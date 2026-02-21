Notes des joueurs de Manchester City contre Newcastle : Erling Haaland se transforme en passeur décisif tandis que Nico O'Reilly occupe le devant de la scène pour mettre la pression sur Arsenal dans la course au titre

Il s'agissait de la septième passe décisive de la saison pour le Norvégien, seul Bruno Fernandes ayant délivré plus de passes décisives que lui dans le championnat cette saison. Le défenseur de Newcastle Dan Burn a marqué un but avant la mi-temps, mais celui-ci a été refusé pour hors-jeu.

Après avoir dominé la première mi-temps, City a eu du mal à garder le contrôle en seconde période et a dû serrer les dents jusqu'au coup de sifflet final, survivant à une dangereuse offensive de Newcastle dans le temps additionnel, avec le gardien Nick Pope semant la panique dans la surface.

Le coup de sifflet final a été accueilli par un rugissement guttural des supporters de City, qui a pu être entendu jusqu'au nord de Londres, lançant un avertissement à Arsenal avant son derby contre Tottenham.

GOAL note les joueurs de Man City à l'Etihad Stadium...