Notes des joueurs d'Arsenal contre Brentford : Eberechi Eze échoue à nouveau alors que les Gunners perdent des points cruciaux dans la course au titre de Premier League malgré le superbe coup de tête de Noni Madueke

Après avoir vu Manchester City s'imposer de manière convaincante contre Fulham 24 heures plus tôt, tous les regards étaient tournés vers Arsenal pour voir comment il allait réagir face à une équipe de Brentford en grande forme ces dernières semaines. Les visiteurs ont semblé nerveux pendant une première mi-temps très médiocre, au cours de laquelle les Gunners, en petite forme, n'ont pas réussi à cadrer un seul tir.

L'entrée en jeu de Martin Odegaard à la place d'Eberechi Eze, décevant, à la mi-temps a permis d'améliorer le jeu et a conduit à l'ouverture du score, Madueke s'élevant superbement au second poteau pour reprendre de la tête un centre de Piero Hincapie.

Mais Brentford a très bien réagi et a égalisé grâce à une tête de Lewis-Potter. Les visiteurs auraient même pu remporter le match en fin de partie, Igor Thiago passant deux fois tout près du but, mais Gabriel Martinelli a également manqué une occasion en or dans le temps additionnel, permettant à Arsenal de remporter les trois points.

GOAL note les joueurs d'Arsenal au Gtech Community Stadium...