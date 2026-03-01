Notes des joueurs de Chelsea contre Arsenal : Pedro Neto et Robert Sanchez ont fait un match catastrophique, les Blues s'inclinant malgré les prouesses de Reece James qui a causé de réels problèmes au leader de la Premier League

Chelsea a commencé le match en dominant et Mamadou Sarr, qui faisait ses débuts en Premier League, a gâché une belle occasion d'ouvrir le score en ratant son tir alors que le but était grand ouvert. Le défenseur a également été puni, puisqu'il a touché le ballon sur la tête de William Saliba qui filait vers le but après que Gabriel Magalhaes ait repris un corner de la tête.

Les Blues ont toutefois égalisé juste avant la mi-temps, quelques instants après que David Raya ait réalisé un superbe arrêt pour empêcher Declan Rice de marquer contre son camp, Hincapie a dévié le centre vicieux de Reece James dans ses propres filets. Chelsea a continué à se montrer dangereux immédiatement après la pause, Raya devant s'employer pour repousser les tentatives d'Enzo Fernandez et de Joao Pedro.

L'équipe de Rosenior semblait la plus susceptible de marquer le troisième but du match, jusqu'à ce que Jurrien Timber s'élève plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un corner de Rice et battre Robert Sanchez, impuissant, à la mi-temps de la seconde période. Neto a reçu un carton jaune pour contestation après ce but, puis un deuxième carton jaune quelques instants plus tard pour avoir fauché Gabriel Martinelli lors d'une contre-attaque d'Arsenal.

Sanchez s'est quelque peu racheté en réalisant un bel arrêt face à Eberechi Eze, avant que le remplaçant Alejandro Garnacho ne manque de peu d'égaliser dans le temps additionnel, mais Raya a réussi à détourner son centre qui semblait se diriger vers le coin du but. Cette défaite laisse les Blues à la sixième place du classement dans leur quête d'une qualification pour la Ligue des champions.

GOAL note les joueurs de Chelsea à l'Emirates Stadium...