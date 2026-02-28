Goal.com
Notes des joueurs de Manchester City contre Leeds : qui a besoin d'Erling Haaland ? Antoine Semenyo et Rayan Cherki brillent alors que les hommes de Pep Guardiola réduisent l'écart avec Arsenal

Manchester City s'est rapproché à deux points du leader de la Premier League, Arsenal, grâce à une victoire 1-0 à l'extérieur contre Leeds United samedi. Leeds était invaincu lors de ses 25 derniers matchs disputés en soirée à Elland Road, mais cette série a pris fin face à une équipe de City privée d'Erling Haaland, qui s'est retiré du match en raison d'une blessure mineure.

Leeds aurait dû ouvrir le score dès la troisième minute. Marc Guehi a été victime d'une faute de Dominic Calvert-Lewin à la ligne médiane, mais l'arbitre n'a pas sifflé et les locaux ont lancé une contre-attaque rapide. Le centre de Brenden Aaronson pour Calvert-Lewin, seul devant le but, a été repoussé.

De nombreuses autres occasions ont été manquées par Leeds jusqu'à ce qu'une nouvelle occasion en or se présente sur une contre-attaque rapide, Gianluigi Donnarumma s'imposant pour repousser le tir d'Aaronson, qui était peut-être hors-jeu lorsqu'il a franchi la dernière ligne. Presque immédiatement après, à l'autre bout du terrain, Karl Darlow a réalisé deux beaux arrêts instinctifs coup sur coup pour repousser les tentatives de Nico O'Reilly.

Sur le dernier coup de pied de la première mi-temps, City a pris l'avantage. Une délicieuse passe entre les lignes de Rayan Cherki a trouvé Rayan Ait-Nouri, qui a centré à ras de terre pour Antoine Semenyo, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

Après la pause, City a failli marquer à deux reprises par l'intermédiaire d'Omar Marmoush, qui a tiré à côté du premier poteau sur un autre centre à ras de terre, avant de rater son tir après que la frappe initiale de Ruben Dias ait roulé jusqu'au second poteau. Darlow a ensuite réalisé un arrêt exceptionnel pour repousser une tête de Guehi sur corner.

Leeds a retrouvé son intensité dans sa quête d'un égalisation tardive, et a failli y parvenir lorsque Jaka Bijol a vu son coup de tête passer de peu à côté du but sur un corner profond. Mais c'est tout ce que les hôtes ont pu faire, les hommes de Pep Guardiola conservant leur avance pour ramener trois précieux points à l'Etihad.

GOAL note les joueurs de City à Elland Road...

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (6/10) :

    A réalisé quelques beaux arrêts lorsque City était sous pression.

    Matheus Nunes (6/10) :

    Leeds a ciblé Nunes dès le début du match, mais n'a pas réussi à maintenir cette intensité et lui a laissé plus de répit au fur et à mesure que le match avançait.

    Ruben Dias (7/10) :

    Il a pris les choses en main à l'arrière après que City ait été submergé par l'intensité de Leeds.

    Marc Guehi (6/10) :

    Il n'a pas su gérer la menace de Calvert-Lewin en première mi-temps. Comme Nunes, il a réussi à prendre le contrôle du jeu lorsque Leeds a levé un peu le pied.

    Rayan Ait-Nouri (8/10) :

    Il a livré une performance qui permet de comprendre pourquoi il joue également ailier. Il a dansé sur le flanc et les fans de Leeds tremblaient à chaque fois qu'il remontait le terrain.

    Milieu de terrain

    Rodri (6/10) :

    Il n'a pas su faire face à la pression de Leeds, mais il a réussi à se relever une fois celle-ci retombée pour offrir une belle performance dans ses passes.

    Bernardo Silva (6/10) :

    Il s'est également retrouvé à courir après des ombres lorsque les hôtes étaient au sommet de leur forme, mais cela n'a pas eu beaucoup d'importance à la fin du match.

    Nico O'Reilly (6/10) :

    Il a fait irruption dans la surface à plusieurs reprises lorsque City peinait à percer. Il a bien combiné avec Cherki et Ait-Nouri sur le côté gauche. Il a été remplacé sur blessure.

    Rayan Cherki (8/10) :

    Il a bénéficié d'une liberté totale entre le milieu de terrain et l'attaque, se faufilant entre les lignes et effectuant des passes qui ont permis de débloquer la défense de Leeds, notamment le but de Semenyo dans le temps additionnel de la première mi-temps. Il a été remplacé par Ake en fin de match.

    Attaque

    Antoine Semenyo (8/10) :

    Il a inscrit son sixième but pour City grâce à un véritable travail de buteur, en reprenant un centre à ras de terre d'Ait-Nouri qui avait transpercé la surface de réparation de Leeds.

    Omar Marmoush (5/10) :

    Il n'a pas réussi à s'imposer en première mi-temps, puis a gâché plusieurs occasions en or après la pause. Il n'a pas su tirer profit de l'absence rare de Haaland. Il a été remplacé par Savinho.

    Remplaçants et entraîneur

    Savinho (5/10) :

    Il a remplacé Marmoush. Il s'est montré encore moins dangereux que l'Égyptien.

    Tijjani Reijnders (6/10) :

    A remplacé O'Reilly, blessé. A apporté un peu d'énergie à un moment où City était un peu à la traîne.

    Nathan Ake (N/A) :

    A remplacé Cherki pour les dernières minutes.

    Pep Guardiola (7/10) :

    City a connu des difficultés en début de match, mais s'est accroché et son plan de jeu lui a permis de s'imposer dans un match difficile à l'extérieur.

