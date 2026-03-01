Notes des joueurs de Manchester United contre Crystal Palace : Bruno Fernandes brille et sauve ses coéquipiers en difficulté, tandis que Benjamin Sesko poursuit sa série de succès et propulse les Red Devils à la troisième place du classement de la Premier League

Manchester United a pris du retard après seulement quatre minutes lorsque Lacroix a semé Leny Yoro pour marquer de la tête sur un corner. Ismaila Sarr aurait pu doubler la mise en tirant directement sur Senne Lammens, alors que Crystal Palace dominait les premiers échanges. En fait, United n'a créé aucune occasion notable avant les 10 dernières minutes de la première mi-temps, Sesko et Casemiro ayant tous deux manqué des occasions de tête, tandis que Dean Henderson détournait un coup franc de Fernandes au-dessus de la barre transversale.

Le match a basculé dix minutes après la mi-temps lorsque Lacroix a été sanctionné pour avoir retenu Matheus Cunha dans la surface de réparation. Après l'intervention du VAR pour confirmer l'expulsion du défenseur de Palace, Fernandes s'est présenté pour transformer le penalty avec brio. Le capitaine de United s'est ensuite transformé en passeur peu après en adressant un superbe centre à Sesko, qui a battu Henderson d'une tête puissante pour inscrire son sixième but lors de ses sept dernières apparitions.

Cunha et le remplaçant Amad Diallo ont contraint Henderson à effectuer deux beaux arrêts alors que l'équipe de Michael Carrick poussait pour marquer un troisième but, mais Palace s'est également montré menaçant à plusieurs reprises malgré son infériorité numérique. Les joueurs n'ont toutefois pas réussi à égaliser et United a dépassé Aston Villa, consolidant ainsi ses chances de qualification pour la Ligue des champions.

GOAL note les joueurs de United à Old Trafford...