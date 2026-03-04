Goal.com
Mohamed Salah Kylian Mbappe
Gill Clark

Traduit par

Notes des joueurs dans EA Sports FC 26 : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont absents du classement, tandis que Mohamed Salah et Kylian Mbappé occupent les premières places parmi les meilleurs joueurs masculins

Les meilleurs joueurs d'EA Sports FC 26 ont été dévoilés et quelques changements sont intervenus en tête du classement.

  • Les notes d'EA Sports FC 26 dévoilées
  • Mbappé et Salah en tête
  • Lamine Yamal entre dans le top 10 pour la première fois
  EA Sports FC 26 ratings top men's players

    SALAH ET MBAPPE EN TÊTE DU CLASSEMENT DU FC 26

    Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont absents du haut du classement, les deux superstars ne figurant même pas parmi les 26 meilleurs joueurs de la dernière édition d'EA Sports FC. Mbappé et Salah sont en tête du classement avec une note globale de 91, juste devant Ousmane Dembélé, Rodri, Virgil van Dijk, Jude Bellingham et Erling Haaland, qui obtiennent tous une note de 90. Par ailleurs, le nouveau gardien de but de Manchester City, Gianluigi Donnarumma, et la star de Liverpool, Alisson, sont les meilleurs gardiens de but, avec une note de 89 chacun.

  • EA SPORTS FC 26 MEILLEURES NOTES

    ClassementJoueurPosition Classement
    1Mohamed SalahRM91
    2Kylian MbappéST91
    3Ousmane Dembélé ST90
    4RodriCDM90
    5Virgil van DijkCB90
    6Jude BellinghamCAM90
    7Erling HaalandST90
    8Raphinha LM89
    9Lamine YamalRM89
    10Achraf Hakimi RB89
    11VitinhaCM89
    12Gianluigi DonnarummaGK89
    13Pedri CM89
    14Joshua KimmichCDM89
    15Alisson BeckerGK89
    16Harry KaneST89
    17Federico ValverdeMF89
    18Vinicius JrAilier gauche89
    19Florian Wirtz CAM89
    20Thibaut CourtoisGK89
    21Robert LewandowskiST88
    22Lautaro MartinezST88
    23Alexander IsakST88
    24Jamal MusialaCAM88
    25Gabriel MagalhaesCB88
    26Bukayo SakaRW88

  • YAMAL ENTRE DANS LE TOP 10

    L'un des joueurs qui a le plus progressé est le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, qui fait son entrée dans le top 10 pour la première fois. Le talentueux adolescent a vu sa note augmenter de huit points par rapport à l'année dernière, ce qui signifie qu'il est désormais la neuvième superstar la mieux classée du jeu. Parmi les autres joueurs ayant bénéficié d'une augmentation substantielle de leur note, on trouve Raphinha (+5), coéquipier de Yamal à Barcelone, qui fait également son entrée dans le top 10, et Achraf Hakimi (+5), défenseur du PSG.

  EA Sports FC 26 ratings top men's players 2

    DATE DE SORTIE DE EA SPORTS FC 26

    La base de données complète des notes EA SPORTS FC 26 contient plus de 20 000 joueurs issus de plus de 760 clubs et plus de 35 ligues jouables. La liste complète sera dévoilée le vendredi 13 septembre, tandis que le jeu devrait sortir dans le monde entier le 26 septembre 2025.

0