Notes des joueurs de Manchester United contre Everton : voilà pourquoi Benjamin Sesko doit être titularisé ! L'attaquant prouve une nouvelle fois qu'il est un super remplaçant alors que les Red Devils se rapprochent du top 4

La première mi-temps a été oubliable à tous les égards et la seconde n'a pas été beaucoup plus divertissante, mais United a réussi à percer grâce à un effort collectif de ses trois recrues de champ. Matheus Cunha a envoyé un ballon en diagonale à Bryan Mbeumo qui s'est élancé vers l'avant et a servi Sesko, qui s'était donné à fond pour atteindre le dernier tiers du terrain et a conclu sans pitié.
Manchester United a tenu bon et Harry Maguire, Luke Shaw et surtout Senne Lammens ont fait leur part pour arracher une victoire in extremis. Cela a permis à Michael Carrick de remporter sa cinquième victoire en cinq matchs et de consolider la quatrième place de Manchester United, avec trois points d'avance sur Chelsea et Liverpool.
GOAL note les joueurs de Man United au Hill Dickinson Stadium...