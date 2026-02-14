Notes des joueurs de Liverpool contre Brighton : Anfield se lève pour Mohamed Salah ! Le roi égyptien reçoit une ovation debout après avoir brillé lors de la victoire en FA Cup

Alisson Becker (7/10) :

Il a réalisé un arrêt crucial pour repousser une frappe de Diego Gomez dans le temps additionnel à la fin de la première mi-temps, puis a effectué une autre intervention décisive sur une tête de Lewis Dunk peu après la reprise.

Curtis Jones (8/10) :

Liverpool étant à court d'options au poste d'arrière droit, Jones a été titularisé et a non seulement bien défendu (à l'exception d'un glissement qui a failli coûter cher !), mais il a également effectué une course parfaitement synchronisée dans la surface pour donner l'avantage à son équipe. Il est passé au milieu de terrain lorsque Wirtz a été remplacé.

Ibrahima Konate (7/10) :

Il a commis quelques fautes, mais en a lui-même obtenu plusieurs grâce à sa force de volonté. Si ses passes sont parfois médiocres, elles étaient excellentes ce soir. Il faut reconnaître que Konate s'est beaucoup amélioré lors des derniers matchs.

Virgil van Dijk (7/10) :

Une performance dominante caractéristique du capitaine, qui a connu des hauts et des bas ces derniers temps, mais qui a été pratiquement irréprochable ici, en particulier dans les airs.

Milos Kerkez (8/10) :

Il s'était déjà montré dangereux à plusieurs reprises avant de délivrer un magnifique centre à Jones qui a permis de débloquer le match. C'est la deuxième passe décisive en trois matchs pour un joueur qui défend désormais beaucoup mieux qu'au début de la saison.