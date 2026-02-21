Goal.com
En direct
Chelsea Burnley GFXGOAL

Traduit par

Notes des joueurs de Chelsea contre Burnley : Wesley Fofana, c'est FOU ! Le carton rouge stupide du Français coûte cher aux Blues, tandis que James Ward-Prowse prouve qu'il est toujours le roi des coups de pied arrêtés

Chelsea a été tenu en échec 1-1 par Burnley, qui lutte contre la relégation, samedi après-midi. Les Blues, réduits à 10 joueurs, ont concédé le but égalisateur à la 93e minute à Stamford Bridge. Les hommes de Liam Rosenior ont repris leur place dans le top 4 de la Premier League devant Manchester United à la différence de buts, mais ils auront le sentiment d'avoir manqué une occasion de prendre l'avantage sur leurs rivaux dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.

Il n'a fallu que quatre minutes à Chelsea pour prendre l'avantage. Les hôtes ont bien fait circuler le ballon de l'arrière vers l'avant, Moises Caicedo ouvrant la voie à Pedro Neto qui a poursuivi un ballon en profondeur sur l'aile gauche, avant de centrer à ras de terre pour Joao Pedro qui a poussé le ballon au fond des filets.

Les Blues auraient dû doubler leur avance vers la fin de la première mi-temps lorsque Cole Palmer a volé le ballon à Kyle Walker et s'est échappé alors que tous les joueurs de Burnley étaient montés pour un coup franc, mais son tir à ras de terre a été arrêté par le gardien Martin Dubravka.

Une deuxième mi-temps calme semblait se diriger vers un score nul, mais à 20 minutes de la fin, Wesley Fofana a été expulsé pour une deuxième faute passible d'un carton, après avoir marché sur le pied de James Ward-Prowse alors qu'il avait déjà reçu un carton jaune, ce qui a valu à Chelsea son huitième carton rouge de la saison.

À la troisième minute du temps additionnel, Burnley a égalisé. Le corner de Ward-Prowse a trouvé Zian Flemming, seul au second poteau, qui a battu Robert Sanchez d'une tête dans le coin opposé.

Il y a eu un autre rebondissement potentiel lorsque Jacob Bruun Larsen a pu courir librement vers un autre corner de Ward-Prowse, mais son coup de tête a frôlé la barre transversale et les deux équipes se sont partagé les points.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (6/10) :

    Il a été mis à l'épreuve à plusieurs reprises depuis la ligne des 18 mètres, mais n'a guère eu à s'inquiéter en jeu ouvert. Il n'avait aucune chance sur l'égalisation de Flemming. L'un de ses matchs les plus nerveux en défense.

    Reece James (6/10) :

    Il a bombardé le côté droit en l'absence d'un ailier naturel de ce côté, mais n'a pas trouvé beaucoup de succès dans ses centres dans la surface de Burnley. Il a été remplacé par Acheampong dans les dernières minutes.

    Wesley Fofana (2/10) :

    Il a reçu un carton jaune pour une faute cynique sur Hannibal Mejbri, avant d'être expulsé pour un autre tacle tardif sur Ward-Prowse. Catastrophique.

    Trevoh Chalobah (6/10) :

    Un match solide de la part du chouchou du public. Il a effectué quelques longues passes depuis le tiers défensif et a réalisé de beaux gestes défensifs.

    Malo Gusto (6/10) :

    Il a d'abord eu du mal sur son côté gauche, moins fort, mais il s'est amélioré au fil du match et est devenu un atout précieux dans les chevauchements et les sous-chevauchements. Remplacé par Hato.

    • Publicité
  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Moises Caicedo (6/10) :

    A joué un rôle important dans le premier but de Pedro, trouvant Neto avec une passe délicieuse entre les lignes. A couvert chaque centimètre carré du terrain.

    Andrey Santos (6/10) :

    Travailleur dans la bataille au milieu de terrain, il a fait circuler le ballon sans tenter quoi que ce soit de spectaculaire.

    Cole Palmer (4/10) :

    Journée décevante pour le talisman de Chelsea, qui a gâché une énorme occasion de doubler l'avantage en première mi-temps et dont le premier toucher n'était tout simplement pas au rendez-vous, même si Burnley le craignait clairement et lui témoignait un respect maximal. Sacrifié pour Adarabioyo après l'expulsion de Fofana.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BURNLEYAFP

    Attaque

    Enzo Fernandez (4/10) :

    Il a beaucoup joué sur l'aile gauche récemment, mais a été déplacé à droite à cette occasion. Il n'a guère contribué au match.

    Joao Pedro (8/10) :

    Rosenior a montré une réelle confiance en Pedro en tant que numéro 9, et cette confiance porte ses fruits. Il a désormais marqué cinq buts lors de ses six derniers matchs de Premier League. Il a été remplacé par Delap, plus physique, alors que les Blues étaient réduits à 10 joueurs.

    Pedro Neto (8/10) :

    Il a foncé à toute vitesse sur l'aile gauche dès qu'il en avait l'occasion, encouragé par son assist en début de match. Il a été remplacé en fin de match par Sarr.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BURNLEYAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Tosin Adarabioyo (4/10) :

    Entré en jeu à la place de Palmer après le carton rouge de Fofana. Il s'en est tiré sans encombre après un accrochage avec Flemming alors que le Néerlandais semblait avoir battu la dernière ligne.

    Jorrel Hato (5/10) :

    Remplaçant tardif de Gusto alors que Chelsea cherchait à assurer la victoire.

    Liam Delap (5/10) :

    A remplacé Pedro. A bien utilisé son physique, mais a tiré au-dessus lors du dernier tir du match.

    Mamadou Sarr (N/A) :

    A fait ses débuts en Premier League à la place de Neto.

    Josh Acheampong (N/A) :

    A remplacé James.

    Liam Rosenior (6/10) :

    A nouveau déçu par ses joueurs malgré la bonne performance de Chelsea pendant la majeure partie du match.

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Brentford crest
Brentford
BRE
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0