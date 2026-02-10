Notes des joueurs de Chelsea contre Leeds : les Blues ont tout gâché ! La magie de Cole Palmer et Joao Pedro a été réduite à néant par une défense catastrophique, et Liam Rosenior a finalement perdu des points.

Chelsea a pris l'avantage en milieu de première période, Cole Palmer déjouant la défense de Leeds d'une simple passe entre deux défenseurs statiques vers Joao Pedro, qui s'est élancé et a lobé le gardien Karl Darlow.

Au début de la deuxième période, les hôtes ont obtenu un penalty après que Pedro ait été poussé au sol par Jaka Bijol, de manière presque identique au penalty qu'il avait obtenu samedi contre les Wolves. Palmer, bien sûr, n'a pas manqué son tir à 11 mètres et a doublé l'avance.

Mais le match a failli basculer juste après l'heure de jeu lorsque Moises Caicedo a concédé un penalty pour une faute tardive sur Jayden Bogle. Lukas Nmecha s'est présenté devant le but et a trompé Robert Sanchez, offrant une bouée de sauvetage à Leeds alors que le match semblait plié.

De manière remarquable, Leeds a égalisé à la 73e minute. Trevoh Chalobah n'a pas réussi à contrôler un ballon aérien, tandis que Malo Gusto, Josh Acheampong, Caicedo et Sanchez n'ont pas réussi à dégager leur ligne, permettant à Nmecha d'arriver et de centrer pour Noah Okafor qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide.

Chelsea s'est ressaisi à la recherche du but de la victoire, avec un centre profond de Pedro Neto qui a failli finir dans la lucarne, avant que le ballon de Jorrel Hato ne soit repoussé sur la barre par son homonyme portugais Joao.

À la 94e minute, Chelsea aurait dû l'emporter. Caicedo a envoyé un magnifique centre à ras de terre dans la surface de réparation, qui ne demandait qu'à être repris, mais Palmer, parmi tous les joueurs, a tiré au-dessus du but à bout portant, et les deux équipes se sont quittées sur un score nul.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...