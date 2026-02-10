Goal.com
Chelsea GFXGetty/ GOAL

Notes des joueurs de Chelsea contre Leeds : les Blues ont tout gâché ! La magie de Cole Palmer et Joao Pedro a été réduite à néant par une défense catastrophique, et Liam Rosenior a finalement perdu des points.

Chelsea n'a pas réussi à remporter un match de Premier League sous la houlette de Liam Rosenior pour la première fois, après avoir été tenu en échec 2-2 par Leeds United mardi. Les Blues ont largement dominé la rencontre et menaient même de deux buts en seconde période, mais une série d'erreurs défensives leur a fait perdre une victoire qui aurait considérablement renforcé leurs espoirs de qualification pour la Ligue des champions.

Chelsea a pris l'avantage en milieu de première période, Cole Palmer déjouant la défense de Leeds d'une simple passe entre deux défenseurs statiques vers Joao Pedro, qui s'est élancé et a lobé le gardien Karl Darlow.

Au début de la deuxième période, les hôtes ont obtenu un penalty après que Pedro ait été poussé au sol par Jaka Bijol, de manière presque identique au penalty qu'il avait obtenu samedi contre les Wolves. Palmer, bien sûr, n'a pas manqué son tir à 11 mètres et a doublé l'avance.

Mais le match a failli basculer juste après l'heure de jeu lorsque Moises Caicedo a concédé un penalty pour une faute tardive sur Jayden Bogle. Lukas Nmecha s'est présenté devant le but et a trompé Robert Sanchez, offrant une bouée de sauvetage à Leeds alors que le match semblait plié.

De manière remarquable, Leeds a égalisé à la 73e minute. Trevoh Chalobah n'a pas réussi à contrôler un ballon aérien, tandis que Malo Gusto, Josh Acheampong, Caicedo et Sanchez n'ont pas réussi à dégager leur ligne, permettant à Nmecha d'arriver et de centrer pour Noah Okafor qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide.

Chelsea s'est ressaisi à la recherche du but de la victoire, avec un centre profond de Pedro Neto qui a failli finir dans la lucarne, avant que le ballon de Jorrel Hato ne soit repoussé sur la barre par son homonyme portugais Joao.

À la 94e minute, Chelsea aurait dû l'emporter. Caicedo a envoyé un magnifique centre à ras de terre dans la surface de réparation, qui ne demandait qu'à être repris, mais Palmer, parmi tous les joueurs, a tiré au-dessus du but à bout portant, et les deux équipes se sont quittées sur un score nul.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (5/10) :

    Il a réalisé un bon jeu au pied, mais fait partie des joueurs qui ne se sont pas couverts de gloire en échouant à dégager le ballon qui a permis à Okafor d'égaliser.

    Malo Gusto (4/10) :

    De même, il n'a pas su prendre le contrôle d'une situation confuse qui a permis à Leeds d'égaliser à partir de rien.

    Josh Acheampong (4/10) :

    Une performance globalement impressionnante de la part du joueur de 19 ans, mais il a sérieusement gâché le but d'Okafor. Remplacé par Fofana après cet incident.

    Trevoh Chalobah (5/10) :

    De même, il n'a pas su faire le nécessaire pour empêcher Leeds de revenir dans un match qu'il avait perdu pendant plus d'une heure.

    Marc Cucurella (6/10) :

    Il s'est engouffré dans l'espace laissé libre sur la gauche par le duo Palmer-Fernandez. Remplacé à la mi-temps.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    Milieu de terrain

    Andrey Santos (6/10) :

    Il a apporté un mélange parfait de travail et de créativité, récupérant le ballon et n'hésitant jamais à franchir les lignes. Remplacé par Delap après que Leeds ait égalisé à 2-2.

    Moises Caicedo (3/10) :

    Le seul joueur de Chelsea à avoir contribué aux deux buts de Leeds. Une performance cauchemardesque.

    Cole Palmer (7/10) :

    Libéré par Rosenior, il a débuté en tant que numéro 10, mais s'est souvent retrouvé sur le côté gauche, échangeant constamment sa place avec Fernandez. Il a préparé le premier but de Pedro avant de marquer un autre penalty. Il a toutefois manqué l'occasion de marquer le but de la victoire à quelques mètres du but dans le temps additionnel, ce qui lui coûte un point.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    Attaque

    Estevao (6/10) :

    Il a montré des aperçus de son énorme potentiel, soulevant les ovations du public local, mais a manqué de finition. Remplacé par Neto.

    Joao Pedro (8/10) :

    Comme Palmer, Pedro méritait mieux dans ce match pour ses brillantes performances en attaque. Il s'est replié pour faire le lien avec ses coéquipiers en attaque. Il a ouvert le score et obtenu le penalty pour Chelsea.

    Enzo Fernandez (7/10) :

    Il a impressionné dans un rôle hybride de milieu offensif/ailier gauche, établissant une meilleure connexion avec Palmer, en grande forme.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Jorrel Hato (6/10) :

    Il a remplacé Cucurella au début de la deuxième mi-temps. Ce n'est toutefois pas de sa faute si la défense de Chelsea s'est effondrée.

    Pedro Neto (5/10) :

    Il a remplacé Estevao. Il n'avait pas la même magie dans ses chaussures.

    Wesley Fofana (5/10) :

    A remplacé Acheampong.

    Liam Delap (5/10) :

    Entré en jeu à la place de Santos alors que Chelsea cherchait à marquer le but de la victoire.

    Liam Rosenior (6/10) :

    Pendant une bonne partie du match, Chelsea a pratiqué un football magnifique. Mais sa naïveté lui a coûté cher. Deux points perdus dans une situation inexplicable.

0