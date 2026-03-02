Goal.com
En direct
Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduit par

Notes des joueurs de l'Inter Miami contre Orlando City : Lionel Messi et Telasco Segovia alimentent une explosion de quatre buts en seconde période pour une victoire remontée

Dos au mur, les champions en titre de la MLS Cup ont réagi de manière spectaculaire.

Dimanche soir à Orlando, l'Inter Miami a montré deux visages bien distincts. La première mi-temps a été terne et fragile, rappelant leur défaite 3-0 contre le Los Angeles FC en ouverture de saison. La seconde a été électrique, avec une remontée menée par Lionel Messi qui a transformé un déficit de 2-0 en une victoire 4-2.

Messi a égalisé à 2-2 d'une frappe lointaine après avoir trouvé un espace libre. Segovia a contribué à ces deux buts avant de marquer lui-même le but de la victoire à la 85e minute. Quelques instants plus tard, le milieu de terrain d'Orlando City, Colin Guske, a été expulsé, et Messi a transformé le coup franc qui a suivi, achevant ainsi une équipe d'Orlando City qui ne savait pas ce qui lui arrivait.

La performance d'Inter Miami n'était pas parfaite. La défense reste préoccupante, en particulier après une première mi-temps instable. Dayne St. Clair et German Berterame, les deux grandes recrues de l'intersaison, ont tous deux connu des difficultés. Malgré tout son talent, Miami semble imparfait. 

Mais, tout comme la saison dernière, ces moments difficiles n'ont pas vraiment d'importance, car les moments forts sont tellement forts. Ce n'était peut-être pas le match parfait pour l'Inter Miami, mais c'était la parfaite démonstration de ce dont l'Inter Miami est capable, passant en un clin d'œil d'une situation difficile à une situation imparable pour remporter trois points indispensables.

GOAL évalue les joueurs de l'Inter Miami au stade Inter&Co...x

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Dayne St. Clair (4/10) :

    Il a touché le ballon sur le premier but d'Orlando et aurait probablement dû l'arrêter. Il aurait peut-être pu faire mieux sur le deuxième but également. Ce n'est pas le début qu'il aurait souhaité avec son nouveau club, même s'il s'est amélioré au fil du match.

    Noah Allen (4/10) :

    Il a eu du mal à trouver son rythme tout au long de la première mi-temps. Il a été remplacé au début de la seconde mi-temps, l'Inter Miami ayant changé de tactique.

    Micael (5/10) :

    Il n'a pas semblé en phase avec le reste de la défense, en particulier Allen, tout au long de la première mi-temps. Il s'est amélioré après le changement de formation.

    Maxi Falcon (5/10) :

    Aurait pu réagir un peu plus rapidement sur le deuxième but d'Orlando. Pas assez solide défensivement pendant les 45 premières minutes, mais comme Micael, s'est beaucoup amélioré en deuxième mi-temps.

    Facundo Mura (6/10) :

    Il s'est parfois retrouvé en bonne position offensive, mais n'a jamais vraiment été dangereux.

    • Publicité
  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rodrigo de Paul (5/10) :

    Mauvaise passe et mauvaise défense sur le premier but. Il s'est souvent montré frustré, ce qui a conduit Messi à lui demander de se calmer un peu.

    Yannick Bright (6/10) :

    A connu un moment de frayeur lorsqu'il a mal jugé un ballon aérien, mais a été correct par ailleurs.

    Telasco Segovia (9/10) :

    Il a contribué aux deux premiers buts de Miami, et même si les buteurs ont fait le plus gros du travail, il a clairement joué son rôle. Il n'a commis aucune erreur sur sa propre finition, envoyant le ballon directement au fond des filets pour mettre fin au match.

    Tadeo Allende (7/10) :

    Chaque fois que Messi lui a fait une passe, il a su créer du danger. Il a joué un rôle essentiel sur le côté droit, même s'il a été éclipsé par les buteurs.

  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Attaque

    Lionel Messi (9/10) :

    Quand Miami a besoin d'un moment de magie, qui d'autre peut le lui offrir ? Il n'a eu besoin que d'un demi-mètre d'espace pour marquer son premier but, puis il a inscrit son deuxième sur un coup franc. Malgré la qualité de ses finitions, personne n'a été surpris qu'il les réalise.

    German Berterame (5/10) :

    Totalement absent de presque tout ce que Miami faisait. Il a clairement encore besoin de temps pour s'adapter à son nouvel environnement, car il était à nouveau déconnecté de l'attaque.

  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Mateo Silvetti (7/10) :

    Quel impact immédiat ! Il a marqué trois minutes seulement après son entrée en jeu, permettant à Miami de revenir dans la partie. Il est indéniable que l'équipe a été bien meilleure après l'entrée en jeu de Silvetti.

    Gonzalo Lujan (N/A) :

    Il est entré en jeu dans le temps additionnel pour mener l'équipe vers la victoire.

    Javier Mascherano (7/10) :

    Il a tout raté en première mi-temps, mais tout réussi en seconde. Il faut lui reconnaître le mérite d'avoir su faire les ajustements nécessaires pour remettre son équipe dans le match.

Major League Soccer
New York City FC crest
New York City FC
NYC
Orlando City crest
Orlando City
ORL
Major League Soccer
DC United crest
DC United
DCU
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
0