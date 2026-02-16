Notes des joueurs du FC Barcelone contre Gérone : Lamine Yamal rate un penalty et Pau Cubarsi passe du statut de héros à celui de zéro alors qu'un but controversé en fin de match compromet les espoirs de titre des Catalans

Après 17 minutes, Lamine Yamal s'est retrouvé seul face au gardien remplaçant Paulo Gazzaniga et a tiré directement sur l'ancien gardien de Tottenham, après que Raphinha ait manqué une occasion tout aussi prometteuse.

Le Barça a eu plusieurs occasions de prendre l'avantage avant que l'attaquant de Gérone Vladyslav Vanet ne déjoue le hors-jeu et oblige Garcia à réaliser un excellent arrêt, ce qui a été un avertissement pour le Barça.

Vanat aurait dû marquer en milieu de première période lorsque Bryan Gil a envoyé un centre diabolique depuis le flanc gauche, mais l'international ukrainien n'a pas réussi à toucher le ballon.

À la fin de la première mi-temps, Raphinha a frappé le poteau, avant que Dani Olmo ne soit fauché par Daley Blind dans la surface, entraînant un penalty ; Yamal s'est présenté et a frappé le poteau.

À l'heure de jeu, le Barça a finalement ouvert le score grâce à un superbe coup de tête de Pau Cubarsi, qui a trouvé la lucarne sur un centre de Jules Koundé. C'était le tout premier but en championnat du défenseur pour le club.

Mais moins d'une minute plus tard, Gérone égalisait grâce à un but à bout portant de Thomas Lemar, après que Cubarsi ait manqué son dégagement.

Gérone semblait métamorphosé après cela et Garcia a dû préserver l'avance du Barça, jusqu'à ce qu'il soit finalement battu par Fran Beltran à la 87e minute. Après consultation du VAR, l'arbitre semblait prêt à annuler le but pour une faute sur Jules Koundé dans la phase préparatoire, mais il a finalement validé le but, provoquant la fureur du banc du Barça.

Le Barça pensait avoir égalisé en fin de match, mais Robert Lewandowski a été jugé hors-jeu, et Gérone a créé la surprise dans la course au titre de la Liga.

GOAL note les joueurs du Barça à Montilivi...