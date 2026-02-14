Notes des joueurs de Liverpool contre Brighton : Anfield se lève pour Mohamed Salah ! Le roi égyptien reçoit une ovation debout après avoir brillé lors de la victoire en FA Cup

Liverpool s'est toutefois montré beaucoup plus convaincant après la pause, et Salah a joué un rôle essentiel dans cette amélioration. Le « roi égyptien » a offert à Dominik Szoboszlai son 10e but de la saison grâce à une touche sublime, avant de conclure le score en convertissant un penalty qu'il avait obtenu grâce à une course puissante et déterminée dans la surface.
Dans l'ensemble, ce n'était en aucun cas une performance exceptionnelle de la part des Reds. Brighton a eu ses chances, en particulier en première mi-temps. Mais trois buts et un blanchissage ne peuvent être interprétés que comme un résultat encourageant pour Slot et son équipe en difficulté.
GOAL note tous les joueurs de Liverpool qui ont participé au match qui a permis aux Reds d'atteindre le cinquième tour de la FA Cup...