être très satisfait de ses débuts. Son équipe a fait preuve d'une énergie constante, a fait passer Messi pour un simple mortel et a inscrit trois buts contre une défense de Miami « remaniée ».

