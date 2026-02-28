Notes des joueurs de Manchester City contre Leeds : qui a besoin d'Erling Haaland ? Antoine Semenyo et Rayan Cherki brillent alors que les hommes de Pep Guardiola réduisent l'écart avec Arsenal

Leeds aurait dû ouvrir le score dès la troisième minute. Marc Guehi a été victime d'une faute de Dominic Calvert-Lewin à la ligne médiane, mais l'arbitre n'a pas sifflé et les locaux ont lancé une contre-attaque rapide. Le centre de Brenden Aaronson pour Calvert-Lewin, seul devant le but, a été repoussé.

De nombreuses autres occasions ont été manquées par Leeds jusqu'à ce qu'une nouvelle occasion en or se présente sur une contre-attaque rapide, Gianluigi Donnarumma s'imposant pour repousser le tir d'Aaronson, qui était peut-être hors-jeu lorsqu'il a franchi la dernière ligne. Presque immédiatement après, à l'autre bout du terrain, Karl Darlow a réalisé deux beaux arrêts instinctifs coup sur coup pour repousser les tentatives de Nico O'Reilly.

Sur le dernier coup de pied de la première mi-temps, City a pris l'avantage. Une délicieuse passe entre les lignes de Rayan Cherki a trouvé Rayan Ait-Nouri, qui a centré à ras de terre pour Antoine Semenyo, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

Après la pause, City a failli marquer à deux reprises par l'intermédiaire d'Omar Marmoush, qui a tiré à côté du premier poteau sur un autre centre à ras de terre, avant de rater son tir après que la frappe initiale de Ruben Dias ait roulé jusqu'au second poteau. Darlow a ensuite réalisé un arrêt exceptionnel pour repousser une tête de Guehi sur corner.

Leeds a retrouvé son intensité dans sa quête d'un égalisation tardive, et a failli y parvenir lorsque Jaka Bijol a vu son coup de tête passer de peu à côté du but sur un corner profond. Mais c'est tout ce que les hôtes ont pu faire, les hommes de Pep Guardiola conservant leur avance pour ramener trois précieux points à l'Etihad.

GOAL note les joueurs de City à Elland Road...