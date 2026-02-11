Notes des joueurs de Manchester City contre Fulham : À vous de jouer, Arsenal ! Erling Haaland et Antoine Semenyo mènent la danse dans une formidable démonstration offensive, tandis que Nico O'Reilly et Phil Foden impressionnent.

Antoine Semenyo a donné l'avantage à City à la 24e minute en reprenant un ballon perdu à bout portant, inscrivant ainsi son cinquième but pour le club depuis son transfert de Bournemouth pour 64 millions de livres sterling. City a ensuite doublé son avance à la demi-heure de jeu grâce à un but sublime de Nico O'Reilly, qui a échangé des passes avec Semenyo pour transpercer la défense visiteuse avant de battre Bernd Leno avec assurance.

City a vu un penalty refusé par la VAR pour une faute sur Marc Guehi, mais a rapidement marqué son troisième but, Haaland tirant dans le coin inférieur du but depuis l'extérieur de la surface après une passe de Phil Foden. C'était le premier but de Haaland en jeu ouvert depuis le 20 décembre contre West Ham, tandis que Foden a inscrit son premier but lors de ses 14 dernières apparitions.

Cette avance de trois buts a permis à Guardiola de remplacer Haaland à la mi-temps, puis de retirer Foden, Rodri et Bernardo Silva. Les joueurs ont naturellement baissé d'intensité, mais sans donner à Fulham l'occasion de revenir dans le match comme ils l'avaient fait lors du thriller 5-4 à Craven Cottage en décembre.

Ce résultat réduit l'avance d'Arsenal en tête du classement à trois points, mettant les Gunners sous pression supplémentaire à la veille de leur déplacement à Brentford.

