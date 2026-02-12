Goal.com
En direct
Barcelona GFXGetty
Harry Sherlock

Notes des joueurs du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid : Hansi Flick a besoin d'un plan B ! Joan Garcia et Alejandro Balde parmi les plus mauvais, tandis qu'Eric Garcia reçoit un carton rouge alors que la ligne haute des Blaugrana est terriblement exposée lors de la défaite en Copa del Rey

Barcelone a été battu 4-0 par l'Atlético Madrid lors du match aller de la demi-finale de la Copa del Rey jeudi, l'équipe de Diego Simeone ayant dominé une équipe blaugrana vraiment lamentable. La ligne haute de Hansi Flick a été exposée de manière systématique et impitoyable tout au long d'une soirée que les supporters du Metropolitano avaient du mal à croire.

L'Atleti a bénéficié d'un coup de pouce inespéré dès le début du match lorsque le gardien du Barça, Joan Garcia, a laissé passer une passe en retrait sous sa chaussure, qui a franchi la ligne malgré les efforts de Pau Cubarsi pour la dégager. Si Ademola Lookman a d'abord été crédité du but, les ralentis ont prouvé qu'il s'agissait en fait d'un but contre son camp du gardien, car le ballon avait franchi la ligne avant que l'international nigérian n'arrive.

Antoine Griezmann a doublé l'avance de l'Atleti avant le quart d'heure de jeu, l'ancien international français reprenant une passe en profondeur de Nahuel Molina pour conclure magnifiquement. Jules Koundé a ensuite dégagé un autre tir de l'Atlético sur la ligne pour maintenir le Barça dans le match après que celui-ci ait lui-même touché la barre transversale par l'intermédiaire de Fermin Lopez.

Les Rojiblancos ont une nouvelle fois profité de la ligne haute quasi suicidaire de Barcelone pour ajouter un troisième but avant la mi-temps, grâce à une belle action collective conclue par une superbe finition de Lookman. Avant la pause, Fermin s'est retrouvé seul face au gardien, mais Juan Musso est sorti rapidement pour sauver son équipe. Deux minutes plus tard, Julian Alvarez a ajouté un quatrième but d'une frappe vicieuse depuis l'entrée de la surface.

Cubarsi pensait avoir réduit l'écart en début de seconde période, mais son but a été annulé après un délai VAR franchement surréaliste de huit minutes. Et avant la fin du match, une faute violente d'Eric Garcia lui a valu un carton rouge direct, couronnant une soirée vraiment horrible pour les Blaugrana.

GOAL note les joueurs de Barcelone au Metropolitano...

  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (2/10) :

    Une erreur absolument catastrophique qui a conduit au premier but. Bien battu par la suite. Ce n'était tout simplement pas sa soirée.

    Jules Koundé (2/10) :

    Il a dégagé un ballon sur la ligne à 2-0, mais n'a pas réussi à suivre Lookman. Tristesse.

    Pau Cubarsi (3/10) :

    Il a fait ce qu'il a pu pour essayer d'épargner à Garcia l'humiliation du premier but, mais il n'a tout simplement pas pu revenir. Il a été dominé tout au long du match, ses pieds semblant s'être transformés en plomb. Il a marqué pour porter le score à 4-1, mais après huit minutes de vérification par la VAR, le but a été annulé.

    Eric Garcia (1/10) :

    Sa passe en début de match a mis son gardien en difficulté et il ne s'en est jamais vraiment remis. Une main en fin de match a été suivie d'un tacle si imprudent et idiot qu'il lui a valu un carton rouge direct. On ne peut pas faire pire.

    Alejandro Balde (2/10) :

    Il n'a absolument rien pu faire face à Griezmann qui a porté le score à 2-0. Son côté a été très menacé et il n'a tout simplement pas pu faire face.

    • Publicité
  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Marc Casado (3/10) :

    Avertissement pour un tacle très tardif en première mi-temps, provoquant la colère du banc de touche de l'Atlético. Remplacé après 36 minutes. Aïe.

    Frenkie de Jong (5/10) :

    Il a bien contrôlé le ballon, mais le navire coulait quoi qu'il fasse.

    Fermin Lopez (7/10) :

    A frappé la barre transversale dès le début du match. A continué à se battre, cherchant toujours à récupérer le ballon et à faire bouger les choses. Le meilleur joueur du Barça.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Attaque

    Lamine Yamal (4/10) :

    Loin du niveau que nous attendions. Il a pris le ballon et s'est attaqué aux joueurs quand il le pouvait, mais c'était trop rare pour une équipe du Barça qui semblait sous le choc.

    Ferran Torres (4/10) :

    Il a manqué le cadre de la tête en fin de match alors qu'il était seul au second poteau. C'est sa seule contribution notable.

    Dani Olmo (5/10) :

    Il a reçu un carton jaune et n'a rien pu faire. Il a tenté quelques tirs au hasard, mais compte tenu de la magie qu'il sait généralement créer, ce fut une mauvaise soirée.

  • FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Robert Lewandowski (4/10) :

    Entré en jeu à la place de Casado en première mi-temps. Il a à peine réussi à toucher le ballon, tant le marquage individuel de l'Atlético était acharné.

    Ronald Araujo (6/10) :

    Entré en jeu à 4-0 en deuxième mi-temps.

    Joao Cancelo (6/10) :

    Remplacement tardif.

    Gerard Martin (N/A) :

    Entré après le carton rouge.

    Hansi Flick (2/10) :

    La ligne haute de Flick s'est révélée être la folie qu'elle a toujours semblé être. L'Atlético a transpercé Barcelone à volonté, trouvant à plusieurs reprises des lignes de passe et des angles pour créer des occasions. Il a de la chance que le score n'ait été que de 4-0, et s'il ne trouve pas de plan B, il ne restera pas longtemps sur le banc de Barcelone - même s'il faut rappeler que ce n'est que la mi-temps dans cette confrontation.

    Traduit automatiquement par GOAL-e

LaLiga
Girona crest
Girona
GIR
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
0