Notes des joueurs de Manchester United contre Everton : voilà pourquoi Benjamin Sesko doit être titularisé ! L'attaquant prouve une nouvelle fois qu'il est un super remplaçant alors que les Red Devils se rapprochent du top 4

Benjamin Sesko est sorti du banc pour offrir à Manchester United une victoire étroite et à peine méritée 1-0 à Everton, qui pourrait s'avérer inestimable dans leur quête pour terminer parmi les quatre premiers de la Premier League. Le Slovène a commencé sur le banc pour la sixième fois consécutive, mais pour la troisième fois en quatre apparitions, il a fait toute la différence en marquant le but décisif à la 71e minute.

La première mi-temps a été oubliable à tous les égards et la seconde n'a pas été beaucoup plus divertissante, mais United a réussi à percer grâce à un effort collectif de ses trois recrues de champ. Matheus Cunha a envoyé un ballon en diagonale à Bryan Mbeumo qui s'est élancé vers l'avant et a servi Sesko, qui s'était donné à fond pour atteindre le dernier tiers du terrain et a conclu sans pitié.

Manchester United a tenu bon et Harry Maguire, Luke Shaw et surtout Senne Lammens ont fait leur part pour arracher une victoire in extremis. Cela a permis à Michael Carrick de remporter sa cinquième victoire en cinq matchs et de consolider la quatrième place de Manchester United, avec trois points d'avance sur Chelsea et Liverpool.

GOAL note les joueurs de Man United au Hill Dickinson Stadium...

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens (8/10) :

    Il a eu de la chance d'échapper à Thierno Barry dans les 10 premières secondes, mais il s'est rapidement calmé et s'est avéré crucial pour la victoire. Il a réalisé de bons arrêts sur le coup franc de Garner et la frappe de Harrison Armstrong, mais il a gardé le meilleur pour la fin avec son incroyable arrêt en vol pour repousser Michael Keane. Il a également géré calmement et confortablement les bombardements aériens.

    Diogo Dalot (7/10) :

    Joueur le plus actif de Manchester United en première mi-temps, il a également bien joué en seconde période, courant sans relâche sur son flanc.

    Harry Maguire (8/10) :

    Il a fait preuve d'une bonne anticipation tout au long du match, même si une erreur a failli lui coûter cher et que Yoro a dû réparer ses dégâts. Il a montré l'exemple en deuxième mi-temps, en dégageant tous les ballons dangereux que l'Everton lui envoyait.

    Leny Yoro (8/10) :

    Il a sorti Maguire d'une situation délicate grâce à sa vitesse et a très bien défendu à ses côtés, tout en se montrant présent lorsque cela était nécessaire pour aider Manchester United à aller de l'avant. 

    Luke Shaw (6/10) :

    Il a eu du mal à percer sur le côté gauche, mais a défendu avec diligence.

    Milieu de terrain

    Kobbie Mainoo (5/10) :

    Assez discret, son meilleur moment a été deux dribbles prometteurs près de la surface, mais il s'est fait prendre le ballon sous les pieds.

    Casemiro (5/10) :

    Il semblait très rouillé. Il s'est fait battre à plusieurs reprises sur le plan de la vitesse et a gâché une bonne occasion de lancer Fernandes en frappant trop fort.

    Bruno Fernandes (5/10) :

    Il a souvent semblé frustré lorsque ses passes étaient bloquées ou que ses tirs passaient loin du but. Il a finalement quitté le terrain en souriant, même si, pour une fois, ce n'est pas lui qui a sauvé United.

    Attaque

    Amad Diallo (5/10) :

    Il a réalisé le seul tir mémorable de United en première mi-temps, qui a été repoussé par James Tarkowski. Il n'a pas réussi à se démarquer par la suite et n'a pas pu contester son remplacement par Sesko.

    Bryan Mbeumo (6/10) :

    Il n'était pas dans un bon jour : il a raté une bonne occasion en première mi-temps, puis a tiré au-dessus du but à bout portant, même si l'angle était fermé. Mais il a gardé la tête haute et s'est dépêché de servir Sesko pour le but décisif.

    Matheus Cunha (6/10) :

    Il a eu du mal à entrer dans le match en première mi-temps et un dribble prometteur qui s'est terminé par une chute résume bien son match. Mais il faut lui rendre justice pour son brillant centre vers Mbeumo qui a déclenché le but.

    Remplaçants et entraîneur

    Benjamin Sesko (8/10) :

    Il a fait preuve d'une finition impitoyable pour remporter le match et aurait dû en marquer un autre. Il doit se demander ce qu'il doit faire pour être titularisé après avoir marqué pour la troisième fois en quatre matchs.

    Noussair Mazraoui (6/10) :

    Il a fait du bon travail pour protéger l'avance après avoir remplacé Mbeumo.

    Ayden Heaven (N/A) :

    Entré en jeu dans les arrêts de jeu.

    Michael Carrick (7/10) :

    Oubliez la performance, parfois il faut savoir gagner sans faire de manière, et ses changements ont permis d'atteindre l'objectif et de donner un peu d'air à l'équipe face à Chelsea et Liverpool.

0