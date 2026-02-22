Goal.com
Notes des joueurs du FC Barcelone contre Levante : Joao Cancelo remonte le temps tandis que Frenkie de Jong inscrit un but rare, permettant aux Blaugrana de rebondir et de revenir en tête de la Liga

Barcelone a renoué avec la victoire dimanche en s'imposant 3-0 face à Levante, ce qui lui a permis de reprendre la tête de la Liga, profitant de la défaite du Real Madrid face à Osasuna 24 heures plus tôt. Les buts inscrits en première mi-temps par le duo de milieux de terrain Marc Bernal et Frenkie de Jong ont permis aux hôtes de prendre le contrôle du match, avant que Fermin Lopez ne marque un but magnifique, alors que Joao Cancelo était la véritable star du match.

Le Barça a rapidement pris l'avantage lorsque Jules Koundé a repris de volée un centre de Cancelo au-dessus de la barre transversale, avant que Bernal ne débloque la situation à la quatrième minute, lorsqu'il a été servi par Eric Garcia à l'entrée de la surface de réparation à la suite d'un corner.

Levante a failli offrir un deuxième but au Barça en perdant le ballon à la limite de sa propre surface de réparation, mais Maty Ryan s'est interposé pour repousser la frappe de Raphinha, avant que Robert Lewandowski n'envoie le rebond au-dessus de la barre transversale alors que le but était grand ouvert. Les visiteurs ont toutefois cherché à créer des problèmes avec des ballons en profondeur, et Joan Garcia a dû sortir rapidement de sa ligne pour empêcher Jon Olasagasti de marquer le but égalisateur.

Cancelo a continué à causer des problèmes sur le côté gauche du Barça, et peu après avoir touché le poteau avec un centre taquin qui a échappé à tout le monde dans la surface de réparation, son ballon à ras de terre dans la surface a été converti par De Jong, donnant au Blaugrana une confortable avance.

Barcelone a continué à dominer, mais c'est Fermin qui a assuré la victoire avec un tir puissant de 25 mètres qui a rebondi sur le poteau, confirmant la place du Barça en tête de la Liga, avec un point d'avance sur son grand rival, Madrid. Le remplaçant peut toutefois se demander comment il n'a pas réussi à marquer un deuxième but, puisqu'il a été stoppé par Ryan à bout portant après que le gardien de Levante ait repoussé la tête de Raphinha.

GOAL note les joueurs du Barça au Camp Nou...

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (7/10) :

    Il n'a pas eu beaucoup à faire, mais il est resté vigilant pour empêcher Olasagasti d'égaliser.

    Jules Koundé (6/10) :

    Il a manqué une bonne occasion en début de match, mais a continué à monter et à bien combiner avec Yamal. Il a effectué quelques centres dangereux que Ryan a dû contrer.

    Eric Garcia (7/10) :

    Il a fait preuve d'un grand sang-froid pour préparer le but de Bernal et a bien organisé la défense du Barça par la suite.

    Gerard Martin (5/10) :

    Il ne semblait pas très à l'aise dans son rôle de défenseur central. Il s'est fait surprendre à plusieurs reprises et a reçu un carton jaune qui lui vaudra une suspension.

    Joao Cancelo (9/10) :

    Exceptionnel. Il s'est illustré en préparant l'occasion de Koundé avant de participer au but de Bernal. Il a causé beaucoup de problèmes sur le côté gauche, a frappé le poteau avec un centre taquin et a contribué au but de De Jong. Exactement ce que le Barça attendait de lui lorsqu'il l'a recruté en janvier.

    Milieu de terrain

    Frenkie de Jong (8/10) :

    Il a couronné une belle performance au milieu de terrain par une superbe percée tardive dans la surface pour reprendre le centre de Cancelo et marquer son premier but de la saison en championnat.

    Marc Bernal (7/10) :

    Il a ouvert le score d'une frappe à bout portant et a fait preuve de physique et de sang-froid au milieu de terrain. Il a reçu un carton jaune avant de sortir en milieu de deuxième mi-temps.

    Dani Olmo (5/10) :

    Il a permis au Barça de continuer à fonctionner, mais n'a pas réussi à apporter une réelle qualité dans le dernier tiers.

    Attaque

    Lamine Yamal (6/10) :

    Il a parfois joué avec la défense de Levante, mais pour une fois, ses passes décisives et ses tirs n'étaient pas à la hauteur.

    Robert Lewandowski (4/10) :

    Il semble avoir perdu toute confiance devant le but. Il a manqué une occasion en or de porter le score à 2-0 et ses autres tentatives ont été faibles. Il a été déçu d'être remplacé en deuxième mi-temps.

    Raphinha (7/10) :

    Il a causé beaucoup de problèmes en profitant des courses de Cancelo pour trouver des espaces. Ryan lui a refusé un but dans chacune des deux mi-temps.

    Remplaçants et entraîneur

    Ferran Torres (5/10) :

    Il a remplacé Lewandowski, mais a envoyé son seul tir cadré directement dans les bras de Ryan.

    Pedri (6/10) :

    Il a ravi les supporters locaux en revenant de blessure et a effectué quelques passes remarquables au milieu de terrain.

    Fermin Lopez (7/10) :

    Il aura été déçu d'avoir été écarté, mais il a parfaitement réagi en marquant un superbe but à longue distance. Il se demandera comment il n'a pas réussi à marquer un deuxième but lorsque Ryan l'a empêché de marquer à bout portant.

    Ronald Araujo (N/A) :

    Entré en jeu pour les trois dernières minutes.

    Roony Bardghji (N/A) :

    A remplacé Yamal dans les dernières minutes.

    Hansi Flick (7/10) :

    Battre l'avant-dernière équipe du championnat n'a rien d'exceptionnel, mais il a su remotiver son équipe après deux défaites consécutives et a fait le travail.

