Notes des joueurs d'Arsenal contre Brighton : une victoire digne des champions ?! Le colossal Gabriel se distingue tandis que Bukayo Saka offre sept points d'avance aux Gunners

Le but inscrit en première mi-temps par Bukayo Saka a permis à Arsenal de remporter une victoire cruciale 1-0 à Brighton. Les Gunners ont ainsi profité du surprenant match nul 2-2 de Manchester City contre Nottingham Forest pour prendre sept points d'avance en tête de la Premier League. L'équipe de Mikel Arteta était loin d'être au meilleur de sa forme à l'Amex Stadium, mais le but de Saka à la 9e minute lui a permis de s'accrocher, et grâce à l'énorme contribution de Gabriel Magalhaes en défense, elle a arraché une victoire importante lors d'une soirée qui pourrait s'avérer décisive dans la course au titre.

Après avoir remporté deux victoires consécutives dans les derbies londoniens, ce match était crucial pour Arsenal, qui cherchait au moins à conserver son avantage sur City avant le cinquième tour de la FA Cup ce week-end. Et, après avoir survécu à une frayeur en début de match lorsque Gabriel a été contraint de dégager de la tête sur sa ligne suite à un mauvais dégagement de David Raya, les Gunners ont pris l'avantage grâce à Saka.

Pour sa 300e apparition avec le club de son enfance, le capitaine suppléant d'Arsenal pour la soirée a coupé depuis la droite après avoir reçu une passe de Jurrien Timber et a tiré un ballon qui a été dévié par Carlos Baleba et a trompé Bart Verbruggen dans les buts de Brighton.

Arsenal a eu du mal à capitaliser sur ce premier but, Brighton lui causant beaucoup de problèmes en première mi-temps, mais les visiteurs ont survécu à quelques moments de tension pour prendre fermement la tête du classement grâce aux exploits de Nottingham Forest à Manchester.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Amex Stadium...

    Gardien de but et défense

    David Raya (7/10) :

    Sauvé par Gabriel après une terrible erreur en début de match. Il s'est bien repris par la suite et a bien protégé sa surface.

    Jurrien Timber (7/10) :

    Il a encore contribué à un but en faisant une passe décisive à Saka. Solide comme toujours sur le côté droit.

    Cristhian Mosquera (7/10) :

    Il a remplacé Saliba, blessé, et a reçu un carton jaune dès le début du match. Il a toutefois bien géré la situation et a réalisé plusieurs interventions cruciales. 

    Gabriel Magalhaes (9/10) :

    Il a dégagé un ballon sur la ligne dès les premières minutes, donnant le ton pour la suite. Il s'est jeté devant tout. Colossal. 

    Piero Hincapie (8/10) :

    Une autre excellente performance d'un joueur en grande forme. Peu d'impact en attaque, mais il a bien défendu et a été superbe lorsqu'il est passé en défense centrale en deuxième mi-temps.

    Milieu de terrain

    Martin Zubimendi (6/10) :

    Un joueur qui semble avoir besoin d'une pause bien méritée. Il prend trop de temps lorsqu'il est en possession du ballon et semble beaucoup plus hésitant depuis ses débuts en Premier League.

    Declan Rice (7/10) :

    Un autre match où il a commis quelques erreurs individuelles. Il s'est parfois rattrapé grâce à de beaux retours défensifs et a joué un rôle très important en deuxième mi-temps.

    Eberechi Eze (6/10) :

    Il a effectué une belle passe pour libérer Saka en début de match, mais n'a pas vraiment réussi à s'emparer du ballon pour faire bouger les choses par la suite. 

    Attaque

    Bukayo Saka (7/10) :

    Il a marqué son 300e but pour Arsenal dès le début du match. Il a eu un peu de chance avec la déviation, mais c'était bien de le voir tenter son tir.

    Viktor Gyokeres (5/10) :

    Il a eu du mal dans un match qui ne correspondait pas à ses points forts. Il a dû se battre pour récupérer des ballons longs dos au but et Brighton l'a facilement neutralisé.

    Gabriel Martinelli (5/10) :

    A eu peu d'impact. A travaillé dur comme toujours, mais n'a pas été dangereux sur le côté gauche.

    Remplaçants et entraîneur

    Kai Havertz (6/10) :

    Il a donné plus de contrôle à Arsenal en attaque, ce qui a permis à l'équipe de conserver la possession du ballon dans la moitié de terrain de Brighton. 

    Leandro Trossard (5/10) :

    Il a été malmené par les supporters de Brighton, qui se sont particulièrement réjouis d'un tir raté qui a abouti à une remise en jeu.

    Riccardo Calafiori (6/10) :

    Son entrée en jeu a permis à Arsenal de mieux s'imposer au milieu de terrain grâce à son jeu inversé.

    Christian Norgaard (N/A) :

    Il a remplacé Zubimendi, fatigué, pour les 10 dernières minutes.

    Mikel Arteta (7/10) :

    Il ne peut pas avoir été satisfait de la performance de son équipe en première mi-temps. Ses changements après la pause ont toutefois permis une amélioration.

