Tom Maston

Traduit par

Notes des joueurs de Newcastle contre Qarabag : Sandro Tonali et Joelinton font le travail alors que les Magpies se qualifient pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions malgré des défaillances défensives

Newcastle s'est facilement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en s'imposant 3-2 contre Qarabag mardi, remportant ainsi la rencontre de barrage sur un score cumulé de 9-3. Sandro Tonali, Joelinton et Sven Botman ont marqué pour les hommes d'Eddie Howe, qui affronteront désormais Chelsea ou Barcelone au prochain tour.

Bien que le match fût déjà joué depuis le match aller, Newcastle n'a pas perdu de temps pour réaffirmer sa domination en marquant deux buts dans les six premières minutes. Tout d'abord, Sandro Tonali a conclu à bout portant après que la tête de William Osula ait été repoussée, puis, 80 secondes plus tard, Joelinton s'est faufilé au second poteau pour reprendre de volée le centre de Harvey Barnes.

Jacob Murphy aurait dû marquer le troisième but après avoir été lancé en profondeur par Nick Woltemade, tandis qu'à l'autre bout du terrain, Aaron Ramsdale a dû s'employer pour détourner un tir lointain de Camilo Duran. L'attaquant de Qarabag n'a toutefois pas manqué son occasion en début de seconde période, Duran dépassant Dan Burn et battant Ramsdale d'un tir à ras de terre pour réduire le score pour les visiteurs azerbaïdjanais.

La tête puissante de Sven Botman a redonné deux buts d'avance à Newcastle quelques instants plus tard, mais Burn a concédé un penalty pour une main. Ramsdale a réussi à arrêter le penalty de Marko Jankovic, mais n'a pas pu se replacer à temps pour empêcher Elvin Jafarguliyev de marquer sur le rebond.

Le gardien international anglais a bien réagi en empêchant Abdellah Zoubir d'égaliser peu après, et bien que Harvey Barnes ait failli marquer à plusieurs reprises, aucun but n'a été inscrit dans la dernière demi-heure.

GOAL note les joueurs de Newcastle à St. James' Park...

    Gardien de but et défense

    Aaron Ramsdale (7/10) :

    Spectateur pendant les 40 premières minutes, il a ensuite été sollicité pour repousser une frappe de Duran. Il n'a rien pu faire sur les buts, mais il a arrêté le penalty de Jankovic et réalisé un bel arrêt à sa droite pour repousser une frappe de Zoubir peu après.

    Kieran Trippier (6/10) :

    Il a fait un travail correct sur le côté droit sans toutefois créer beaucoup d'occasions en jeu ouvert. Il a contribué au but de Botman grâce à un excellent corner avant d'être remplacé par Hall.

    Sven Botman (5/10) :

    Il a connu une soirée décevante dans l'ensemble. Quelques passes catastrophiques depuis l'arrière auraient pu être sanctionnées par une meilleure équipe, et il a été déstabilisé lors du but de Duran. Il s'est quelque peu rattrapé en marquant d'une belle tête, qui s'est avérée être son dernier ballon touché dans le match.

    Dan Burn (6/10) :

    Il a mis la pression pour récupérer le ballon avant le but de Joelinton et a semblé sûr de lui pendant la première mi-temps. Mais la situation a changé après la pause, puisqu'il n'a d'abord pas réussi à suivre Duran pour son but, avant de concéder un penalty en essayant de bloquer un centre.

    Alex Murphy (7/10) :

    Il n'a jamais semblé intimidé lors de ses débuts en tant que titulaire. Il a fait preuve d'une bonne puissance à plusieurs reprises, s'illustrant aussi bien au poste d'arrière gauche qu'en défense centrale après avoir été repositionné en deuxième mi-temps.

    Milieu de terrain

    Joelinton (7/10) :

    Son excellente course tardive dans la surface et sa finition ont permis de porter le score à 2-0, et il a parfois su mener efficacement le ballon vers l'avant. Déçu d'avoir été remplacé tôt en deuxième mi-temps.

    Sandro Tonali (7/10) :

    Il a initié l'action qui a conduit à son premier but et s'est montré au-dessus du lot pendant toute la première mi-temps. Il s'est bêtement impliqué dans une altercation qui l'a rendu un peu moins concentré après la pause.

    Nick Woltemade (6/10) :

    Des performances mitigées. Il a effectué des passes en profondeur lors de la construction des deux premiers buts et aurait dû réaliser une passe décisive brillante pour Jacob Murphy lorsque l'ailier a tiré à côté. Il s'est toutefois un peu égaré après la mi-temps, effectuant des passes imprécises.

    Attaque

    Jacob Murphy (5/10) :

    Il se demandera comment il a pu manquer le cadre après avoir été servi par Woltemade en première mi-temps. Un peu prévisible dans le dernier tiers avant de s'installer au poste d'arrière droit après le retrait de Trippier.

    William Osula (4/10) :

    Il aurait dû marquer sur la tête qui a été sauvée avant l'ouverture du score de Tonali, et cela s'est avéré être sa seule véritable occasion de but lors d'une soirée où il n'a pas réussi à avoir le moindre impact en attaque.

    Harvey Barnes (7/10) :

    Il a effectué des centres taquins qui ont conduit aux deux premiers buts et a causé des problèmes à chaque fois qu'il a récupéré le ballon. Il a vu un autre tir arrêté après avoir manqué des occasions la semaine dernière et se demandera comment il a pu ne pas marquer dans ce match.

    Remplaçants et entraîneur

    Lewis Hall (6/10) :

    Une prestation confiante pendant environ 35 minutes pour l'arrière anglais.

    Joe Willock (5/10) :

    Il s'est retrouvé dans des positions dangereuses, mais a joué un peu trop prudemment dans ses passes et ses tirs.

    Anthony Gordon (6/10) :

    Une apparition remarquée, puisqu'il a de nouveau posé des problèmes à la défense de Qarabag, sans toutefois ajouter à son impressionnant total européen cette saison.

    Yoane Wissa (5/10) :

    Il a eu du mal à entrer dans le match après avoir remplacé Osula.

    Leo Shahar (N/A) :

    Il a fait ses débuts dans les cinq dernières minutes.

    Eddie Howe (6/10) :

    Il a aligné plus de titulaires que prévu et n'a sans doute pas été satisfait de la défense approximative de son équipe en deuxième mi-temps, mais il a finalement accompli sa mission sans trop de difficultés.

