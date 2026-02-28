Goal.com
Notes des joueurs de Liverpool contre West Ham : Anfield pousse un soupir de soulagement ! La magie d'Hugo Ekitike inspire les Reds peu convaincants d'Arne Slot à la victoire contre les Hammers désespérés

Liverpool a battu West Ham United 5-2 samedi lors d'un match remarquable de Premier League. L'équipe d'Arne Slot doit beaucoup à la magie d'Hugo Ekitike, qui a marqué et fait une passe décisive dans un match défensif tendu, alors que les Reds ont laissé les Hammers revenir dans le match non pas une, mais deux fois.

Liverpool a pris l'avantage après cinq minutes grâce à Ekitike, qui a conclu une belle passe de Ryan Gravenberch, même si le gardien des Hammers, Mads Hermansen, sera déçu d'avoir laissé le ballon lui passer sous le corps. 

Les Reds ont doublé la mise à la 24e minute, lorsque Virgil van Dijk s'est élevé plus haut que tout le monde dans la surface pour reprendre de la tête un corner de Dominik Szoboszlai. 

L'équipe d'Arne Slot restait toutefois vulnérable face à la vitesse de West Ham en contre-attaque, et une défense laxiste a failli permettre aux Irons de revenir dans le match, notamment lorsque Alisson Becker a failli passer le ballon directement à Jarrod Bowen dans sa propre surface.

Un soupir de soulagement a ensuite été poussé lorsque Alexis Mac Allister a brillamment conclu après une remise d'Ekitike, envoyant le ballon dans la lucarne via une déviation d'Aaron Wan-Bissaka. 

Cependant, presque immédiatement après la reprise, Tomas Soucek a réduit l'écart en se faufilant entre la défense de Liverpool et en marquant à bout portant. Une vérification VAR a suivi, mais le but a été validé.

L'espoir semblait s'envoler lorsque Cody Gakpo s'est faufilé dans la surface et a marqué grâce à une déviation, mais les Hammers n'ont pas baissé les bras et Taty Castellanos a réduit l'écart cinq minutes plus tard.

Mais le match s'est finalement terminé à la 82e minute : Jeremie Frimpong, entré en jeu en tant que remplaçant, a centré et Axel Disasi a dévié le ballon dans ses propres filets.

GOAL note les joueurs de Liverpool à Anfield... 

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Alisson Becker (5/10) :

    Il a failli offrir une occasion en or à Bowen en lui passant le ballon directement, mais celui-ci a rebondi sur lui et a atterri dans les bras du Brésilien. Il a été trahi par sa défense lorsque Soucek a marqué, mais il a été catastrophique sur la tête de Taty Castellanos. 

    Joe Gomez (5/10) :

    Il était invisible lorsque West Ham a réduit le score. Remplacé en deuxième mi-temps après une performance où il a effectué plus de courses de récupération que de sprints vers l'avant.

    Ibrahima Konate (4/10) :

    Il ne semble tout simplement pas aussi à l'aise qu'il devrait l'être. Il a parfois eu du mal à trouver ses marques et a commis quelques mauvaises passes. 

    Virgil van Dijk (6/10) :

    Superbe tête pour porter le score à 2-0. Défense catastrophique qui a permis à Soucek de marquer. C'est une Rolls-Royce, mais le moteur cale parfois. 

    Milos Kerkez (6/10) :

    Il a parfois eu du mal face à Summerville, mais il n'est pas aussi fautif que certains de ses coéquipiers en défense. 

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WEST HAMAFP

    Milieu de terrain

    Ryan Gravenberch (7/10) :

    Sa passe astucieuse à Ekitike a permis à ce dernier d'ouvrir le score. Il a livré une belle performance, patrouillant sans relâche sur le terrain. 

    Dominik Szoboszlai (8/10) :

    Superbe corner pour la tête de Van Dijk. Il a continuellement fait circuler le ballon dans le dernier tiers et a cherché à faire bouger les choses. 

    Alexis Mac Allister (7/10) :

    Superbe volée pour marquer le troisième but. Moins fort en défense, mais tout de même une belle finition.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WEST HAMAFP

    Attaque

    Mohamed Salah (5/10) :

    Loin de son niveau habituel. Il a récupéré le ballon quand il le pouvait, mais n'a pas vraiment trouvé le moyen de percer la défense des Irons. 

    Hugo Ekitike (8/10) :

    Finition instinctive sous Hermansen pour ouvrir le score. Excellente prise de décision pour assister Mac Allister sur sa volée.

    Cody Gakpo (7/10) :

    Dangereux tout au long du match, il a toujours cherché à percer la défense des Hammers. Il a marqué en coupant vers l'intérieur et en tirant rapidement. Superbe but et performance réjouissante. 

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Rio Ngumoha (6/10) :

    A remplacé Ekitike. N'a pas eu beaucoup de temps pour toucher le ballon. 

    Jeremie Frimpong (7/10) :

    A remplacé Gomez. Son centre a conduit au but contre son camp de Disasi.

    Trey Nyoni (5/10) :

    Entré en fin de match. A raté une occasion facile.

    Arne Slot (6/10) :

    Liverpool a livré une performance pour le moins étrange. Les Reds ont certes marqué cinq buts, mais ils ont semblé constamment perturbés par le rythme imposé par West Ham, et les Irons n'ont jamais cru que le match était perdu, tant les Reds semblaient fragiles. Une victoire reste une victoire, mais Slot doit trouver le moyen de resserrer les rangs. 

0