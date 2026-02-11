Notes des joueurs de Liverpool contre Sunderland : Virgil van Dijk mène la danse et ramène les Reds sur le chemin de la victoire, tandis qu'Ibrahima Konate et Florian Wirtz excellent.

Liverpool a dominé la première mi-temps à Wearside, et un autre soir, Florian Wirtz aurait pu marquer plus d'un but avant la pause. Le meneur de jeu allemand a été contré à deux reprises par Robin Roefs, le gardien de Sunderland, et a également touché le pied du poteau après avoir slalomé dans la surface de réparation.

Les Reds ont continué à sembler les plus susceptibles de débloquer la situation après la mi-temps, et Van Dijk a finalement ouvert le score peu après l'heure de jeu en reprenant un corner de Mohamed Salah et en envoyant son coup de tête dans les filets via une déviation de Habib Diarra.

Hugo Ekitike a gâché une bonne occasion de doubler l'avance de Liverpool en manquant le cadre alors qu'il était bien placé, et malgré les remplacements offensifs effectués par Sunderland, les visiteurs n'ont pas réussi à se créer d'occasions notables pour tenter d'égaliser. Salah a été le plus proche de marquer dans le temps additionnel, mais son tir plongeant a manqué le cadre.

GOAL note les joueurs de Liverpool au Stadium of Light...