Man Utd West Ham Sesko ratings
Richard Martin

Notes des joueurs de Manchester United contre West Ham : la série victorieuse de Michael Carrick prend fin ! Benjamin Sesko sauve Luke Shaw de l'embarras alors que les Hammers mettent fin au début de saison parfait de l'entraîneur intérimaire.

Le début parfait de Michael Carrick en tant qu'entraîneur de Manchester United a pris fin avec un match nul 1-1 à West Ham, mais un but égalisateur de Benjamin Sesko à la 96e minute lui a permis de rester invaincu. United a trouvé son maître face au club de jeunesse de Carrick, Nuno Espirito Santo ayant mis en place un plan tactique qui a étouffé les visiteurs, et Tomas Soucek ayant donné l'avantage aux Hammers en seconde période.

Luke Shaw était le principal responsable du but, mais Lisandro Martinez et Kobbie Mainoo n'ont pas réussi à empêcher Soucek de reprendre le centre de Jarrod Bowen et de marquer au premier poteau à la 50e minute. Carrick a pris la décision évidente de faire entrer Sesko, et le joueur de 74 millions de livres sterling a marqué pour la deuxième fois en trois matchs, en reprenant habilement un centre dans la lucarne.

Manchester United avait moins de deux minutes pour marquer à nouveau et offrir à Frank Ilett (alias « United Strand »), nouvelle star du web, la coupe de cheveux tant attendue, mais sa coupe afro devrait continuer à pousser, les Red Devils n'ayant pas réussi à remporter leur cinquième match consécutif.

GOAL note les joueurs de Man United au London Stadium...

  West Ham United v Manchester United - Premier League

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens (6/10) :

    A réalisé un excellent arrêt pour empêcher le tir de Summerville de se loger dans la lucarne. N'est pas responsable du but de Soucek, même s'il aurait pu sortir plus rapidement pour lui barrer la route.

    Diogo Dalot (5/10) :

    A connu une première mi-temps difficile, en difficulté face à Summerville et mettant presque Lammens en difficulté avec sa passe en retrait malavisée.

    Harry Maguire (6/10) :

    A réalisé un tacle important sur Bowen en début de match et s'est montré assez solide avant d'être remplacé par Leny Yoro.

    Lisandro Martinez (5/10) :

    Ses longues passes ont parfois permis d'ouvrir le jeu de West Ham, mais il ne s'est pas couvert de gloire dans son marquage de Soucek.

    Luke Shaw (4/10) :

    Il a connu le meilleur moment de United lorsque son tir a été bloqué sur la ligne par Aaron Wan-Bissaka, mais il a commis une grave erreur sur le but, en ne parvenant pas à dégager son camp et en laissant le temps à West Ham de remonter et de marquer.

    
  FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTD

    Milieu de terrain

    Kobbie Mainoo (6/10) :

    Une performance globalement correcte, ses passes étant le meilleur espoir de Manchester United pour déjouer la défense adverse, mais il aurait dû faire davantage pour contrer Soucek.

    Casemiro (7/10) :

    L'un des rares joueurs de United à s'être bien comporté. Son but égalisateur a été refusé pour un hors-jeu très marginal.

    Bruno Fernandes (6/10) :

    Il a réalisé quelques belles actions, mais n'a généralement pas réussi à déployer sa magie habituelle en raison du plan de jeu étouffant de West Ham.

  West Ham United v Manchester United - Premier League

    Attaque

    Matheus Cunha (5/10) :

    Il a joué plus en retrait que d'habitude et s'est montré moins efficace. Ses choix tactiques ne l'ont pas aidé et il a été remplacé par Sesko à la 69e minute.

    Bryan Mbeumo (5/10) :

    Il a rarement inquiété la défense de West Ham, ses passes étant imprécises et ses tirs manquant de précision. Mais dans les dernières minutes, il a réussi à envoyer un centre à ras de terre qui a permis d'égaliser.

    Amad Diallo (4/10) :

    Il a connu une soirée frustrante, El Hadji Malick Diouf le marquant de près en première mi-temps, puis Aaron Wan-Bissaka prenant le dessus en deuxième mi-temps lorsqu'il est passé à gauche. Il a pris de très mauvaises décisions, mettant deux fois trop de temps à relâcher le ballon.

  TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTD

    Remplaçants et entraîneur

    Leny Yoro (8/10) :

    A réalisé deux tacles brillants qui ont sauvé des buts après avoir remplacé Maguire et a fait progresser le ballon avec plus d'urgence.

    Benjamin Sesko (8/10) :

    Il a apporté à United un point d'ancrage indispensable dès son entrée en jeu et a inscrit un magnifique but égalisateur dans les dernières secondes, après avoir déjà marqué le but de la victoire in extremis contre Fulham.

    Joshua Zirkzee (N/A) :

    A vu son coup de tête passer à quelques centimètres du but.

    Michael Carrick (6/10) :

    Même s'il a évité une première défaite, ce match illustre pourquoi des détracteurs comme Gary Neville pensent qu'il ne devrait pas obtenir le poste de manière permanente. Il s'est fait déjouer par Nuno et aurait dû changer de tactique plus tôt. À son crédit, ses trois remplaçants ont tous eu un impact.

0