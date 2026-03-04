Chelsea a pris du retard dès la troisième minute lorsque Leon Bailey a dépassé Jorrel Hato et a envoyé un centre lent dans la surface, permettant à Ollie Watkins de repousser Wesley Fofana et à Douglas Luiz de se faufiler devant Reece James pour marquer. Mais les visiteurs ont finalement égalisé après une demi-heure de jeu, lorsque Enzo Fernandez a trouvé Malo Gusto sur l'aile droite et que le Français a délivré un centre millimétré pour Joao Pedro, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets au second poteau.

Juste avant la pause, Villa pensait avoir repris l'avantage lorsque Chelsea a engagé trop de joueurs vers l'avant. Une passe imprécise de James a été interceptée, permettant aux hôtes de partir en contre-attaque, et Watkins a marqué après avoir couru derrière la défense. Cependant, il a été jugé hors-jeu de quelques centimètres après vérification par la VAR et les Blues ont été épargnés.

Dans la dernière des huit minutes supplémentaires accordées à la fin de la première mi-temps, Chelsea a pris l'avantage pour la première fois. Le vif Alejandro Garnacho a bien conservé le ballon sur la gauche avant de trouver Fernandez à l'intérieur, qui a lobé le ballon vers Pedro - à peine hors-jeu, contrairement à l'action précédente de Watkins - pour marquer depuis un angle fermé.

Après la pause, Cole Palmer a ajouté le troisième but de Chelsea après que le ballon de James dans la surface ait été repoussé par Emiliano Martinez. Le numéro 10 des Blues était là pour reprendre le rebond et augmenter l'avantage des visiteurs.

Pedro a ensuite complété son triplé à la 64e minute lorsque Palmer a exploité la ligne haute de Villa avec une délicieuse passe en profondeur pour Garnacho, qui a généreusement centré pour Pedro qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Heureusement pour Villa, cela a été le dernier but des Blues pour cette soirée.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Villa Park...