Notes des joueurs de Liverpool contre les Wolves : Virgil van Dijk parmi les flops des Reds alors que l'équipe d'Arne Slot subit un coup dur dans ses espoirs de terminer parmi les cinq premiers face à la lanterne rouge de la Premier League

Alisson Becker (4/10) :

Il n'a pas eu à effectuer d'arrêt avant d'être battu par la finition astucieuse de Gomes, après avoir sans doute été un peu trop lent à sortir de sa ligne. Il est toutefois clairement responsable du dégagement raté qui a conduit au but victorieux des Wolves.

Jeremie Frimpong (5/10) :

De retour en forme, le Néerlandais a remplacé Gomez dans le onze de départ après une apparition encourageante contre West Ham ce week-end, mais il s'est rendu coupable d'une tentative de tir catastrophique après avoir été servi par Ekitike. Même s'il s'est beaucoup projeté vers l'avant en deuxième mi-temps, ses dernières passes ont manqué de précision.

Ibrahima Konaté (5/10) :

Il n'a pas été inquiété jusqu'au but des Wolves, où il a laissé trop d'espace à Rodrigo Gomes.

Virgil van Dijk (4/10) :

Tout comme son partenaire en défense centrale, le Néerlandais a été balayé beaucoup trop facilement par Arokodare, permettant ainsi au Nigérian de servir Gomes qui a marqué grâce à une superbe passe en profondeur. Il a également manqué une occasion en or de donner l'avantage à son équipe en fin de match, ce qu'il n'arrivait pas à croire lui-même.

Milos Kerkez (5/10) :

Il a toujours cherché à monter quand il le pouvait, mais il semblait un peu fatigué à l'heure de jeu, il n'était donc pas surprenant de le voir sortir.