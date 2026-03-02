Notes des joueurs de l'Inter Miami contre Orlando City : Lionel Messi et Telasco Segovia alimentent une explosion de quatre buts en seconde période pour une victoire remontée

Dimanche soir à Orlando, l'Inter Miami a montré deux visages bien distincts. La première mi-temps a été terne et fragile, rappelant leur défaite 3-0 contre le Los Angeles FC en ouverture de saison. La seconde a été électrique, avec une remontée menée par Lionel Messi qui a transformé un déficit de 2-0 en une victoire 4-2.

Messi a égalisé à 2-2 d'une frappe lointaine après avoir trouvé un espace libre. Segovia a contribué à ces deux buts avant de marquer lui-même le but de la victoire à la 85e minute. Quelques instants plus tard, le milieu de terrain d'Orlando City, Colin Guske, a été expulsé, et Messi a transformé le coup franc qui a suivi, achevant ainsi une équipe d'Orlando City qui ne savait pas ce qui lui arrivait.

La performance d'Inter Miami n'était pas parfaite. La défense reste préoccupante, en particulier après une première mi-temps instable. Dayne St. Clair et German Berterame, les deux grandes recrues de l'intersaison, ont tous deux connu des difficultés. Malgré tout son talent, Miami semble imparfait.

Mais, tout comme la saison dernière, ces moments difficiles n'ont pas vraiment d'importance, car les moments forts sont tellement forts. Ce n'était peut-être pas le match parfait pour l'Inter Miami, mais c'était la parfaite démonstration de ce dont l'Inter Miami est capable, passant en un clin d'œil d'une situation difficile à une situation imparable pour remporter trois points indispensables.

