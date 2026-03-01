Notes des joueurs d'Arsenal contre Chelsea : Set-Piece FC ne se laissera pas faire ! William Saliba et Jurrien Timber se montrent redoutables sur les coups de pied arrêtés, tandis que les exploits de David Raya aident les Gunners à rester en course pour le titre

Presque inévitablement, les deux buts des Gunners ont été marqués sur corner. William Saliba a inscrit le premier, l'international français reprenant de la tête un centre de son coéquipier Gabriel Magalhaes dans la surface de réparation de Chelsea.

Curieusement, les Gunners ont également marqué le but de Chelsea sur un corner, Piero Hincapie ayant dévié involontairement le ballon de Reece James devant Robert Sanchez.

Arsenal n'a toutefois pas baissé les bras et Jurrien Timber a marqué de la tête sur un centre de Declan Rice à la 66e minute. Le but de la victoire est venu à contre-courant du jeu, mais les chances de Chelsea de renverser la situation ont pris fin lorsque Pedro Neto s'est fait expulser pour avoir reçu deux cartons jaunes évitables.

GOAL évalue tous les joueurs d'Arsenal à l'Emirates Stadium, alors que les spécialistes des coups de pied arrêtés de Mikel Arteta ont fait un nouveau pas, modeste mais significatif, vers le titre...