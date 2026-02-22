Miami a eu du mal à trouver ses marques en première mi-temps. Messi a été peu impliqué, se contentant de quelques touches de balle ici et là. Le LAFC a pris l'avantage à la 38e minute, grâce à une contre-attaque rapide conclue par une belle finition du jeune David Martinez. Les Herons ont eu quelques occasions en fin de période, notamment sur une frappe enroulée de Messi depuis l'extérieur de la surface qui est passée tout près du but.

Ils ont accéléré le rythme en deuxième mi-temps. Messi a commencé à toucher davantage le ballon. L'entrée en jeu de Tadeo Allende a apporté un peu plus de qualité. Mais aucune occasion franche ne s'est vraiment présentée. Le LAFC, quant à lui, s'est montré impitoyable. Bouanga a inscrit le deuxième but à la 73e minute, en s'infiltrant derrière la défense, en passant Dayne St. Clair au second poteau et en poussant le ballon dans le but vide. Il a également préparé le troisième but, en éliminant son adversaire avant de délivrer une passe millimétrée à Nathan Ordaz à la 91e minute.

Ce fut un match médiocre pour Miami. Les joueurs ont peut-être eu davantage la possession du ballon, mais ils n'en ont rien fait. Le LAFC, quant à lui, s'est montré incisif et efficace. Il ne fait aucun doute que les Herons trouveront un autre rythme. Mais ce fut un mauvais début pour la défense du titre, et un coup dur infligé par un rival évident pour la MLS Cup.

GOAL évalue les joueurs d'Inter Miami au LA Coliseum...