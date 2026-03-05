Notes des joueurs de Tottenham contre Crystal Palace : Micky van de Ven, mais qu'est-ce que tu fais ?! Les Spurs se rapprochent de la relégation après le carton rouge du capitaine, qui vient couronner une nouvelle prestation désastreuse

À la demi-heure de jeu, Palace a marqué un but. Le centre à ras de terre d'Evan Guessand a trouvé Ismaila Sarr, dont le tir a été dévié par Pedro Porro au-dessus de Guglielmo Vicario et dans les filets. Cependant, après une longue vérification par la VAR, Sarr a été jugé hors-jeu de quelques millimètres et le but a été annulé, laissant les Spurs s'en tirer à bon compte.

Quelques minutes après cette décision, Tottenham a marqué à son tour. Archie Gray a récupéré un ballon perdu à l'autre bout de la surface de réparation sur un corner et a réussi à revenir vers l'intérieur en échappant à Adam Wharton et Chris Richards, avant de faire une passe en retrait pour Dominic Solanke qui a marqué à bout portant.

Mais cette joie fut de courte durée. Lors de la première incursion de Palace dans le dernier tiers, Sarr a été tiré par le bras par Micky van de Ven dans la surface de réparation, obtenant un penalty et provoquant l'expulsion du défenseur néerlandais. L'attaquant sénégalais a converti le penalty à 11 mètres pour égaliser le score.

Dans la première des huit minutes ajoutées à la fin de la première mi-temps, Palace a pris l'avantage. Mathys Tel, qui jouait alors comme arrière gauche de fortune, a vu une passe vers Pape Matar Sarr interceptée par Guessand, mais Wharton a récupéré le ballon et l'a glissé à Jorgen Strand Larsen qui a battu Vicario.

Il restait encore du temps avant la pause pour que Palace ajoute un troisième but. La passe en profondeur de Wharton a déchiré la défense improvisée des Spurs et Sarr était là pour sprinter et envoyer le ballon au-delà de Vicario.

Palace a levé le pied en deuxième mi-temps, Solanke et Kevin Danso obligeant Dean Henderson à effectuer des arrêts alors que Tottenham, peu inspiré, tentait un retour improbable.

Hélas, les Spurs n'ont pas réussi à se relever et restent sans victoire en Premier League depuis le 28 décembre, date à laquelle ils s'étaient imposés lors du match aller à Selhurst Park.

