Notes des joueurs du FC Barcelone contre Levante : Joao Cancelo remonte le temps tandis que Frenkie de Jong inscrit un but rare, permettant aux Blaugrana de rebondir et de revenir en tête de la Liga

Le Barça a rapidement pris l'avantage lorsque Jules Koundé a repris de volée un centre de Cancelo au-dessus de la barre transversale, avant que Bernal ne débloque la situation à la quatrième minute, lorsqu'il a été servi par Eric Garcia à l'entrée de la surface de réparation à la suite d'un corner.

Levante a failli offrir un deuxième but au Barça en perdant le ballon à la limite de sa propre surface de réparation, mais Maty Ryan s'est interposé pour repousser la frappe de Raphinha, avant que Robert Lewandowski n'envoie le rebond au-dessus de la barre transversale alors que le but était grand ouvert. Les visiteurs ont toutefois cherché à créer des problèmes avec des ballons en profondeur, et Joan Garcia a dû sortir rapidement de sa ligne pour empêcher Jon Olasagasti de marquer le but égalisateur.

Cancelo a continué à causer des problèmes sur le côté gauche du Barça, et peu après avoir touché le poteau avec un centre taquin qui a échappé à tout le monde dans la surface de réparation, son ballon à ras de terre dans la surface a été converti par De Jong, donnant au Blaugrana une confortable avance.

Barcelone a continué à dominer, mais c'est Fermin qui a assuré la victoire avec un tir puissant de 25 mètres qui a rebondi sur le poteau, confirmant la place du Barça en tête de la Liga, avec un point d'avance sur son grand rival, Madrid. Le remplaçant peut toutefois se demander comment il n'a pas réussi à marquer un deuxième but, puisqu'il a été stoppé par Ryan à bout portant après que le gardien de Levante ait repoussé la tête de Raphinha.

