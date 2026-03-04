Goal.com
Fernandes Mainoo Man Utd Newcastle GFX
Tom Maston

Traduit par

Notes des joueurs de Manchester United contre Newcastle : Kobbie Mainoo et Bryan Mbeumo parmi les plus mauvais, alors que la série d'invincibilité de Michael Carrick prend fin avec une terrible défaite contre les Magpies, réduits à 10 joueurs

Manchester United a subi sa première défaite sous la houlette de Michael Carrick, s'inclinant 2-1 face à Newcastle, réduit à 10 joueurs, mercredi. Malgré leur supériorité numérique pendant toute la seconde mi-temps, les Red Devils n'ont pas su tirer profit de leur avantage après l'égalisation de Casemiro sur penalty d'Anthony Gordon, et ont été punis par la superbe frappe de Will Osula dans les dernières minutes du match.

Newcastle a bien démarré le match, avec une frappe de Kieran Trippier qui a heurté le poteau, suivie de tirs d'Anthony Elanga et Harvey Barnes qui sont passés tout près du but. Les visiteurs ont toutefois réussi à se mettre dans le match, et Kobbie Mainoo et Matheus Cunha ont contraint Aaron Ramsdale à effectuer des arrêts, tandis que Bryan Mbeumo a tiré au-dessus alors que le but était grand ouvert.

Le match s'est animé dans les dernières minutes de la première mi-temps après l'expulsion de Jacob Ramsey pour deux cartons jaunes, le second étant donné pour simulation dans la surface de réparation. Malgré cela, Newcastle a pris l'avantage après une faute de Bruno Fernandes sur Gordon dans la surface, et l'ailier anglais s'est relevé pour convertir le penalty. Casemiro a toutefois eu le temps d'égaliser en reprenant de la tête un centre de Fernandes sur coup franc.

Malgré son avantage numérique, l'équipe de Michael Carrick a eu du mal à se créer des occasions notables immédiatement après la pause, et Gordon a failli redonner l'avantage à Newcastle en reprenant de volée un corner, mais son tir est passé à côté du but. United a fini par dominer, mais n'a pas réussi à tromper Ramsdale, qui a brillamment repoussé les tentatives de Leny Yoro et Joshua Zirkzee, avant l'intervention décisive d'Osula, qui a coupé vers l'intérieur depuis la droite et a battu Senne Lammens d'une frappe enroulée.

GOAL note les joueurs de United à St. James' Park...

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-MAN UTDAFP

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens (7/10) :

    Il n'a jamais vraiment été sollicité pour effectuer des arrêts, mais il a parfaitement maîtrisé sa surface de réparation et a une nouvelle fois fait preuve d'une bonne maîtrise du ballon.

    Noussair Mazraoui (6/10) :

    Il a bénéficié d'un temps de jeu rare et s'est montré fiable en défense, même s'il n'a pas été très présent dans le jeu offensif.

    Leny Yoro (6/10) :

    Il a été déstabilisé à plusieurs reprises en début de match, mais s'est bien repris face à une ligne d'attaque difficile. Il a manqué de chance d'être contré par Ramsdale en deuxième mi-temps.

    Harry Maguire (6/10) :

    Il a remporté de nombreux duels aériens et a rarement semblé déstabilisé malgré la vitesse de certains attaquants auxquels il a dû faire face. Il aurait peut-être dû fermer le jeu sur Osula pour le but de la victoire, mais cela pourrait être un peu sévère.

    Luke Shaw (6/10) :

    Il a pris un coup de coude dans le visage de la part de Burn, mais il a continué à se battre. Remplacé après une heure de jeu.

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Casemiro (6/10) :

    Une soirée mitigée. Il a fait preuve de classe en possession du ballon, mais a commencé à souffrir face à l'acharnement du milieu de terrain de Newcastle. Il a encore une fois marqué un superbe but de la tête pour égaliser, mais n'a tenu qu'une heure.

    Kobbie Mainoo (4/10) :

    Il a vraiment souffert physiquement, se faisant régulièrement dépouiller du ballon en première mi-temps. Il a certes profité d'un peu plus de temps face à 10 joueurs, mais il est encore loin de son meilleur niveau.

    Bruno Fernandes (6/10) :

    Une faute stupide a donné lieu à un penalty, mais il s'est rapidement rattrapé en offrant une nouvelle passe décisive pour l'égalisation. Il a envoyé quelques ballons dangereux dans la surface, mais n'a pas réussi à créer la magie nécessaire pour remporter la victoire.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-MAN UTDAFP

    Attaque

    Bryan Mbeumo (3/10) :

    Complètement à côté de la plaque. Il a raté une occasion en or en première mi-temps, ce qui résume bien sa soirée.

    Benjamin Sesko (5/10) :

    Il a fait preuve d'une certaine habileté dans le jeu de liaison, mais n'a jamais réussi à trouver le chemin des filets pour poursuivre sa belle série de buts récente.

    Matheus Cunha (5/10) :

    Il a eu quelques occasions intéressantes, mais a manqué de qualité dans le dernier tiers.

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Manuel Ugarte (6/10) :

    Il a envoyé un ballon au-dessus de la barre transversale et s'est lancé dans la bataille physique au milieu de terrain après avoir remplacé Casemiro.

    Diogo Dalot (5/10) :

    Ses moments les plus marquants ont été lorsqu'il a concédé des coups francs inutiles.

    Amad Diallo (5/10) :

    Entré en jeu pour les 15 dernières minutes, il n'a pas réussi à apporter l'inspiration dont United avait besoin.

    Joshua Zirkzee (6/10) :

    Il a remplacé Mbeumo et s'est montré très actif. Il a contraint Ramsdale à effectuer un superbe arrêt en fin de match.

    Tyrell Malacia (N/A) :

    Il a remplacé Mazraoui en fin de match après que le Marocain se soit blessé.

    Michael Carrick (5/10) :

    Le choix de l'équipe est irréprochable au vu des résultats récents, mais il a attendu trop longtemps pour effectuer des remplacements offensifs, compte tenu de l'avantage numérique de son équipe pendant toute la seconde mi-temps.

