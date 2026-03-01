Goal.com
Notes des joueurs de Manchester United contre Crystal Palace : Bruno Fernandes brille et sauve ses coéquipiers en difficulté, tandis que Benjamin Sesko poursuit sa série de succès et propulse les Red Devils à la troisième place du classement de la Premier League

Manchester United a remonté son retard pour s'imposer 2-1 face à Crystal Palace dimanche, ce qui lui permet de se hisser à la troisième place du classement de la Premier League. Les Red Devils n'ont pas été au meilleur de leur forme pendant une grande partie de l'après-midi, mais ils ont profité du carton rouge de Maxence Lacroix pour renverser la situation en seconde période grâce à des buts de Bruno Fernandes et de Benjamin Sesko, en grande forme.

Manchester United a pris du retard après seulement quatre minutes lorsque Lacroix a semé Leny Yoro pour marquer de la tête sur un corner. Ismaila Sarr aurait pu doubler la mise en tirant directement sur Senne Lammens, alors que Crystal Palace dominait les premiers échanges. En fait, United n'a créé aucune occasion notable avant les 10 dernières minutes de la première mi-temps, Sesko et Casemiro ayant tous deux manqué des occasions de tête, tandis que Dean Henderson détournait un coup franc de Fernandes au-dessus de la barre transversale.

Le match a basculé dix minutes après la mi-temps lorsque Lacroix a été sanctionné pour avoir retenu Matheus Cunha dans la surface de réparation. Après l'intervention du VAR pour confirmer l'expulsion du défenseur de Palace, Fernandes s'est présenté pour transformer le penalty avec brio. Le capitaine de United s'est ensuite transformé en passeur peu après en adressant un superbe centre à Sesko, qui a battu Henderson d'une tête puissante pour inscrire son sixième but lors de ses sept dernières apparitions.

Cunha et le remplaçant Amad Diallo ont contraint Henderson à effectuer deux beaux arrêts alors que l'équipe de Michael Carrick poussait pour marquer un troisième but, mais Palace s'est également montré menaçant à plusieurs reprises malgré son infériorité numérique. Les joueurs n'ont toutefois pas réussi à égaliser et United a dépassé Aston Villa, consolidant ainsi ses chances de qualification pour la Ligue des champions.

GOAL note les joueurs de United à Old Trafford...

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens (6/10) :

    Il n'avait aucune chance sur la tête de Lacroix, mais il s'est bien défendu pour repousser l'attaque de Sarr peu après. Il s'est montré fiable par la suite, même s'il a rarement été mis à contribution.

    Diogo Dalot (3/10) :

    Absolument catastrophique pendant de longues périodes, en particulier lorsqu'il était en possession du ballon, car il ratait régulièrement ses passes. Il a également reçu un carton jaune pour un tacle tardif.

    Leny Yoro (5/10) :

    Il a perdu Lacroix sur le premier but de Palace et a semblé très instable pendant les 20 premières minutes. Il s'est toutefois amélioré par la suite.

    Harry Maguire (7/10) :

    Il a bien maîtrisé Strand Larsen en intervenant et en interceptant de nombreuses passes et centres vers l'avant.

    Luke Shaw (4/10) :

    Il a eu du mal à approcher Munoz et a effectué quelques mauvaises passes avant d'être contraint de quitter le terrain sur blessure en milieu de première période.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-CRYSTAL PALACEAFP

    Milieu de terrain

    Casemiro (7/10) :

    Il a utilisé le ballon efficacement au milieu de terrain et s'est montré menaçant sur les coups de pied arrêtés tout au long de l'après-midi. Il a toutefois manqué une bonne occasion de marquer de la tête en première mi-temps.

    Kobbie Mainoo (5/10) :

    Il n'a pas été à son meilleur niveau jusqu'à ce qu'il commence à bénéficier d'un peu plus de liberté après que Palace ait été réduit à 10 joueurs. Il a manqué d'imagination dans ses passes et en a raté certaines qui auraient dû être faciles.

    Bruno Fernandes (8/10) :

    Il a toujours semblé être le joueur le plus susceptible de faire la différence pour United, même si tout ne lui a pas réussi. Sa passe en profondeur a conduit au penalty qu'il a converti avec aplomb avant que son centre précis ne trouve la tête de Sesko.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Bryan Mbeumo (5/10) :

    Il n'a pas pu influencer le match de la même manière qu'il l'avait fait ces dernières semaines en tant qu'attaquant central après avoir été déplacé sur l'aile.

    Benjamin Sesko (6/10) :

    À peine présent pendant les 35 premières minutes, il a gâché plusieurs occasions avant de marquer d'une belle tête face à Henderson, portant le score à 2-1 et poursuivant ainsi sa série positive.

    Matheus Cunha (8/10) :

    Il a effectué de nombreuses courses intéressantes qui n'ont pas toujours été récompensées avant de finalement réussir à s'infiltrer derrière la défense pour obtenir un penalty. Pour être franc, sa performance méritait mieux.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Noussair Mazraoui (6/10) :

    Beaucoup plus solide que Shaw après avoir remplacé le latéral gauche blessé, même si son jeu à un pied a limité son impact offensif.

    Amad Diallo (6/10) :

    Il a remplacé Sesko et a bien tenu son rôle avant de forcer Henderson à effectuer un bel arrêt dans le temps additionnel.

    Joshua Zirkzee (N/A) :

    Entré en jeu pour les cinq dernières minutes.

    Ayden Heaven (N/A) :

    Entré en jeu à la place de Maguire en toute fin de match, il a tout de même eu le temps de recevoir un carton jaune.

    Michael Carrick (6/10) :

    Son carton rouge lui a permis d'échapper à une situation délicate, car la décision de titulariser Sesko semblait sur le point de se retourner contre lui avant l'expulsion de Lacroix. Certains titulaires réguliers semblaient un peu fatigués, ce qui signifie qu'il faudra peut-être envisager un peu plus de rotation à l'avenir.

