Notes des joueurs de Chelsea contre Burnley : Wesley Fofana, c'est FOU ! Le carton rouge stupide du Français coûte cher aux Blues, tandis que James Ward-Prowse prouve qu'il est toujours le roi des coups de pied arrêtés

Il n'a fallu que quatre minutes à Chelsea pour prendre l'avantage. Les hôtes ont bien fait circuler le ballon de l'arrière vers l'avant, Moises Caicedo ouvrant la voie à Pedro Neto qui a poursuivi un ballon en profondeur sur l'aile gauche, avant de centrer à ras de terre pour Joao Pedro qui a poussé le ballon au fond des filets.

Les Blues auraient dû doubler leur avance vers la fin de la première mi-temps lorsque Cole Palmer a volé le ballon à Kyle Walker et s'est échappé alors que tous les joueurs de Burnley étaient montés pour un coup franc, mais son tir à ras de terre a été arrêté par le gardien Martin Dubravka.

Une deuxième mi-temps calme semblait se diriger vers un score nul, mais à 20 minutes de la fin, Wesley Fofana a été expulsé pour une deuxième faute passible d'un carton, après avoir marché sur le pied de James Ward-Prowse alors qu'il avait déjà reçu un carton jaune, ce qui a valu à Chelsea son huitième carton rouge de la saison.

À la troisième minute du temps additionnel, Burnley a égalisé. Le corner de Ward-Prowse a trouvé Zian Flemming, seul au second poteau, qui a battu Robert Sanchez d'une tête dans le coin opposé.

Il y a eu un autre rebondissement potentiel lorsque Jacob Bruun Larsen a pu courir librement vers un autre corner de Ward-Prowse, mais son coup de tête a frôlé la barre transversale et les deux équipes se sont partagé les points.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...