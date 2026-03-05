Goal.com
Notes des joueurs de Tottenham contre Crystal Palace : Micky van de Ven, mais qu'est-ce que tu fais ?! Les Spurs se rapprochent de la relégation après le carton rouge du capitaine, qui vient couronner une nouvelle prestation désastreuse

Tottenham Hotspur n'a plus qu'un point d'avance sur la zone de relégation de la Premier League après une terrible défaite 3-1 à domicile contre Crystal Palace jeudi soir. Les résultats positifs obtenus mercredi par West Ham United et Nottingham Forest ont accru la pression sur les Spurs, qui devaient absolument battre les Eagles dans ce qui était considéré comme l'un de leurs matchs les plus faciles à gagner de cette fin de saison. Mais une nouvelle performance catastrophique les a laissés en équilibre au-dessus de la zone de relégation et l'avenir de l'entraîneur Igor Tudor est déjà incertain après trois matchs à la tête de l'équipe.

À la demi-heure de jeu, Palace a marqué un but. Le centre à ras de terre d'Evan Guessand a trouvé Ismaila Sarr, dont le tir a été dévié par Pedro Porro au-dessus de Guglielmo Vicario et dans les filets. Cependant, après une longue vérification par la VAR, Sarr a été jugé hors-jeu de quelques millimètres et le but a été annulé, laissant les Spurs s'en tirer à bon compte.

Quelques minutes après cette décision, Tottenham a marqué à son tour. Archie Gray a récupéré un ballon perdu à l'autre bout de la surface de réparation sur un corner et a réussi à revenir vers l'intérieur en échappant à Adam Wharton et Chris Richards, avant de faire une passe en retrait pour Dominic Solanke qui a marqué à bout portant.

Mais cette joie fut de courte durée. Lors de la première incursion de Palace dans le dernier tiers, Sarr a été tiré par le bras par Micky van de Ven dans la surface de réparation, obtenant un penalty et provoquant l'expulsion du défenseur néerlandais. L'attaquant sénégalais a converti le penalty à 11 mètres pour égaliser le score.

Dans la première des huit minutes ajoutées à la fin de la première mi-temps, Palace a pris l'avantage. Mathys Tel, qui jouait alors comme arrière gauche de fortune, a vu une passe vers Pape Matar Sarr interceptée par Guessand, mais Wharton a récupéré le ballon et l'a glissé à Jorgen Strand Larsen qui a battu Vicario.

Il restait encore du temps avant la pause pour que Palace ajoute un troisième but. La passe en profondeur de Wharton a déchiré la défense improvisée des Spurs et Sarr était là pour sprinter et envoyer le ballon au-delà de Vicario.

Palace a levé le pied en deuxième mi-temps, Solanke et Kevin Danso obligeant Dean Henderson à effectuer des arrêts alors que Tottenham, peu inspiré, tentait un retour improbable.

Hélas, les Spurs n'ont pas réussi à se relever et restent sans victoire en Premier League depuis le 28 décembre, date à laquelle ils s'étaient imposés lors du match aller à Selhurst Park.

GOAL note les joueurs des Spurs du Tottenham Hotspur Stadium...

    Gardien de but et défense

    Guglielmo Vicario (2/10) :

    Il a été critiqué cette saison et il a été question qu'il perde sa place au profit du remplaçant Antonin Kinsky, mais l'international italien a conservé sa place dans le onze de départ. Il ne s'est pas couvert de gloire sur aucun des buts et sa place pourrait donc être menacée à l'avenir.

    Pedro Porro (3/10) :

    Une surprise dans le onze de départ en tant que défenseur central droit. Sans surprise, il n'avait pas l'instinct défensif nécessaire pour jouer ce rôle, étant donné qu'il est connu pour être un joueur plus offensif. Remplacé par Simons pour les 15 dernières minutes, il était furieux en retournant sur le banc.

    Kevin Danso (3/10) :

    De retour de blessure à Fulham, il a retrouvé sa place dans le onze de départ au détriment de Radu Dragusin. Il s'est souvent fait surprendre en montant trop haut.

    Micky van de Ven (1/10) :

    Nommé capitaine à nouveau en l'absence de Cristian Romero, suspendu, le Néerlandais s'est fait expulser pour avoir ridiculement tiré le bras de Sarr. Si le manque de leaders sérieux dans le vestiaire des Spurs n'était pas évident auparavant, il l'est désormais.

    Milieu de terrain

    Archie Gray (6/10) :

    Une fois encore, on ne peut guère reprocher à cet adolescent polyvalent l'effondrement des Spurs, puisqu'il a réalisé une passe décisive brillante pour le premier but de Solanke.

    Joao Palhinha (3/10) :

    Qu'il ait débuté au milieu de terrain ou qu'il ait été repoussé en défense, le joueur prêté par le Bayern Munich était toujours un cran en dessous de tous les joueurs de Palace qui l'entouraient.

    Pape Matar Sarr (4/10) :

    Il a reçu un carton jaune ridicule pour avoir brandi un carton imaginaire à l'arbitre avant de perdre le ballon au profit de Guessand, ce qui a conduit au deuxième but de Palace.

    Souza (5/10) :

    Il a fait ses débuts en tant que titulaire dans le football anglais après avoir fait des apparitions brillantes en tant que remplaçant à Manchester United et Fulham, entrant en jeu au poste d'arrière gauche. Il a reçu un carton jaune après seulement sept minutes de jeu pour un tacle tardif sur Daniel Munoz. Il a été remplacé après 43 minutes par Gallagher après le carton rouge de Van de Ven, mais il a semblé très actif entre ces deux moments.

    Attaque

    Randal Kolo Muani (4/10) :

    Il n'a pas été très présent avant d'être remplacé par Bissouma à la 43e minute, après que les Spurs aient perdu un joueur.

    Dominic Solanke (6/10) :

    Il a de nouveau marqué, inscrivant son cinquième but depuis son retour de blessure en janvier. Il a perdu beaucoup de duels aériens contre Richards. Il a reçu une ovation chaleureuse lorsqu'il a été remplacé par Richarlison.

    Mathys Tel (5/10) :

    Il a vendu Sarr un peu trop court pour le deuxième but de Palace, mais il a été l'un des rares joueurs des Spurs à oser se montrer audacieux.

    Remplaçants et entraîneur

    Yves Bissouma (4/10) :

    A remplacé Kolo Muani après le carton rouge de Van de Ven. A reçu un carton jaune pour contestation.

    Conor Gallagher (4/10) :

    Entré en jeu à la place de Souza en même temps que Bissouma.

    Richarlison (4/10) :

    A remplacé Solanke.

    Xavi Simons (5/10) :

    A remplacé Porro lorsque les Spurs ont changé de système en fin de match après avoir été relégué sur le banc. A montré un peu d'envie pour faire progresser le ballon.

    Igor Tudor (1/10) :

    Il risque désormais sérieusement d'être limogé après trois performances catastrophiques en trois matchs. Tottenham n'a jamais été aussi proche de la relégation en Premier League.

0