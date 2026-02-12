L'Atleti a bénéficié d'un coup de pouce inespéré dès le début du match lorsque le gardien du Barça, Joan Garcia, a laissé passer une passe en retrait sous sa chaussure, qui a franchi la ligne malgré les efforts de Pau Cubarsi pour la dégager. Si Ademola Lookman a d'abord été crédité du but, les ralentis ont prouvé qu'il s'agissait en fait d'un but contre son camp du gardien, car le ballon avait franchi la ligne avant que l'international nigérian n'arrive.

Antoine Griezmann a doublé l'avance de l'Atleti avant le quart d'heure de jeu, l'ancien international français reprenant une passe en profondeur de Nahuel Molina pour conclure magnifiquement. Jules Koundé a ensuite dégagé un autre tir de l'Atlético sur la ligne pour maintenir le Barça dans le match après que celui-ci ait lui-même touché la barre transversale par l'intermédiaire de Fermin Lopez.

Les Rojiblancos ont une nouvelle fois profité de la ligne haute quasi suicidaire de Barcelone pour ajouter un troisième but avant la mi-temps, grâce à une belle action collective conclue par une superbe finition de Lookman. Avant la pause, Fermin s'est retrouvé seul face au gardien, mais Juan Musso est sorti rapidement pour sauver son équipe. Deux minutes plus tard, Julian Alvarez a ajouté un quatrième but d'une frappe vicieuse depuis l'entrée de la surface.

Cubarsi pensait avoir réduit l'écart en début de seconde période, mais son but a été annulé après un délai VAR franchement surréaliste de huit minutes. Et avant la fin du match, une faute violente d'Eric Garcia lui a valu un carton rouge direct, couronnant une soirée vraiment horrible pour les Blaugrana.

GOAL note les joueurs de Barcelone au Metropolitano...