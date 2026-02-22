Goal.com
Notes des joueurs de l'Inter Miami contre le LAFC : Lionel Messi discret alors que la défense du titre commence par un coup d'épée dans l'eau

Lionel Messi n'a pas réussi à faire la différence et l'Inter Miami a montré des faiblesses défensives, s'inclinant 3-0 face au LAFC lors du premier match de la saison. Les Herons n'ont jamais vraiment réussi à entrer dans le match et ont été battus par trois contre-attaques cliniques de l'équipe locale, qui a montré qu'elle pourrait bien être une sérieuse prétendante à la MLS Cup cette année.

Miami a eu du mal à trouver ses marques en première mi-temps. Messi a été peu impliqué, se contentant de quelques touches de balle ici et là. Le LAFC a pris l'avantage à la 38e minute, grâce à une contre-attaque rapide conclue par une belle finition du jeune David Martinez. Les Herons ont eu quelques occasions en fin de période, notamment sur une frappe enroulée de Messi depuis l'extérieur de la surface qui est passée tout près du but.

Ils ont accéléré le rythme en deuxième mi-temps. Messi a commencé à toucher davantage le ballon. L'entrée en jeu de Tadeo Allende a apporté un peu plus de qualité. Mais aucune occasion franche ne s'est vraiment présentée. Le LAFC, quant à lui, s'est montré impitoyable. Bouanga a inscrit le deuxième but à la 73e minute, en s'engouffrant derrière la défense, en passant Dayne St. Clair d'un coup de tête et en marquant dans le but vide d'un tir du pied droit. Il a également préparé le troisième but, en dribblant son adversaire avant de fournir une passe millimétrée à Nathan Ordaz à la 91e minute.

Ce fut un match médiocre pour Miami. Les joueurs ont peut-être eu davantage la possession du ballon, mais ils n'en ont rien fait. Le LAFC, quant à lui, s'est montré incisif et efficace. Il ne fait aucun doute que les Herons trouveront un autre rythme. Mais ce fut un mauvais début pour la défense du titre, et un coup dur infligé par un rival évident pour la MLS Cup.

GOAL évalue les joueurs d'Inter Miami au LA Coliseum...

  • Ian Fray Inter Miami 2026Getty

    Gardien de but et défense

    Dayne St. Clair (4/10) :

    A réalisé quelques arrêts décisifs en début de match. N'a rien pu faire sur le but de Martinez. A été ridiculisé par Bouanga sur le deuxième but, en sortant trop tôt.

    Ian Fray (5/10) :

    Une première mi-temps assez médiocre face à Bouanga, avant d'être remplacé à la pause.

    Maxi Falcon (5/10) :

    A reçu un carton jaune ridicule en première mi-temps et a été comme à son habitude chaotique, sans grand effet.

    Micael (5/10) :

    Ce n'était pas ses meilleurs débuts. Il a perdu la ligne haute à une ou deux reprises et a raté quelques tacles.

    Noah Allen (6/10) :

    Le meilleur des quatre défenseurs. Il a bien maîtrisé Martinez, à l'exception d'un bref moment d'inattention sur le but.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Milieu de terrain

    Rodrigo De Paul (6/10) :

    Un peu mitigé au milieu de terrain. Il a connu quelques moments difficiles où il s'est fait dépasser à plusieurs reprises, mais il s'est montré efficace dans le dernier tiers.

    Yannick Bright (7/10) :

    Il a remporté ses duels et a fait circuler le ballon. Il a été de loin le deuxième meilleurjoueur de Miami ce soir-là.

    Lionel Messi (7/10) :

    A réalisé des passes audacieuses, trouvé toutes sortes d'angles et tiré de justesse à côté. Manque de complicité avec l'attaque.

  • Mateo Silvetti Inter MiamiGetty

    Attaque

    Mateo Silvetti (5/10) :

    Douze passes réussies au cours de la soirée, mais peu de connexion avec la ligne avant.

    German Berterame (4/10) :

    Des débuts particulièrement médiocres. Il a manqué sa seule véritable occasion en tirant à côté du but.

    Telasco Segovia (5/10) :

    Il a beaucoup couru et a souvent touché le ballon, mais sans grand résultat.

  • Javier Mascherano Inter Miami 2025Getty

    Remplaçants et entraîneur

    Facundo Mura (5/10) :

    Il semblait en retrait et n'a pas bien couvert Bouanga.

    Tadeo Allende (5/10) :

    Il a fait quelques belles touches ici et là et a vu un de ses efforts repoussé.

    Luis Suarez (N/A) :

    Il n'a pas eu le temps de faire la différence.

    Javier Mascherano (4/10) :

    N'a pas réussi à tirer le meilleur de son équipe en première mi-temps. Pas beaucoup mieux en seconde période. Un début de saison difficile.

