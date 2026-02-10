Luke Shaw était le principal responsable du but, mais Lisandro Martinez et Kobbie Mainoo n'ont pas réussi à empêcher Soucek de reprendre le centre de Jarrod Bowen et de marquer au premier poteau à la 50e minute. Carrick a pris la décision évidente de faire entrer Sesko, et le joueur de 74 millions de livres sterling a marqué pour la deuxième fois en trois matchs, en reprenant habilement un centre dans la lucarne.

Manchester United avait moins de deux minutes pour marquer à nouveau et offrir à Frank Ilett (alias « United Strand »), nouvelle star du web, la coupe de cheveux tant attendue, mais sa coupe afro devrait continuer à pousser, les Red Devils n'ayant pas réussi à remporter leur cinquième match consécutif.

GOAL note les joueurs de Man United au London Stadium...