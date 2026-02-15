Notes des joueurs d'Arsenal contre Wigan : Eberechi Eze fait son retour alors que les Gunners se qualifient pour le cinquième tour de la FA Cup

L'international anglais a servi Noni Madueke pour l'ouverture du score à la 11e minute grâce à une magnifique passe en profondeur, puis a réitéré l'exploit huit minutes plus tard en lançant Gabriel Martinelli qui a inscrit son dixième but en coupe cette saison pour l'équipe de Mikel Arteta.

Le centre de Bukayo Saka a ensuite été détourné dans ses propres filets par Jack Hunt, avant que Gabriel Jesus ne devance le hors-jeu pour récupérer le ballon de Christian Norgaard et marquer d'une belle frappe qui a battu le gardien de Wigan, Sam Tickle, à la 27e minute.

À ce moment-là, Arsenal semblait parti pour marquer un nombre de buts impressionnant, mais le score n'a plus évolué : le remplaçant Viktor Gyokeres a frappé le poteau en seconde période et Tickle a réalisé de beaux arrêts pour repousser les tentatives d'Eze et Martinelli.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Emirates Stadium.