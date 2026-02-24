Notes des joueurs de Newcastle contre Qarabag : Sandro Tonali et Joelinton font le travail alors que les Magpies se qualifient pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions malgré des défaillances défensives

Bien que le match fût déjà joué depuis le match aller, Newcastle n'a pas perdu de temps pour réaffirmer sa domination en marquant deux buts dans les six premières minutes. Tout d'abord, Sandro Tonali a conclu à bout portant après que la tête de William Osula ait été repoussée, puis, 80 secondes plus tard, Joelinton s'est faufilé au second poteau pour reprendre de volée le centre de Harvey Barnes.

Jacob Murphy aurait dû marquer le troisième but après avoir été lancé en profondeur par Nick Woltemade, tandis qu'à l'autre bout du terrain, Aaron Ramsdale a dû s'employer pour détourner un tir lointain de Camilo Duran. L'attaquant de Qarabag n'a toutefois pas manqué son occasion en début de seconde période, Duran dépassant Dan Burn et battant Ramsdale d'un tir à ras de terre pour réduire le score pour les visiteurs azerbaïdjanais.

La tête puissante de Sven Botman a redonné deux buts d'avance à Newcastle quelques instants plus tard, mais Burn a concédé un penalty pour une main. Ramsdale a réussi à arrêter le penalty de Marko Jankovic, mais n'a pas pu se replacer à temps pour empêcher Elvin Jafarguliyev de marquer sur le rebond.

Le gardien international anglais a bien réagi en empêchant Abdellah Zoubir d'égaliser peu après, et bien que Harvey Barnes ait failli marquer à plusieurs reprises, aucun but n'a été inscrit dans la dernière demi-heure.

GOAL note les joueurs de Newcastle à St. James' Park...