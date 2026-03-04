Notes des joueurs de Manchester United contre Newcastle : Kobbie Mainoo et Bryan Mbeumo parmi les plus mauvais, alors que la série d'invincibilité de Michael Carrick prend fin avec une terrible défaite contre les Magpies, réduits à 10 joueurs

Newcastle a bien démarré le match, avec une frappe de Kieran Trippier qui a heurté le poteau, suivie de tirs d'Anthony Elanga et Harvey Barnes qui sont passés tout près du but. Les visiteurs ont toutefois réussi à se mettre dans le match, et Kobbie Mainoo et Matheus Cunha ont contraint Aaron Ramsdale à effectuer des arrêts, tandis que Bryan Mbeumo a tiré au-dessus alors que le but était grand ouvert.

Le match s'est animé dans les dernières minutes de la première mi-temps après l'expulsion de Jacob Ramsey pour deux cartons jaunes, le second étant donné pour simulation dans la surface de réparation. Malgré cela, Newcastle a pris l'avantage après une faute de Bruno Fernandes sur Gordon dans la surface, et l'ailier anglais s'est relevé pour convertir le penalty. Casemiro a toutefois eu le temps d'égaliser en reprenant de la tête un centre de Fernandes sur coup franc.

Malgré son avantage numérique, l'équipe de Michael Carrick a eu du mal à se créer des occasions notables immédiatement après la pause, et Gordon a failli redonner l'avantage à Newcastle en reprenant de volée un corner, mais son tir est passé à côté du but. United a fini par dominer, mais n'a pas réussi à tromper Ramsdale, qui a brillamment repoussé les tentatives de Leny Yoro et Joshua Zirkzee, avant l'intervention décisive d'Osula, qui a coupé vers l'intérieur depuis la droite et a battu Senne Lammens d'une frappe enroulée.

GOAL note les joueurs de United à St. James' Park...