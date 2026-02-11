Goal.com
En direct
Virgil van Dijk Liverpool HICGetty Images
Tom Maston

Notes des joueurs de Liverpool contre Sunderland : Virgil van Dijk mène la danse et ramène les Reds sur le chemin de la victoire, tandis qu'Ibrahima Konate et Florian Wirtz excellent.

Liverpool a réduit l'écart avec les équipes qui le devancent dans le classement des cinq premiers de la Premier League grâce à un but de la tête de Virgil van Dijk qui a assuré la victoire 1-0 contre Sunderland mercredi. L'équipe d'Arne Slot est devenue la première équipe visiteuse à s'imposer au Stadium of Light cette saison, profitant du fait que Chelsea et Manchester United avaient tous deux perdu des points 24 heures plus tôt.

Liverpool a dominé la première mi-temps à Wearside, et un autre soir, Florian Wirtz aurait pu marquer plus d'un but avant la pause. Le meneur de jeu allemand a été contré à deux reprises par Robin Roefs, le gardien de Sunderland, et a également touché le pied du poteau après avoir slalomé dans la surface de réparation.

Les Reds ont continué à sembler les plus susceptibles de débloquer la situation après la mi-temps, et Van Dijk a finalement ouvert le score peu après l'heure de jeu en reprenant un corner de Mohamed Salah et en envoyant son coup de tête dans les filets via une déviation de Habib Diarra.

Hugo Ekitike a gâché une bonne occasion de doubler l'avance de Liverpool en manquant le cadre alors qu'il était bien placé, et malgré les remplacements offensifs effectués par Sunderland, les visiteurs n'ont pas réussi à se créer d'occasions notables pour tenter d'égaliser. Salah a été le plus proche de marquer dans le temps additionnel, mais son tir plongeant a manqué le cadre.

GOAL note les joueurs de Liverpool au Stadium of Light...

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Alisson Becker (6/10) :

    A fait preuve d'une bonne maîtrise du ballon lors des rares occasions où il a été mis à l'épreuve.

    Wataru Endo (5/10) :

    Il n'a pas toujours semblé à l'aise à un poste inhabituel d'arrière droit, tout en peinant à apporter beaucoup en attaque. Il a continué à se battre avant d'être contraint de quitter le terrain sur blessure en deuxième mi-temps.

    Ibrahima Konate (9/10) :

    Il a rivalisé avec Brobbey sur le plan physique, les deux joueurs s'affrontant tout au long du match. Il a réalisé un superbe blocage en première mi-temps et un tacle décisif en seconde période, signant ainsi sa meilleure performance de la saison.

    Virgil van Dijk (8/10) :

    Il a dominé la défense de Liverpool avant de débloquer la situation d'une tête sur corner.

    Andrew Robertson (6/10) :

    Il a beaucoup touché le ballon, surtout en première mi-temps, mais n'a pas réussi à créer grand-chose malgré son travail acharné.

    • Publicité
  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Ryan Gravenberch (6/10) :

    Sunderland semblait satisfait qu'il ait le ballon, compte tenu du manque d'astuce dont il faisait preuve en possession. Solide mais sans éclat au milieu de terrain.

    Alexis Mac Allister (5/10) :

    Il reste dans l'ombre de lui-même. Il a raté quelques passes faciles et ne s'est pas couvert de gloire en défense non plus.

    Florian Wirtz (8/10) :

    Il continue d'être au centre de tout ce que Liverpool fait de bien. Il a été très malchanceux de ne pas marquer en première mi-temps, mais certains de ses gestes techniques et de ses feintes ont été époustouflants.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LIVERPOOLAFP

    Attaque

    Mohamed Salah (4/10) :

    Loin d'être à son meilleur niveau, la plupart de ses centres et tirs ont été bloqués dès le départ. Seuls ses coups francs ont été efficaces, l'un d'entre eux ayant permis à Van Dijk de marquer.

    Hugo Ekitike (5/10) :

    Il a parfois mis à mal la défense de Sunderland, mais ses dernières passes manquaient parfois de précision. Il a raté une occasion en or de marquer de la tête pour le deuxième match consécutif.

    Cody Gakpo (4/10) :

    Beaucoup trop prévisible dans ses incursions depuis le côté gauche, il a gêné ses coéquipiers à plusieurs reprises.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LIVERPOOLAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Joe Gomez (6/10) :

    De retour de blessure juste à temps pour remplacer Endo, blessé, il a bien résisté aux assauts de Sunderland.

    Curtis Jones (5/10) :

    Entré en jeu à la place de Gakpo, il a été contraint de jouer sur le côté gauche, ce qui l'a amené à faire des allers-retours pendant son passage sur le terrain, mais il a tout de même réussi à produire quelques moments de grande technique.

    Federico Chiesa (N/A) :

    Il a remplacé Ekitike dans les dernières minutes.

    Arne Slot (6/10) :

    Il n'a pas fait grand-chose d'un point de vue tactique pour influencer le résultat, mais il a au moins réussi à remonter le moral de ses joueurs après leur déception du week-end et à remporter la victoire dans un lieu difficile.

    Traduit automatiquement par GOAL-e

FA Cup
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Brighton crest
Brighton
BHA
0