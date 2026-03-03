Goal.com
Notes des joueurs de Liverpool contre les Wolves : Virgil van Dijk parmi les flops des Reds alors que l'équipe d'Arne Slot subit un coup dur dans ses espoirs de terminer parmi les cinq premiers face à la lanterne rouge de la Premier League

Liverpool a laissé passer une occasion en or de se hisser parmi les quatre premiers du classement de la Premier League en s'inclinant mardi 2-1 face à Wolverhampton, lanterne rouge du championnat. Après une première mi-temps étrangement terne, les Reds ont dominé leurs hôtes en seconde période, mais n'ont pas réussi à convertir leur possession de balle en occasions franches. Puis, à seulement 12 minutes de la fin, Tolu Arokodare a dominé Virgil van Dijk dans les airs, avant de servir Rodrigo Gomes qui a marqué le premier but des Wolves de la soirée.

Liverpool a réussi à égaliser grâce à Mohamed Salah, mais le premier but de l'Égyptien en championnat depuis novembre est venu d'une passe mal ajustée de Jean-Ricner Bellegarde, soulignant l'incapacité des visiteurs à créer des occasions en jeu ouvert sans Florian Wirtz, blessé.

À ce moment-là, l'équipe d'Arne Slot semblait encore la plus susceptible de l'emporter, mais elle a fini par subir une nouvelle défaite embarrassante dans une saison marquée par des revers choquants, après avoir concédé un but décisif dans le temps additionnel pour la cinquième fois en une seule saison de Premier League, Joe Gomez déviant un tir lointain d'Andre qui a trompé Alisson Becker.

GOAL note tous les joueurs de Liverpool qui ont joué à Molineux...

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Alisson Becker (4/10) :

    Il n'a pas eu à effectuer d'arrêt avant d'être battu par la finition astucieuse de Gomes, après avoir sans doute été un peu trop lent à sortir de sa ligne. Il est toutefois clairement responsable du dégagement raté qui a conduit au but victorieux des Wolves.

    Jeremie Frimpong (5/10) :

    De retour en forme, le Néerlandais a remplacé Gomez dans le onze de départ après une apparition encourageante contre West Ham ce week-end, mais il s'est rendu coupable d'une tentative de tir catastrophique après avoir été servi par Ekitike. Même s'il s'est beaucoup projeté vers l'avant en deuxième mi-temps, ses dernières passes ont manqué de précision.

    Ibrahima Konaté (5/10) :

    Il n'a pas été inquiété jusqu'au but des Wolves, où il a laissé trop d'espace à Rodrigo Gomes.

    Virgil van Dijk (4/10) :

    Tout comme son partenaire en défense centrale, le Néerlandais a été balayé beaucoup trop facilement par Arokodare, permettant ainsi au Nigérian de servir Gomes qui a marqué grâce à une superbe passe en profondeur. Il a également manqué une occasion en or de donner l'avantage à son équipe en fin de match, ce qu'il n'arrivait pas à croire lui-même.

    Milos Kerkez (5/10) :

    Il a toujours cherché à monter quand il le pouvait, mais il semblait un peu fatigué à l'heure de jeu, il n'était donc pas surprenant de le voir sortir.

  • Dominik Szoboszlai Liverpool 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain

    Ryan Gravenberch (3/10) :

    Il a été sanctionné très sévèrement pour une « faute » sur Joao Gomes à la 21e minute, mais il n'aurait probablement pas dû se jeter au sol en premier lieu. Il a pris le risque inconsidéré d'écoper d'un carton rouge pendant le reste de la première mi-temps en commettant plusieurs fautes imprudentes. Sans surprise, il a été remplacé par Jones à la mi-temps.

    Alexis Mac Allister (5/10) :

    L'un des rares joueurs de Liverpool à avoir été à la hauteur pendant la première mi-temps, l'Argentin a été très présent au milieu de terrain, exerçant une bonne pression et trouvant ses coéquipiers dans des positions prometteuses grâce à ses passes progressives. Cependant, il s'est éteint au fur et à mesure que le match avançait et a perdu inutilement le ballon à plusieurs reprises.

    Dominik Szoboszlai (5/10) :

    Moins dynamique que d'habitude, il a néanmoins récupéré beaucoup de ballons pour son équipe et a bien conservé le ballon.

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-LIVERPOOLAFP

    Attaque

    Mohamed Salah (5/10) :

    Il a profité d'une mauvaise passe de Bellegarde pour égaliser pour Liverpool d'un tir de l'extérieur du pied (que Sa aurait probablement dû arrêter), mais ne vous laissez pas tromper par ce but. Salah a une fois de plus été médiocre pendant presque tout le match et a gâché une magnifique occasion peu après avoir marqué.

    Hugo Ekitike (6/10) :

    Le Français s'est lancé dans une contre-attaque fulgurante depuis son propre camp pour créer une occasion pour Frimpong, tandis que c'est sa déviation au premier poteau qui aurait dû être convertie par Jones. Cependant, il a été cruellement privé de ballons pendant la majeure partie du match et semblait frustré bien avant la fin. Dans des matchs comme celui-ci, on a également l'impression qu'Ekitike serait plus efficace s'il jouait sur l'aile ou en tant que véritable numéro 9, étant donné qu'il ne souhaite pas jouer en tant qu'avant-centre statique.

    Cody Gakpo (4/10) :

    Probablement le meilleur attaquant de Liverpool en première mi-temps, même si cela ne veut pas dire grand-chose, et après avoir peu contribué après la pause, il a été remplacé peu après l'heure de jeu.

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-LIVERPOOLAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Curtis Jones (5/10) :

    Entré en jeu plus tôt que prévu en raison de l'indiscipline de Gravenberch, le joueur originaire de Liverpool a failli avoir un impact immédiat, mais il a réussi à envoyer le ballon sur la barre transversale à environ un mètre du but, même s'il a peut-être été gêné par Gakpo qui tentait de reprendre le ballon de la tête d'Ekitike.

    Rio Ngumoha (6/10) :

    Il a pris la place de Gakpo sur l'aile gauche et s'est immédiatement montré plus dangereux. Le jeune joueur a également manqué de chance, voyant l'un de ses tirs à ras de terre heurter le poteau.

    Andy Robertson (5/10) :

    Il a fait partie d'un double remplacement avec Ngumoha à la 65e minute, l'Écossais remplaçant Kerkez au poste d'arrière gauche, mais sans surprise, il n'a pas apporté le même dynamisme.

    Joe Gomez (N/A) :

    Il a remplacé Frimpong, épuisé, à moins de 20 minutes de la fin et a malheureusement fait gagner les Wolves en déviant le tir spéculatif d'Andre devant son propre gardien.

    Federico Chiesa (N/A) : 

    Il a remplacé Konate alors que Liverpool tentait de renverser la situation, mais son tir in extremis a été facilement arrêté par Sa.

    Arne Slot (3/10) :

    L'introduction de Frimpong dans l'équipe qui a battu West Ham aurait dû rendre Liverpool plus dangereux, mais presque toute l'équipe a été apathique pendant la première mi-temps, ce qui suggère que Slot a encore du mal à mettre ses joueurs dans le bon état d'esprit. Ironiquement, la deuxième mi-temps a été bien meilleure, pendant un certain temps, mais une nouvelle défaite dans le temps additionnel ne fait que renforcer les doutes sur le mental de Liverpool. En résumé, Slot a encore beaucoup de problèmes à résoudre si les Reds veulent sauver leur saison.

