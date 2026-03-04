Notes des joueurs de Chelsea contre Aston Villa : Joao Pedro est exceptionnel ! Le héros du triplé ravive les espoirs des Blues de terminer dans le top 5, tandis que Liam Rosenior obtient une réponse parfaite

Chelsea a pris du retard dès la troisième minute. Leon Bailey a dépassé Jorrel Hato et a envoyé un centre lent dans la surface, où Ollie Watkins a repoussé Wesley Fofana et permis à Douglas Luiz de devancer Reece James pour marquer.

Mais les visiteurs ont finalement égalisé après une demi-heure de jeu. Enzo Fernandez a trouvé Malo Gusto sur l'aile droite, et le Français a délivré un centre millimétré pour Joao Pedro qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets au second poteau.

Juste avant la pause, Villa pensait avoir repris l'avantage. Chelsea avait engagé trop d'hommes vers l'avant, et une passe imprécise de James a permis aux hôtes de partir en contre-attaque, Watkins marquant après avoir couru dans le dos de la défense. Cependant, il a été jugé hors-jeu de quelques centimètres après vérification par la VAR, et les Blues ont été épargnés.

Dans la dernière des huit minutes supplémentaires accordées à la fin de la première mi-temps, Chelsea a pris l'avantage pour la première fois. Le vif Alejandro Garnacho a bien conservé le ballon sur la gauche avant de trouver Fernandez à l'intérieur, qui a lobé le ballon vers Pedro - à la limite du hors-jeu, contrairement à l'action précédente de Watkins - pour marquer depuis un angle fermé.

Après la pause, Cole Palmer a ajouté le troisième but de Chelsea. Le ballon de James dans la surface a été repoussé par Emiliano Martinez, mais le numéro 10 des Blues était là pour reprendre le rebond et augmenter l'avantage des visiteurs.

Pedro a complété son triplé à la 64e minute. Palmer a exploité la ligne haute de Villa avec une délicieuse passe en profondeur pour Garnacho, qui a généreusement centré pour Pedro, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Heureusement pour Villa, cela a été le dernier but des Blues pour cette soirée.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Villa Park...