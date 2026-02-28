Notes des joueurs de Liverpool contre West Ham : Anfield pousse un soupir de soulagement ! La magie d'Hugo Ekitike inspire les Reds peu convaincants d'Arne Slot à la victoire contre les Hammers désespérés

Liverpool a pris l'avantage après cinq minutes grâce à Ekitike, qui a conclu une belle passe de Ryan Gravenberch, même si le gardien des Hammers, Mads Hermansen, sera déçu d'avoir laissé le ballon lui passer sous le corps.

Les Reds ont doublé la mise à la 24e minute, lorsque Virgil van Dijk s'est élevé plus haut que tout le monde dans la surface pour reprendre de la tête un corner de Dominik Szoboszlai.

L'équipe d'Arne Slot restait toutefois vulnérable face à la vitesse de West Ham en contre-attaque, et une défense laxiste a failli permettre aux Irons de revenir dans le match, notamment lorsque Alisson Becker a failli passer le ballon directement à Jarrod Bowen dans sa propre surface.

Un soupir de soulagement a ensuite été poussé lorsque Alexis Mac Allister a brillamment conclu après une remise d'Ekitike, envoyant le ballon dans la lucarne via une déviation d'Aaron Wan-Bissaka.

Cependant, presque immédiatement après la reprise, Tomas Soucek a réduit l'écart en se faufilant entre la défense de Liverpool et en marquant à bout portant. Une vérification VAR a suivi, mais le but a été validé.

L'espoir semblait s'envoler lorsque Cody Gakpo s'est faufilé dans la surface et a marqué grâce à une déviation, mais les Hammers n'ont pas baissé les bras et Taty Castellanos a réduit l'écart cinq minutes plus tard.

Mais le match s'est finalement terminé à la 82e minute : Jeremie Frimpong, entré en jeu en tant que remplaçant, a centré et Axel Disasi a dévié le ballon dans ses propres filets.

GOAL note les joueurs de Liverpool à Anfield...