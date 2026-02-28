Notes des joueurs du FC Barcelone contre Villarreal : Lamine Yamal marque son tout premier triplé et permet au Blaugrana de prendre quatre points d'avance dans la course au titre de la Liga

Barcelone a connu un début de match inhabituellement nerveux et Villarreal a rapidement mis la pression sur la défense locale. Les protestations timides des visiteurs pour une faute de main d'Alejandro Balde ont été rejetées à juste titre, mais cette occasion manquée a suffi pour redonner vie à Barcelone. Les hommes de Hansi Flick ont accéléré le rythme et, lorsque Pape Gueye a perdu le contrôle du ballon après un geste technique inutile, ils ont su tirer profit de leur domination. Fermin Lopez a subtilisé le ballon au Sénégalais et l'a glissé à Yamal qui s'est ouvert pour envoyer un tir enroulé dans le coin inférieur du but à la 28e minute.

Neuf minutes plus tard, l'éblouissant ailier a doublé son compteur et celui de Barcelone. Après avoir reçu le ballon sur la ligne de touche droite, Yamal a foncé sur Sergi Cardona, a battu l'arrière latéral d'un pas chassé, puis a fait passer le ballon par-dessus le pied tendu d'Alberto Moleiro. Le ballon est revenu gentiment vers l'ailier qui a envoyé un tir puissant dans le coin supérieur droit pour porter le score à 2-0.

Villarreal s'est immédiatement amélioré après la pause et a réduit l'écart en quelques minutes. Barcelone n'a pas réussi à dégager un corner de Nicolas Pépé et le ballon a atterri dans les pieds de Gueye, mis en position de jeu par Raphinha, qui a battu Joan Garcia à bout portant. À la 54e minute, les visiteurs ont failli égaliser lorsque Ayoze Perez s'est échappé et a battu Garcia, mais son tir a été dévié.

Alors que le match menaçait de s'ouvrir, Flick a remplacé Olmo par Pedri, qui a apporté plus de contrôle et a contribué à sceller le sort du match. À la 69e minute, le milieu de terrain a trouvé Yamal qui a coupé vers l'intérieur et a de nouveau trouvé le coin inférieur gauche. Les points déjà assurés, Jules Kounde s'est infiltré derrière la défense de Villarreal et a trouvé Robert Lewandowski, qui a marqué dans le but vide dans le temps additionnel pour porter le score à 4-1.

GOAL note les joueurs du FC Barcelone au Spotify Camp Nou...