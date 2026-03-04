Goal.com
En direct
Chelsea Aston Villa GFXGOAL

Traduit par

Notes des joueurs de Chelsea contre Aston Villa : Joao Pedro est exceptionnel ! Le héros du triplé ravive les espoirs des Blues de terminer dans le top 5, tandis que Liam Rosenior obtient une réponse parfaite

Chelsea a renforcé ses chances de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine grâce à une victoire éclatante 4-1 contre Aston Villa mardi soir. Les Blues avaient enchaîné trois matchs sans victoire en Premier League, ce qui avait considérablement réduit leurs chances de terminer parmi les cinq premiers, mais ils ont répondu à leurs nombreux détracteurs par une superbe remontée victorieuse dans les West Midlands.

Chelsea a pris du retard dès la troisième minute. Leon Bailey a dépassé Jorrel Hato et a envoyé un centre lent dans la surface, où Ollie Watkins a repoussé Wesley Fofana et permis à Douglas Luiz de devancer Reece James pour marquer.

Mais les visiteurs ont finalement égalisé après une demi-heure de jeu. Enzo Fernandez a trouvé Malo Gusto sur l'aile droite, et le Français a délivré un centre millimétré pour Joao Pedro qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets au second poteau.

Juste avant la pause, Villa pensait avoir repris l'avantage. Chelsea avait engagé trop d'hommes vers l'avant, et une passe imprécise de James a permis aux hôtes de partir en contre-attaque, Watkins marquant après avoir couru dans le dos de la défense. Cependant, il a été jugé hors-jeu de quelques centimètres après vérification par la VAR, et les Blues ont été épargnés.

Dans la dernière des huit minutes supplémentaires accordées à la fin de la première mi-temps, Chelsea a pris l'avantage pour la première fois. Le vif Alejandro Garnacho a bien conservé le ballon sur la gauche avant de trouver Fernandez à l'intérieur, qui a lobé le ballon vers Pedro - à la limite du hors-jeu, contrairement à l'action précédente de Watkins - pour marquer depuis un angle fermé.

Après la pause, Cole Palmer a ajouté le troisième but de Chelsea. Le ballon de James dans la surface a été repoussé par Emiliano Martinez, mais le numéro 10 des Blues était là pour reprendre le rebond et augmenter l'avantage des visiteurs.

Pedro a complété son triplé à la 64e minute. Palmer a exploité la ligne haute de Villa avec une délicieuse passe en profondeur pour Garnacho, qui a généreusement centré pour Pedro, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Heureusement pour Villa, cela a été le dernier but des Blues pour cette soirée.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Villa Park...

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Filip Jorgensen (6/10) :

    Une surprise dans le onze de départ, Robert Sanchez ayant été relégué sur le banc. Il aurait probablement pu faire un peu mieux sur l'ouverture du score de Luiz, mais il a ensuite réalisé quelques arrêts impressionnants.

    Malo Gusto (7/10) :

    Il a réalisé un superbe centre qui a permis à Pedro d'égaliser et de relancer Chelsea. Il aurait dû ajouter d'autres passes décisives compte tenu de l'espace dont il disposait lorsque le jeu s'est ouvert. Remplacé par Lavia.

    Wesley Fofana (5/10) :

    De retour dans le onze de départ après avoir purgé une suspension d'un match. Il s'est montré beaucoup trop passif, tant sur le premier but de Villa que pendant le reste du match. Remplacé par Adarabioyo.

    Trevoh Chalobah (6/10) :

    Il a dû être vigilant et réparer les dégâts causés par Fofana.

    Jorrel Hato (6/10) :

    Il aurait sans doute pu faire mieux pour empêcher Bailey de marquer le but de Luiz, mais il n'a pratiquement plus été inquiété par l'ailier jamaïcain à partir de ce moment-là.

    • Publicité
  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Reece James (6/10) :

    Peu convaincant dans les duels au milieu de terrain. Il a effectué quelques passes imprécises et s'est montré moins rapide dans la plupart de ses duels. Il s'est toutefois amélioré au fil du match.

    Moises Caicedo (7/10) :

    De loin le joueur le plus calme de Chelsea dans les premières minutes après avoir pris du retard. Son sang-froid a été crucial pour permettre le retour au score.

    Enzo Fernandez (9/10) :

    L'une de ses meilleures performances sous le maillot de Chelsea, ouvrant continuellement le jeu de Villa grâce à une série de passes impressionnantes. Il a réalisé une passe décisive très intelligente pour le deuxième but de Pedro. Remplacé par Cucurella.

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Cole Palmer (8/10) :

    Un joueur qui met du temps à se mettre en route. Très hésitant en première mi-temps, il s'est métamorphosé après la pause, marquant lui-même un but et jouant un rôle clé dans le quatrième but. Remplacé par Delap.

    Joao Pedro (10/10) :

    Le meilleur numéro 9 du Brésil ? L'ancien joueur de Brighton est en tout cas en passe de le devenir. Un magnifique triplé digne d'un véritable buteur. Brillant tout au long du match. Remplacé par Santos pour lui permettre de se reposer.

    Alejandro Garnacho (8/10) :

    Remplaçant de Pedro Neto, suspendu, l'ailier portugais fera bien de retrouver sa place. Garnacho a été une menace constante sur le côté gauche de Chelsea et a souvent mené les contre-attaques rapides de son équipe. Il a obtenu une passe décisive méritée pour permettre à Pedro de réaliser son triplé.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-CHELSEAAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Romeo Lavia (6/10) :

    Entré en fin de match à la place de Gusto.

    Marc Cucurella (6/10) :

    Il a fait son retour après une blessure en remplacement de Fernandez.

    Tosin Adarabioyo (6/10) :

    A remplacé Fofana.

    Liam Delap (N/A) :

    Entré en fin de match à la place de Palmer.

    Andrey Santos (N/A) :

    A remplacé son compatriote brésilien Pedro.

    Liam Rosenior (9/10) :

    Quelle belle façon pour Chelsea de mettre fin à sa récente série de mauvais résultats en Premier League. Rosenior a parfaitement maîtrisé son plan de jeu, exploitant à plusieurs reprises la ligne haute de Villa.

FA Cup
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Ligue Europa
Lille crest
Lille
LIL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
0