Goal.com
En direct
Liverpool Brighton ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Notes des joueurs de Liverpool contre Brighton : Anfield se lève pour Mohamed Salah ! Le roi égyptien reçoit une ovation debout après avoir brillé lors de la victoire en FA Cup

Liverpool n'est en aucun cas revenu à son meilleur niveau. Mohamed Salah non plus. Mais les signes positifs observés chez les deux lors de la victoire 3-0 en quatrième tour de la FA Cup samedi soir contre Brighton sont suffisants pour suggérer que cette saison particulièrement difficile pourrait en fait se terminer sur une note positive pour les Reds. Les hommes d'Arne Slot ont en fait été assez ternes en première mi-temps, peut-être épuisés par les efforts nécessaires pour mettre fin à la série d'invincibilité à domicile de Sunderland en Premier League en milieu de semaine, mais ils ont tout de même pris l'avantage avant la pause grâce à un but à bout portant de Curtis Jones sur un centre de Milos Kerkez.

Liverpool s'est toutefois montré beaucoup plus convaincant après la pause, et Salah a joué un rôle essentiel dans cette amélioration. Le « roi égyptien » a offert à Dominik Szoboszlai son 10e but de la saison grâce à une touche sublime, avant de conclure le score en convertissant un penalty qu'il avait obtenu grâce à une course puissante et déterminée dans la surface.

Dans l'ensemble, ce n'était en aucun cas une performance exceptionnelle de la part des Reds. Brighton a eu ses chances, en particulier en première mi-temps. Mais trois buts et un blanchissage ne peuvent être interprétés que comme un résultat encourageant pour Slot et son équipe en difficulté.

GOAL note tous les joueurs de Liverpool qui ont participé au match qui a permis aux Reds d'atteindre le cinquième tour de la FA Cup...

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Alisson Becker (7/10) :

    Il a réalisé un arrêt crucial pour repousser une frappe de Diego Gomez dans le temps additionnel à la fin de la première mi-temps, puis a effectué une autre intervention décisive sur une tête de Lewis Dunk peu après la reprise.

    Curtis Jones (8/10) :

    Liverpool étant à court d'options au poste d'arrière droit, Jones a été titularisé et a non seulement bien défendu (à l'exception d'un glissement qui a failli coûter cher !), mais il a également effectué une course parfaitement synchronisée dans la surface pour donner l'avantage à son équipe. Il est passé au milieu de terrain lorsque Wirtz a été remplacé.

    Ibrahima Konate (7/10) :

    Il a commis quelques fautes, mais en a lui-même obtenu plusieurs grâce à sa force de volonté. Si ses passes sont parfois médiocres, elles étaient excellentes ce soir. Il faut reconnaître que Konate s'est beaucoup amélioré lors des derniers matchs.

    Virgil van Dijk (7/10) :

    Une performance dominante caractéristique du capitaine, qui a connu des hauts et des bas ces derniers temps, mais qui a été pratiquement irréprochable ici, en particulier dans les airs.

    Milos Kerkez (8/10) :

    Il s'était déjà montré dangereux à plusieurs reprises avant de délivrer un magnifique centre à Jones qui a permis de débloquer le match. C'est la deuxième passe décisive en trois matchs pour un joueur qui défend désormais beaucoup mieux qu'au début de la saison.

    • Publicité
  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Dominik Szoboszlai (8/10) :

    Le Hongrois aux multiples talents a débuté dans un rôle plus défensif au milieu de terrain, mais peu importe où il joue, il a un impact sur le jeu et son tir puissant dès la première touche a été la juste récompense d'une nouvelle excellente performance globale. Salah a raison quand il dit que Szoboszlai est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement.

    Alexis Mac Allister (7/10) :

    Après une performance très positive contre Sunderland, l'Argentin a livré une nouvelle prestation énergique ici, face à un milieu de terrain de Brighton plutôt solide. Il a remporté des duels partout sur le terrain et sa passe décisive pour Kerkez depuis son propre camp a été absolument sensationnelle.

    Florian Wirtz (5/10) :

    Il a parfois bien pressé, mais le créateur de Liverpool était inhabituellement discret et, à part une course en zigzag, il n'a pas réussi à influencer le match d'aucune manière. Au vu de cette performance, il aura tout intérêt à profiter d'une semaine de repos après ses récentes exploits.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Attaque

    Mohamed Salah (8/10) :

    Le retour tardif du roi ? Il a montré des éclairs de son ancien talent pendant la première mi-temps, notamment lorsqu'il a utilisé sa vitesse pour se créer une occasion de but, mais son tir a été arrêté par Jason Steele. Il s'est ensuite vraiment illustré en deuxième mi-temps. Il a préparé le but de Szoboszlai avec une magnifique passe en retrait, mais c'est la façon dont il a obtenu et converti son penalty qui a montré que Salah avait retrouvé son rythme. Il méritait pleinement l'ovation debout que lui a réservée Anfield lorsqu'il a quitté le terrain à la 77e minute.

    Federico Chiesa (5/10) :

    On ne peut rien reprocher à ses efforts, il a fait de son mieux pour relier le jeu, mais il n'est pas un avant-centre - et ne l'a jamais été - et il semble donc injuste que la plupart de ses apparitions se fassent en tant que numéro 9 de fortune.

    Cody Gakpo (6/10) :

    Son but de la tête a été (à juste titre) refusé pour hors-jeu, mais même s'il continue de faire les mauvais choix trop souvent, il mérite d'être félicité pour avoir contribué au deuxième but avec une magnifique passe transversale vers Salah.

  • FBL-ENG-FACUP-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Joe Gomez (6/10) :

    Un retour bienvenu après sa dernière blessure. Gomez a remplacé Jones au poste d'arrière droit après être entré en jeu pour les 20 dernières minutes et a fait du bon travail.

    Hugo Ekitike (N/A) :

    Il a remplacé Chiesa en attaque pour les 15 dernières minutes, mais n'a pas réussi à marquer.

    Rio Ngumoha (N/A) :

    L'adolescent a remplacé Salah en fin de match et a été très malchanceux de voir son superbe but annulé pour un hors-jeu controversé.

    Calvin Ramsay (N/A) :

    L'arrière droit a été lancé dans les dernières minutes.

    Trey Nyoni (N/A) :

    Le jeune milieu de terrain est entré en jeu en même temps que Ramsay.

    Arne Slot (7/10) :

    Il a aligné une équipe très, très forte et, après une première mi-temps assez terne, a vu son équipe remporter finalement une victoire confortable et stimulante pour le moral. La FA Cup pourrait encore aider Slot à sauver cette saison, surtout si Salah parvient à tirer parti de cette performance.

Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Brighton crest
Brighton
BHA
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0