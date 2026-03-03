Notes des joueurs de Liverpool contre les Wolves : Virgil van Dijk parmi les flops des Reds alors que l'équipe d'Arne Slot subit un coup dur dans ses espoirs de terminer parmi les cinq premiers face à la lanterne rouge de la Premier League

Curtis Jones (5/10) :
Entré en jeu plus tôt que prévu en raison de l'indiscipline de Gravenberch, le joueur originaire de Liverpool a failli avoir un impact immédiat, mais il a réussi à envoyer le ballon sur la barre transversale à environ un mètre du but, même s'il a peut-être été gêné par Gakpo qui tentait de reprendre le ballon de la tête d'Ekitike.
Rio Ngumoha (6/10) :
Il a pris la place de Gakpo sur l'aile gauche et s'est immédiatement montré plus dangereux. Le jeune joueur a également manqué de chance, voyant l'un de ses tirs à ras de terre heurter le poteau.
Andy Robertson (5/10) :
Il a fait partie d'un double remplacement avec Ngumoha à la 65e minute, l'Écossais remplaçant Kerkez au poste d'arrière gauche, mais sans surprise, il n'a pas apporté le même dynamisme.
Joe Gomez (N/A) :
Il a remplacé Frimpong, épuisé, à moins de 20 minutes de la fin et a malheureusement fait gagner les Wolves en déviant le tir spéculatif d'Andre devant son propre gardien.
Federico Chiesa (N/A) :
Il a remplacé Konate alors que Liverpool tentait de renverser la situation, mais son tir in extremis a été facilement arrêté par Sa.
Arne Slot (3/10) :
L'introduction de Frimpong dans l'équipe qui a battu West Ham aurait dû rendre Liverpool plus dangereux, mais presque toute l'équipe a été apathique pendant la première mi-temps, ce qui suggère que Slot a encore du mal à mettre ses joueurs dans le bon état d'esprit. Ironiquement, la deuxième mi-temps a été bien meilleure, pendant un certain temps, mais une nouvelle défaite dans le temps additionnel ne fait que renforcer les doutes sur le mental de Liverpool. En résumé, Slot a encore beaucoup de problèmes à résoudre si les Reds veulent sauver leur saison.