Notes des joueurs du FC Barcelone contre Villarreal : Lamine Yamal marque son tout premier triplé et permet au Blaugrana de prendre quatre points d'avance dans la course au titre de la Liga

Un triplé de Lamine Yamal a permis au FC Barcelone de porter son avance en tête de la Liga à quatre points grâce à une impressionnante victoire 4-1 contre Villarreal samedi. L'ailier a été sensationnel, inscrivant trois buts et remportant le premier match ball de sa carrière. Le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée de la troisième meilleure équipe d'Espagne cette saison et a accru son avance sur le Real Madrid, qui joue lundi.

Barcelone a connu un début de match inhabituellement nerveux et Villarreal a rapidement mis la pression sur la défense locale. Les protestations timides des visiteurs pour une faute de main d'Alejandro Balde ont été rejetées à juste titre, mais cette occasion manquée a suffi pour redonner vie à Barcelone. Les hommes de Hansi Flick ont accéléré le rythme et, lorsque Pape Gueye a perdu le contrôle du ballon après un geste technique inutile, ils ont su tirer profit de leur domination. Fermin Lopez a subtilisé le ballon au Sénégalais et l'a glissé à Yamal qui s'est ouvert pour envoyer un tir enroulé dans le coin inférieur du but à la 28e minute.

Neuf minutes plus tard, l'éblouissant ailier a doublé son compteur et celui de Barcelone. Après avoir reçu le ballon sur la ligne de touche droite, Yamal a foncé sur Sergi Cardona, a battu l'arrière latéral d'un pas chassé, puis a fait passer le ballon par-dessus le pied tendu d'Alberto Moleiro. Le ballon est revenu gentiment vers l'ailier qui a envoyé un tir puissant dans le coin supérieur droit pour porter le score à 2-0.

Villarreal s'est immédiatement amélioré après la pause et a réduit l'écart en quelques minutes. Barcelone n'a pas réussi à dégager un corner de Nicolas Pépé et le ballon a atterri dans les pieds de Gueye, mis en position de jeu par Raphinha, qui a battu Joan Garcia à bout portant. À la 54e minute, les visiteurs ont failli égaliser lorsque Ayoze Perez s'est échappé et a battu Garcia, mais son tir a été dévié. 

Alors que le match menaçait de s'ouvrir, Flick a remplacé Olmo par Pedri, qui a apporté plus de contrôle et a contribué à sceller le sort du match. À la 69e minute, le milieu de terrain a trouvé Yamal qui a coupé vers l'intérieur et a de nouveau trouvé le coin inférieur gauche. Les points déjà assurés, Jules Kounde s'est infiltré derrière la défense de Villarreal et a trouvé Robert Lewandowski, qui a marqué dans le but vide dans le temps additionnel pour porter le score à 4-1.

GOAL note les joueurs du FC Barcelone au Spotify Camp Nou...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VILLARREALAFP

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (6/10) :

    Garcia a imposé sa présence en défense, mais a eu beaucoup de chance de voir le tir de Perez passer à côté alors qu'il était bloqué sur le terrain.

    Jules Koundé (8/10) :

    Le défenseur français a sillonné la droite du terrain, a préparé le but de Lewandowski et aurait pu marquer lui-même.

    Pau Cubarsi (6/10) :

    Le défenseur n'a pas été vraiment inquiété par Villarreal, qui a rarement menacé la défense barcelonaise.

    Eric Garcia (6/10) :

    L'ancien joueur de Manchester City a passé un après-midi tranquille aux côtés de Cubarsi.

    Alejandro Balde (6/10) :

    Il a échappé à un penalty en début de match, mais a réussi à contenir le vif Pepe pendant la majeure partie de la rencontre.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Marc Bernal (7/10) :

    Il a parfois dominé le milieu de terrain et s'est montré aussi impressionnant sans le ballon qu'avec.

    Fermin Lopez (8/10) :

    Il a obtenu deux passes décisives en première mi-temps et a surpassé son partenaire au milieu de terrain offensif.

    Dani Olmo (5/10) :

    Il a été irrégulier avant d'être remplacé par Pedri après une heure de jeu.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Attaque

    Lamine Yamal (10/10) :

    L'ailier a ouvert le score avec sang-froid, puis a démontré son talent exceptionnel en inscrivant un deuxième but. Il méritait largement son impressionnant triplé.

    Ferran Torres (5/10) :

    L'attaquant espagnol s'est montré peu efficace devant le but, gâchant une occasion en or sur une passe magnifique de Raphinha.

    Raphinha (6/10) :

    Le Brésilien a été infatigable et créatif, mais son manque de vigilance sur un corner a permis à Villarreal de marquer.

  • Flick BarcaIMAGO / NurPhoto

    Remplaçants et entraîneur

    Pedri (8/10) :

    Il a apporté un certain contrôle après avoir remplacé Olmo, juste au moment où les visiteurs semblaient les plus susceptibles d'égaliser.

    Ronald Araujo (6/10) :

    Entré en jeu juste avant le troisième but de Barcelone, il n'a pas été inquiété.

    Robert Lewandowski (7/10) :

    Il a remplacé Torres et l'attaquant polonais a trouvé le chemin des filets en fin de match pour porter le score à 4-1.

    Marcus Rashford (6/10) :

    Barcelone cherche à faire de l'Anglais un joueur permanent du club, mais Rashford est resté sur le banc. Il s'est montré brillant lorsqu'il est entré en jeu.

    Roony Bardghji (5/10) :

    Il a remplacé Yamal, auteur d'un triplé, mais n'a pas réussi à égaler l'excellence de l'Espagnol.

    Hansi Flick (8/10) :

    Mission accomplie pour l'entraîneur allemand. Il a effectué les changements au bon moment pour s'assurer que Villarreal reste à distance.

0