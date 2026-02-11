Goal.com
Semenyo Haaland O'Reilly Man City GFX.Getty
Richard Martin

Notes des joueurs de Manchester City contre Fulham : À vous de jouer, Arsenal ! Erling Haaland et Antoine Semenyo mènent la danse dans une formidable démonstration offensive, tandis que Nico O'Reilly et Phil Foden impressionnent.

Erling Haaland a inscrit son premier but en jeu ouvert depuis près de deux mois, tandis que Manchester City a lancé un nouvel avertissement à Arsenal dans la course au titre de Premier League en s'imposant 3-0 contre Fulham. L'équipe de Pep Guardiola a su profiter de l'élan donné par son incroyable remontée tardive dimanche à Liverpool et s'est montrée impitoyable, marquant trois fois avant la mi-temps.

Antoine Semenyo a donné l'avantage à City à la 24e minute en reprenant un ballon perdu à bout portant, inscrivant ainsi son cinquième but pour le club depuis son transfert de Bournemouth pour 64 millions de livres sterling. City a ensuite doublé son avance à la demi-heure de jeu grâce à un but sublime de Nico O'Reilly, qui a échangé des passes avec Semenyo pour transpercer la défense visiteuse avant de battre Bernd Leno avec assurance.

City a vu un penalty refusé par la VAR pour une faute sur Marc Guehi, mais a rapidement marqué son troisième but, Haaland tirant dans le coin inférieur du but depuis l'extérieur de la surface après une passe de Phil Foden. C'était le premier but de Haaland en jeu ouvert depuis le 20 décembre contre West Ham, tandis que Foden a inscrit son premier but lors de ses 14 dernières apparitions.

Cette avance de trois buts a permis à Guardiola de remplacer Haaland à la mi-temps, puis de retirer Foden, Rodri et Bernardo Silva. Les joueurs ont naturellement baissé d'intensité, mais sans donner à Fulham l'occasion de revenir dans le match comme ils l'avaient fait lors du thriller 5-4 à Craven Cottage en décembre.

Ce résultat réduit l'avance d'Arsenal en tête du classement à trois points, mettant les Gunners sous pression supplémentaire à la veille de leur déplacement à Brentford.

GOAL note les joueurs de Man City à l'Etihad Stadium...

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma (6/10) :

    Il a passé une soirée plus tranquille qu'à Anfield, mais il a tout de même réussi à plonger pour arrêter un tir de Harry Wilson et à repousser une autre tentative en début de deuxième mi-temps.

    Matheus Nunes (7/10) :

    Il a créé le danger qui a mené au premier but avec un autre centre dangereux et il est désormais si à l'aise au poste d'arrière droit qu'il est facile d'oublier qu'il n'a commencé à jouer à ce poste qu'au milieu de la saison dernière.

    Ruben Dias (7/10) :

    Il a été très sûr de lui et imposant pour son premier match depuis son retour de blessure, le premier d'une collaboration qui s'annonce prometteuse avec Guehi.

    Marc Guehi (8/10) :

    Il continue de s'épanouir après avoir fait le grand saut. Il a défendu de manière agressive, éliminant tout signe de danger, tout en donnant l'impression que cela ne lui demandait aucun effort.

    Rayan Ait-Nouri (7/10) :

    Il a réalisé un beau tacle sur Wilson, ajoutant ainsi une touche supplémentaire à une nouvelle performance impeccable, tant sur le plan offensif que défensif.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rodri (7/10) :

    Une prestation élégante sans vraiment avoir à passer à la vitesse supérieure.

    Nico O'Reilly (8/10) :

    Son jeu somptueux avec Semenyo et sa finition impeccable ont montré à quel point il est confiant en ce moment et efficace au milieu de terrain, le poste où il a grandi.

    Bernardo Silva (8/10) :

    Il a repris là où il s'était arrêté avec son immense performance à Anfield, contrôlant le jeu de City. Sa performance complète lui a valu un repos bien mérité, puisqu'il a été remplacé à la 60e minute.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-FULHAMAFP

    Attaque

    Phil Foden (8/10) :

    Le genre de performance que Foden avait l'habitude de réaliser régulièrement, mais qui lui faisait défaut depuis le début de l'année. Il s'est montré dangereux dès le début dans un rôle avancé derrière Semenyo et Haaland et aurait pu marquer avant de servir Haaland pour son but. Il perd un point pour son tacle dangereux sur Calvin Bassey, pour lequel il a eu la chance de n'écoper que d'un carton jaune.

    Erling Haaland (7/10) :

    Il a contribué au but de Semenyo en disputant le centre de Nunes, puis a marqué comme s'il n'avait jamais connu de période de disette (en jeu ouvert). Sa mission accomplie, il a pu regarder la deuxième mi-temps confortablement installé sur le banc.

    Antoine Semenyo (9/10) :

    Avec un nouveau but et une magnifique passe décisive, le transfert de Semenyo à City en janvier semble d'autant plus judicieux.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Omar Marmoush (5/10) :

    Il a manqué une occasion d'augmenter son nombre de buts et a commis quelques mauvaises touches qui l'ont pénalisé.

    Tijjani Reijnders (6/10) :

    Il a perdu le ballon à plusieurs reprises, alors que City perdait le contrôle que Silva lui avait donné.

    Abdukodir Khusanov (6/10) :

    Il s'est montré très actif alors que City levait le pied, mais n'a que rarement semblé en difficulté.

    Rayan Cherki (6/10) :

    N'a pas joué avec son intensité habituelle, le match étant déjà joué.

    Nico Gonzalez (6/10) :

    A remplacé Rodri à 19 minutes de la fin.

    Pep Guardiola (8/10) :

    Une soirée idéale pour l'entraîneur, qui a vu son équipe sceller le sort du match en 45 minutes et a ensuite pu laisser ses joueurs vedettes se reposer.

