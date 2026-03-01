Goal.com
Neto Sanchez Chelsea GFX
Tom Maston

Traduit par

Notes des joueurs de Chelsea contre Arsenal : Pedro Neto et Robert Sanchez ont fait un match catastrophique, les Blues s'inclinant malgré les prouesses de Reece James qui a causé de réels problèmes au leader de la Premier League

Chelsea a subi sa première défaite en Premier League depuis l'arrivée de Liam Rosenior, s'inclinant 2-1 face à Arsenal dimanche. Les Blues ont été battus par deux coups de pied arrêtés des Gunners et, malgré leurs propres occasions sur balles arrêtées, notamment lorsque Piero Hincapie a marqué contre son camp, ils n'ont pas su concrétiser leurs occasions avant que le carton rouge de Pedro Neto ne mette fin à leurs espoirs de ramener quelque chose du nord de Londres.

Chelsea a commencé le match en dominant et Mamadou Sarr, qui faisait ses débuts en Premier League, a gâché une belle occasion d'ouvrir le score en ratant son tir alors que le but était grand ouvert. Le défenseur a également été puni, puisqu'il a touché le ballon sur la tête de William Saliba qui filait vers le but après que Gabriel Magalhaes ait repris un corner de la tête.

Les Blues ont toutefois égalisé juste avant la mi-temps, quelques instants après que David Raya ait réalisé un superbe arrêt pour empêcher Declan Rice de marquer contre son camp, Hincapie a dévié le centre vicieux de Reece James dans ses propres filets. Chelsea a continué à se montrer dangereux immédiatement après la pause, Raya devant s'employer pour repousser les tentatives d'Enzo Fernandez et de Joao Pedro.

L'équipe de Rosenior semblait la plus susceptible de marquer le troisième but du match, jusqu'à ce que Jurrien Timber s'élève plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un corner de Rice et battre Robert Sanchez, impuissant, à la mi-temps de la seconde période. Neto a reçu un carton jaune pour contestation après ce but, puis un deuxième carton jaune quelques instants plus tard pour avoir fauché Gabriel Martinelli lors d'une contre-attaque d'Arsenal.

Sanchez s'est quelque peu racheté en réalisant un bel arrêt face à Eberechi Eze, avant que le remplaçant Alejandro Garnacho ne manque de peu d'égaliser dans le temps additionnel, mais Raya a réussi à détourner son centre qui semblait se diriger vers le coin du but. Cette défaite laisse les Blues à la sixième place du classement dans leur quête d'une qualification pour la Ligue des champions.

GOAL note les joueurs de Chelsea à l'Emirates Stadium...

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (3/10) :

    Il a failli offrir trois occasions à Arsenal en première mi-temps en prenant trop de temps avec le ballon, avant de complètement rater son corner qui a conduit au but de Timber. Il a toutefois réalisé un bel arrêt pour empêcher Eze de sceller le sort du match.

    Reece James (8/10) :

    Il sera déçu d'avoir perdu Gabriel sur le premier but, mais il a été excellent par ailleurs. Ses centres dans la surface étaient impériaux, notamment sur les coups de pied arrêtés.

    Trevoh Chalobah (6/10) :

    Il a bien dirigé la défense de Chelsea aux côtés d'un partenaire inexpérimenté.

    Mamadou Sarr (5/10) :

    Il a manqué une occasion en or de débloquer la situation avant de dévier le coup de tête de Saliba dans ses propres filets. Il semblait un peu intimidé pour son premier match en tant que titulaire en Premier League.

    Jorrel Hato (6/10) :

    Il s'est amélioré au fil du match après avoir été battu à plusieurs reprises par Saka. Il a eu le droit de monter à l'attaque, en particulier en deuxième mi-temps, tout en réalisant quelques bons tacles dans l'autre sens.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Moises Caicedo (7/10) :

    Omniprésent dans le milieu de terrain de Chelsea, il a régulièrement éteint les incendies avant d'utiliser le ballon avec intelligence.

    Andrey Santos (6/10) :

    Il a relativement bien neutralisé Eze grâce à une autre performance assurée au milieu de terrain.

    Enzo Fernandez (5/10) :

    Il a eu du mal à entrer dans le match en première mi-temps, mais s'est amélioré après la pause. Il a mis Raya à l'épreuve avec un tir à ras de terre en début de deuxième période.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Pedro Neto (2/10) :

    Il a été très présent dans le jeu après avoir reçu pour consigne de garder sa largeur tandis que James rentrait à l'intérieur. Incapable de créer quoi que ce soit de notable, il s'est fait expulser bêtement après avoir reçu deux cartons jaunes coup sur coup.

    Joao Pedro (7/10) :

    Il a réalisé d'excellents jeux de conservation pour faire remonter Chelsea sur le terrain. Il se demandera comment il n'a pas marqué lorsque sa tête a été arrêtée par Raya au début de la deuxième mi-temps.

    Cole Palmer (6/10) :

    Il s'est décalé vers l'intérieur depuis la gauche pour trouver beaucoup d'espace et causer des problèmes en début de match, mais Arsenal a fini par le neutraliser.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Romeo Lavia (6/10) :

    De retour pour la première fois depuis trois mois, il s'est imposé au milieu de terrain.

    Malo Gusto (6/10) :

    Il s'est bien débrouillé à un poste qui lui était peu familier, celui d'arrière gauche.

    Alejandro Garnacho (N/A) :

    Il a failli égaliser dans les dernières secondes après être entré en jeu tardivement.

    Liam Delap (N/A) :

    A gâché une bonne occasion de contre-attaque et s'est vu refuser un but lors de son apparition tardive.

    Tosin Adarabioyo (N/A) :

    Entré en jeu dans le temps additionnel.

    Liam Rosenior (6/10) :

    Son plan de jeu a bien fonctionné dans l'ensemble, mais l'incapacité à défendre les coups de pied arrêtés et le manque de discipline ont coûté cher.

