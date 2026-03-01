Goal.com
Notes des joueurs d'Arsenal contre Chelsea : Set-Piece FC ne se laissera pas faire ! William Saliba et Jurrien Timber se montrent redoutables sur les coups de pied arrêtés, tandis que David Raya aide les Gunners à rester en course pour le titre grâce à ses exploits

Rien ne peut arrêter le Set-piece FC ! Arsenal a livré une piètre performance dimanche lors du match crucial de Premier League contre Chelsea à l'Emirates Stadium, mais a tout de même réussi à arracher une victoire cruciale 2-1 contre les Blues, réduits à 10 joueurs, ce qui lui permet de compter cinq points d'avance sur Manchester City en tête du classement de la Premier League.

Presque inévitablement, les deux buts des Gunners ont été marqués sur corner. William Saliba a inscrit le premier, l'international français reprenant de la tête un centre de son coéquipier Gabriel Magalhaes dans la surface de réparation de Chelsea. 

Curieusement, les Gunners ont également marqué le but de Chelsea sur un corner, Piero Hincapie ayant dévié involontairement un centre de Reece James qui a trompé Robert Sanchez.

Arsenal n'a toutefois pas baissé les bras et Jurrien Timber a marqué de la tête sur un centre de Declan Rice à la 66e minute. Le but de la victoire est venu à contre-courant du jeu, mais les chances de Chelsea de renverser la situation ont pris fin lorsque Pedro Neto s'est fait expulser pour avoir reçu deux cartons jaunes évitables. 

GOAL évalue tous les joueurs d'Arsenal à l'Emirates Stadium, alors que les spécialistes des coups de pied arrêtés de Mikel Arteta ont fait un nouveau pas, modeste mais significatif, vers le titre...

    Gardien de but et défense

    David Raya (8/10) :

    Il a réalisé un arrêt réflexe exceptionnel sur un corner dévié de Chelsea à son premier poteau et a également fait preuve de réflexes fulgurants pour contrer Joao Pedro. Le meilleur joueur d'Arsenal ce jour-là, ce qui en dit long.

    Jurrien Timber (7/10) :

    Véritable menace offensive en première mi-temps, il a dû se concentrer davantage sur son travail défensif en seconde période, mais il a tout de même réussi à redonner l'avantage à Arsenal en marquant le deuxième but de la tête.

    William Saliba (7/10) :

    Il a ouvert le score d'une tête à bout portant qui a touché un joueur de Chelsea avant de rentrer dans le but, mais il a eu de la chance de s'en tirer après avoir offert le ballon à Palmer juste après l'heure de jeu et a connu quelques autres moments de nervosité face à Joao Pedro.

    Gabriel Magalhaes (7/10) :

    Il a préparé le premier but de Saliba grâce à un formidable saut au second poteau, puis a tenté un lob audacieux. Il n'a pas négligé ses tâches défensives, remportant de nombreux duels, mais il a reçu un carton jaune pour avoir fait tomber Joao Pedro.

    Piero Hincapie (5/10) :

    Il a mal négocié le corner rentrant de James, offrant ainsi l'égalisation à Chelsea, mais c'est sa performance globale qui devrait inquiéter Arteta, car l'Équatorien n'a été bon ni en défense ni en attaque.

    Milieu de terrain

    Martin Zubimendi (5/10) :

    Une performance très rare et médiocre de la part de l'Espagnol, dont les passes étaient loin d'être aussi précises que d'habitude, ce qui a empêché Arsenal de contrôler le jeu. 

    Declan Rice (5/10) :

    Il s'est une nouvelle fois montré très dangereux sur les coups de pied arrêtés, mais si l'international anglais a parfois bien couvert son poste, il était loin d'être à la hauteur et a également eu beaucoup de chance de s'en tirer après une faute de main dans la surface juste avant l'égalisation de Chelsea. Il a été remplacé à juste titre bien avant le coup de sifflet final.

    Eberechi Eze (5/10) :

    Eze a disputé son deuxième match consécutif en Premier League après ses derniers exploits lors du derby du nord de Londres, mais le milieu offensif est resté totalement invisible pendant une heure avant de passer tout près de marquer en fin de match, après que Chelsea ait été réduit à 10.

    Attaque

    Bukayo Saka (5/10) :

    Assez vif en première mi-temps, il s'est créé trois occasions, mais il s'est complètement effacé après la reprise, le match lui échappant complètement.

    Viktor Gyokeres (3/10) :

    Il n'est pas entré dans le match, comme le souligne son seul tir en 76 minutes de « jeu ». Même lorsqu'il disposait d'un peu d'espace, il se heurtait sans cesse à des murs et s'est même jeté désespérément au sol à un moment donné après avoir été proprement dépouillé du ballon par Sarr. 

    Leandro Trossard (3/10) :

    Il a travaillé dur pour récupérer le ballon, mais l'a perdu à plusieurs reprises et n'a absolument rien apporté en attaque. Il n'est pas surprenant qu'il ait été remplacé 10 minutes après le début de la seconde période.

    Remplaçants et entraîneur

    Gabriel Martinelli (6/10) :

    Il a pris la place de Trossard sur l'aile gauche et c'est sa course qui a provoqué le deuxième carton jaune injustifié de Neto.

    Kai Havertz (N/A) :

    Il a remplacé Gyokeres à l'avant, mais n'a eu aucun impact.

    Christian Norgaard (N/A) :

    Il a remplacé Rice, épuisé, mais n'a pas aidé Arsenal à prendre le contrôle du match.

    Mikel Arteta (5/10) :

    Il a aligné son équipe la plus forte, mais Arsenal a mal joué et a eu beaucoup de chance que Chelsea se retrouve à 10 alors qu'il dominait. Arteta mérite d'être félicité pour avoir fait d'Arsenal des spécialistes des coups de pied arrêtés, mais l'équipe n'avait vraiment rien d'autre à offrir et ses remplacements n'ont eu aucune influence positive sur le match.

