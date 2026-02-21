Goal.com
Notes des joueurs de Manchester City contre Newcastle : Erling Haaland se transforme en passeur décisif tandis que Nico O'Reilly occupe le devant de la scène pour mettre la pression sur Arsenal dans la course au titre

Nico O'Reilly a poursuivi son incroyable saison en menant Manchester City à une victoire 2-1 contre Newcastle, réduisant ainsi l'écart avec Arsenal dans la course au titre de Premier League à seulement deux points. O'Reilly a marqué un superbe premier but, rapidement annulé par Lewis Hall. Mais le milieu de terrain formé à City a redonné l'avantage à son équipe grâce à une tête bien placée sur un centre précis d'Erling Haaland.

Il s'agissait de la septième passe décisive de la saison pour le Norvégien, seul Bruno Fernandes ayant délivré plus de passes décisives que lui dans le championnat cette saison. Le défenseur de Newcastle Dan Burn a marqué un but avant la mi-temps, mais celui-ci a été refusé pour hors-jeu.

Après avoir dominé la première mi-temps, City a eu du mal à garder le contrôle en seconde période et a dû serrer les dents jusqu'au coup de sifflet final, survivant à une dangereuse offensive de Newcastle dans le temps additionnel, avec le gardien Nick Pope semant la panique dans la surface.

Le coup de sifflet final a été accueilli par un rugissement guttural des supporters de City, qui a pu être entendu jusqu'au nord de Londres, lançant un avertissement à Arsenal avant son derby contre Tottenham.

GOAL note les joueurs de Man City à l'Etihad Stadium...

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (7/10) :

    Il a dû rester vigilant tout au long du match, même s'il n'a pas eu à effectuer d'arrêts spectaculaires. Il a plutôt bien géré les centres de Newcastle et a réalisé deux interventions décisives dans le temps additionnel, contrant Harvey Barnes et son collègue gardien Nick Pope.

    Matheus Nunes (6/10) :

    Son dégagement trop faible a permis à Newcastle d'égaliser, mais il s'est battu pour obtenir le résultat.

    Ruben Dias (5/10) :

    Il a été pris à défaut à plusieurs reprises par la vitesse de Newcastle en contre-attaque et Guardiola a pris la décision judicieuse de le remplacer à la mi-temps après qu'il ait reçu un carton jaune pour avoir fauché Anthony Gordon.

    Marc Guehi (7/10) :

    Une présence calme et affirmée, comme à son habitude.

    Rayan Ait-Nouri (6/10) :

    Sa déviation sur la frappe de Hall a envoyé le ballon dans les filets, mais il a manqué de chance. Il s'est rattrapé en effectuant un blocage crucial sur Anthony Elanga en deuxième mi-temps. Il aurait pu sceller le sort du match lorsqu'il est entré dans la surface, mais il n'a pas réussi à contrôler le ballon.

    Milieu de terrain

    Bernardo Silva (7/10) :

    Une nouvelle performance régulière du capitaine, qui a joué un rôle crucial dans la maîtrise des contre-attaques de Newcastle.

    Rodri (7/10) :

    Il a permis à son équipe de dominer la première mi-temps, puis s'est battu pour qu'elle conserve son avantage.

    Nico O'Reilly (9/10) :

    Il a excellé dans le rôle de milieu offensif qu'il occupait à l'académie, démontrant ses talents de buteur en inscrivant son sixième but de la saison. Il n'était pas loin de réaliser un triplé lorsqu'il s'est étiré pour reprendre un centre en fin de première mi-temps.

    Attaque

    Antoine Semenyo (6/10) :

    Il a montré de bons mouvements, mais a manqué de précision dans ses passes et ses tirs, envoyant un tir faible directement sur Pope.

    Erling Haaland (8/10) :

    Il n'a pas marqué cette fois-ci, mais il a réalisé une passe décisive brillante pour le deuxième but d'O'Reilly et s'est donné à fond, défendant dans le dernier tiers.

    Omar Marmoush (6/10) :

    Il n'a pas marqué ses buts habituels contre Newcastle et a passé une soirée assez calme, même s'il a contribué à l'ouverture du score avant d'être remplacé en deuxième mi-temps.

    Remplaçants et entraîneur

    Abdukodir Khusanov (8/10) :

    Une performance exceptionnelle depuis le banc, sa vitesse fulgurante ayant stoppé Elanga dans son élan.

    Rayan Cherki (6/10) :

    Il a apporté un peu plus de danger à l'attaque de City en deuxième mi-temps, mais n'a pas eu la chance de son côté.

    Phil Foden (N/A) :

    A remplacé Semenyo à trois minutes de la fin.

    Pep Guardiola (7/10) :

    Il a pris une décision très judicieuse en remplaçant Dias par Khusanov. Il sera ravi de la performance de la première mi-temps et de l'esprit d'équipe affiché en seconde période.

