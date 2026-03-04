Notes des joueurs dans EA Sports FC 26 : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont absents du classement, tandis que Mohamed Salah et Kylian Mbappé occupent les premières places parmi les meilleurs joueurs masculins

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont absents du haut du classement, les deux superstars ne figurant même pas parmi les 26 meilleurs joueurs de la dernière édition d'EA Sports FC. Mbappé et Salah sont en tête du classement avec une note globale de 91, juste devant Ousmane Dembélé, Rodri, Virgil van Dijk, Jude Bellingham et Erling Haaland, qui obtiennent tous une note de 90. Par ailleurs, le nouveau gardien de but de Manchester City, Gianluigi Donnarumma, et la star de Liverpool, Alisson, sont les meilleurs gardiens de but, avec une note de 89 chacun.