Arsenal Wigan
Charles Watts



Notes des joueurs d'Arsenal contre Wigan : Eberechi Eze fait son retour alors que les Gunners se qualifient pour le cinquième tour de la FA Cup

Eberechi Eze s'est remis de son cauchemar de milieu de semaine à Brentford pour aider Arsenal à établir un nouveau record en FA Cup, en battant Wigan 4-0 et en se qualifiant pour le cinquième tour. Eze, dont la forme a fait l'objet de nombreuses critiques après avoir été remplacé à la mi-temps par Mikel Arteta lors du match nul 1-1 jeudi soir au Gtech Stadium, a réalisé deux superbes passes décisives en début de match, permettant aux Gunners de devenir la première équipe de Premier League de l'histoire à marquer quatre buts dans les 30 premières minutes d'un match de FA Cup.

L'international anglais a servi Noni Madueke pour l'ouverture du score à la 11e minute grâce à une magnifique passe en profondeur, puis a réitéré l'exploit huit minutes plus tard en lançant Gabriel Martinelli qui a inscrit son dixième but en coupe cette saison pour l'équipe de Mikel Arteta.

Le centre de Bukayo Saka a ensuite été détourné dans ses propres filets par Jack Hunt, avant que Gabriel Jesus ne devance le hors-jeu pour récupérer le ballon de Christian Norgaard et marquer d'une belle frappe qui a battu le gardien de Wigan, Sam Tickle, à la 27e minute.

À ce moment-là, Arsenal semblait parti pour marquer un nombre de buts impressionnant, mais le score n'a plus évolué : le remplaçant Viktor Gyokeres a frappé le poteau en seconde période et Tickle a réalisé de beaux arrêts pour repousser les tentatives d'Eze et Martinelli.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Emirates Stadium.

  

    Gardien de but et défense

    Kepa Arrizabalaga (7/10) :

    Belle parade pour repousser la frappe de Joseph Taylor et préserver son invincibilité.

    Ben White (7/10) :

    Il a couru tout l'après-midi sur le côté droit. Toujours dangereux, il a toutefois dû quitter le terrain en fin de match après avoir reçu un coup.

    William Saliba (7/10) :

    De retour dans l'équipe après avoir été malade, il a joué 60 minutes avant d'être remplacé.

    Cristhian Mosquera (7/10) :

    Rarement mis en difficulté. Il n'aura pas d'après-midi aussi facile avant longtemps.

    Myles Lewis-Skelly (7/10) :

    Il devait jouer au milieu de terrain, mais a été replacé au poste d'arrière gauche en raison de l'absence de Calafiori. Après-midi tranquille, dérivant vers le milieu de terrain.

    
  

    Milieu de terrain

    Christian Norgaard (8/10) :

    Comme toujours, il a bien joué quand on lui en a donné l'occasion. Il a fait une belle passe décisive pour le but de Jesus et a toujours cherché à faire avancer le ballon.

    Bukayo Saka (7/10) :

    Il a été intégré à l'équipe à la dernière minute en raison du forfait de Calafiori après l'échauffement. Il était étrange de le voir jouer au milieu de terrain, mais il semblait à l'aise à ce poste, combinant bien avec Eze et Norgaard.

    Eberechi Eze (8/10) :

    C'était exactement l'après-midi dont il avait besoin après le match contre Brentford. Il a réalisé deux superbes passes décisives pour les deux premiers buts. Il a beaucoup touché le ballon et a su profiter des espaces qui lui étaient offerts.

  

    Attaque

    Noni Madueke (8/10) :

    Wigan n'a pas su le contenir. Il a ouvert le score avec une belle finition et a causé des problèmes constants sur le côté droit.

    Gabriel Jesus (7/10) :

    Superbe finition pour porter le score à 4-0 après avoir battu le hors-jeu. Wigan a eu du mal à contrer ses mouvements.

    Gabriel Martinelli (7/10) :

    Trop rapide pour la défense de Wigan. Superbe course et superbe finition pour porter le score à 2-0.

  

    Remplaçants et entraîneur

    Viktor Gyokeres (6/10) :

    A touché le poteau lors de sa seule véritable occasion de but.

    Marli Salmon (6/10) :

    Le défenseur de 16 ans s'est montré très calme pour ses débuts à domicile. Un joli pivot pour battre son adversaire a fait se lever les supporters.

    Leandro Trossard (6/10) :

    Quelques moments animés sur le côté gauche.

    Martin Zubimendi (N/A) :

    Entré en fin de match pour remplacer Ben White, blessé.

    Tommy Setford (N/A) :

    A remplacé Kepa dans les buts pour les dernières minutes, faisant ainsi ses débuts à domicile.

    Mikel Arteta (7/10) :

    Il aura été ravi du début de match, mais aurait peut-être espéré davantage de son équipe en deuxième mi-temps. Il a bien géré son effectif.

0