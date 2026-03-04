Après avoir remporté deux victoires consécutives dans les derbies londoniens, ce match était crucial pour Arsenal, qui cherchait au moins à conserver son avantage sur City avant le cinquième tour de la FA Cup ce week-end. Et, après avoir survécu à une frayeur en début de match lorsque Gabriel a été contraint de dégager de la tête sur sa ligne suite à un mauvais dégagement de David Raya, les Gunners ont pris l'avantage grâce à Saka.

Pour sa 300e apparition avec le club de son enfance, le capitaine suppléant d'Arsenal pour la soirée a coupé depuis la droite après avoir reçu une passe de Jurrien Timber et a tiré un ballon qui a été dévié par Carlos Baleba et a trompé Bart Verbruggen dans les buts de Brighton.

Arsenal a eu du mal à capitaliser sur ce premier but, Brighton lui causant beaucoup de problèmes en première mi-temps, mais les visiteurs ont survécu à quelques moments de tension pour prendre fermement la tête du classement grâce aux exploits de Nottingham Forest à Manchester.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Amex Stadium...