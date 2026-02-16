Goal.com
Notes des joueurs du FC Barcelone contre Gérone : Lamine Yamal rate un penalty et Pau Cubarsi passe du statut de héros à celui de zéro alors qu'un but controversé en fin de match compromet les espoirs de titre des Catalans

Gérone a créé la surprise en battant Barcelone 2-1 lundi à Montilivi dans le cadre de la Liga. Lamine Yamal a manqué un penalty et l'équipe de Hansi Flick a été furieuse après un but controversé en fin de match. Le club catalan a ainsi perdu des points importants dans la course au titre, alors qu'il est engagé dans une lutte acharnée avec son rival, le Real Madrid, pour la première place du classement.

Après 17 minutes, Lamine Yamal s'est retrouvé seul face au gardien remplaçant Paulo Gazzaniga et a tiré directement sur l'ancien gardien de Tottenham, après que Raphinha ait manqué une occasion tout aussi prometteuse.

Le Barça a eu plusieurs occasions de prendre l'avantage avant que l'attaquant de Gérone Vladyslav Vanet ne déjoue le hors-jeu et oblige Garcia à réaliser un excellent arrêt, ce qui a été un avertissement pour le Barça.

Vanat aurait dû marquer en milieu de première période lorsque Bryan Gil a envoyé un centre diabolique depuis le flanc gauche, mais l'international ukrainien n'a pas réussi à toucher le ballon.

À la fin de la première mi-temps, Raphinha a frappé le poteau, avant que Dani Olmo ne soit fauché par Daley Blind dans la surface, entraînant un penalty ; Yamal s'est présenté et a frappé le poteau.

À l'heure de jeu, le Barça a finalement ouvert le score grâce à un superbe coup de tête de Pau Cubarsi, qui a trouvé la lucarne sur un centre de Jules Koundé. C'était le tout premier but en championnat du défenseur pour le club.

Mais moins d'une minute plus tard, Gérone égalisait grâce à un but à bout portant de Thomas Lemar, après que Cubarsi ait manqué son dégagement.

Gérone semblait métamorphosé après cela et Garcia a dû préserver l'avance du Barça, jusqu'à ce qu'il soit finalement battu par Fran Beltran à la 87e minute. Après consultation du VAR, l'arbitre semblait prêt à annuler le but pour une faute sur Jules Koundé dans la phase préparatoire, mais il a finalement validé le but, provoquant la fureur du banc du Barça.

Le Barça pensait avoir égalisé en fin de match, mais Robert Lewandowski a été jugé hors-jeu, et Gérone a créé la surprise dans la course au titre de la Liga.

GOAL note les joueurs du Barça à Montilivi...

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (7/10) :

    Laissé seul face à un dégagement catastrophique de Cubarsi. Il a réalisé un arrêt spectaculaire pour repousser une frappe de Vernat, même si l'attaquant était hors-jeu, ce que Garcia ne pouvait pas savoir. Il a été battu par Beltran, mais il y avait une faute dans la phase préparatoire.

    Jules Koundé (7/10) :

    Une magnifique passe décisive pour l'ouverture du score de Cubarsi. Il a neutralisé Gil ; le meilleur défenseur du Barça. Il a été victime d'une faute avant le but de Beltran, mais celle-ci n'a pas été sifflée.

    Pau Cubarsi (6/10) :

    A marqué d'une superbe tête pour donner l'avantage au Barça. A immédiatement commis une grave erreur en ne parvenant pas à dégager avant l'égalisation de Lemar.

    Eric Garcia (5/10) :

    Tout aussi maladroit que mercredi dernier, lorsque l'Atlético avait fait des ravages. A reçu un carton jaune pour un tacle tardif sur Vitor Reis. Remplacé en deuxième mi-temps, il semblait visiblement bouleversé, conscient de sa mauvaise performance.

    Gerard Martin (6/10) :

    Il a parfois semblé en difficulté défensivement sur son côté. Il a récupéré le ballon quand il le pouvait, mais a été remplacé par Balde.

    Milieu de terrain

    Fermin Lopez (6/10) :

    Toujours prêt à aller de l'avant et à tirer, mais il n'a pas réussi à toucher le ballon autant qu'il l'aurait voulu.

    Frenkie de Jong (6/10) :

    Il a assuré la liaison entre la défense et l'attaque. Comme d'habitude, il est plus à l'aise avec le ballon qu'à pied nu.

    Dani Olmo (7/10) :

    Il a obtenu le penalty grâce à un joli crochet. Brillant chaque fois qu'il touche le ballon, mais il a été remplacé et le Barça a perdu tout son rythme par la suite.

    Attaque

    Lamine Yamal (5/10) :

    Il a raté une occasion en or lors d'un face-à-face, semblant avoir trop de temps pour réfléchir à sa finition. Il a tiré un penalty médiocre qui a heurté le poteau. Il est toujours prêt à se battre pour le ballon, mais ce n'était pas sa soirée.

    Ferran Torres (6/10) :

    Aussi discret que possible. Remplacé. Il est loin d'être aussi efficace que Lewandowski en attaque.

    Raphinha (7/10) :

    Il a manqué plusieurs occasions en première mi-temps, mais il était loin d'être le seul. Il a touché le poteau avant la mi-temps. Remplacé par Bardghji. Une performance frustrante malgré quelques excellentes approches.

    Remplaçants et entraîneur

    Alejandro Balde (5/10) :

    A remplacé Martin après l'égalisation de Gérone. A connu les mêmes difficultés.

    Roony Bardghji (4/10) :

    Il a remplacé Raphinha. Un changement bizarre, car il n'a pas eu autant d'impact sur le match.

    Ronald Araujo (5/10) :

    A remplacé Garcia. S'est retrouvé en attaque vers la fin et a manqué une occasion très prometteuse.

    Robert Lewandowski (5/10) :

    A remplacé Ferran. N'a pas réussi à tirer au but.

    Marc Bernal (N/A) :

    A remplacé Olmo en fin de match.

    Hansi Flick (2/10) :

    Oh là là. Ses remplacements ont été presque tous mauvais - retirer Raphinha a été une erreur fatale - et le Barça n'a pas su répondre à la pression de Gérone en deuxième mi-temps. Après leur défaite cuisante contre l'Atlético Madrid, la pression monte.

0