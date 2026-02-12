Goal.com
Eberechi Eze Arsenal Brentford 2025-26Getty Images
Charles Watts

Notes des joueurs d'Arsenal contre Brentford : Eberechi Eze échoue à nouveau alors que les Gunners perdent des points cruciaux dans la course au titre de Premier League malgré le superbe coup de tête de Noni Madueke

Arsenal a manqué l'occasion de reprendre six points d'avance en tête du classement de la Premier League après avoir été tenu en échec 1-1 à Brentford jeudi. L'équipe de Mikel Arteta, loin de son meilleur niveau tout au long d'une soirée frustrante dans l'ouest londonien, semblait avoir trouvé le chemin de la victoire lorsque Noni Madueke a superbement marqué de la tête juste après l'heure de jeu. Mais Keane Lewis-Potter a lui aussi réussi un superbe coup de tête à 19 minutes de la fin, offrant aux hôtes un point largement mérité et compromettant les espoirs de titre des Gunners.

Après avoir vu Manchester City s'imposer de manière convaincante contre Fulham 24 heures plus tôt, tous les regards étaient tournés vers Arsenal pour voir comment il allait réagir face à une équipe de Brentford en grande forme ces dernières semaines. Les visiteurs ont semblé nerveux pendant une première mi-temps très médiocre, au cours de laquelle les Gunners, en petite forme, n'ont pas réussi à cadrer un seul tir.

L'entrée en jeu de Martin Odegaard à la place d'Eberechi Eze, décevant, à la mi-temps a permis d'améliorer le jeu et a conduit à l'ouverture du score, Madueke s'élevant superbement au second poteau pour reprendre de la tête un centre de Piero Hincapie.

Mais Brentford a très bien réagi et a égalisé grâce à une tête de Lewis-Potter. Les visiteurs auraient même pu remporter le match en fin de partie, Igor Thiago passant deux fois tout près du but, mais Gabriel Martinelli a également manqué une occasion en or dans le temps additionnel, permettant à Arsenal de remporter les trois points.

GOAL note les joueurs d'Arsenal au Gtech Community Stadium...

  • Brentford v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    David Raya (7/10) :

    A réalisé un superbe arrêt pour repousser la tête à bout portant de Thiago après que son mauvais dégagement ait mis Arsenal en difficulté. A été constamment sous pression sur les coups de pied arrêtés.

    Jurrien Timber (6/10) :

    Comme d'habitude, il a été solide en défense, mais n'a pas vraiment réussi à influencer le jeu en attaque.

    Cristhian Mosquera (6/10) :

    Remplaçant Saliba, il a réalisé une bonne performance, comme presque à chaque fois qu'il est entré en jeu. Il a réalisé un superbe blocage en fin de match pour empêcher Thiago de marquer.

    Gabriel Magalhaes (8/10) :

    Véritable bataille physique avec Thiago. A reçu un carton jaune dès le début du match, mais cela n'a pas affecté sa performance. A réalisé d'excellents blocages.

    Piero Hincapie (7/10) :

    Quelques bonnes courses sur le côté gauche et plusieurs centres dangereux, dont celui qui a permis à Madueke de marquer.

  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-ARSENALAFP

    Milieu de terrain

    Martin Zubimendi (6/10) :

    Soigné et précis, mais moins influent que d'habitude.

    Declan Rice (7/10) :

    Le meilleur joueur d'Arsenal lors d'une première mi-temps médiocre. Il aurait pu faire mieux sur une occasion créée par Odegaard à 1-0.

    Eberechi Eze (3/10) :

    Une soirée vraiment difficile. Il a eu une belle occasion suite à la blessure de Havertz, mais n'a pas su en profiter. Il n'était tout simplement pas dans le coup et a été remplacé à la mi-temps. Il semble manquer cruellement de confiance.

  • Brentford v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Noni Madueke (7/10) :

    Superbe tête qui a permis de débloquer la situation en deuxième mi-temps. Il n'avait pas fait grand-chose avant cela, mais ce fut un moment de grande qualité.

    Viktor Gyokeres (6/10) :

    Il a travaillé dur contre la défense physique de Brentford, mais n'a pas vraiment eu l'occasion de marquer.

    Leandro Trossard (5/10) :

    Très impressionnant contre Sunderland lors du dernier match, mais n'a pas vraiment réussi à réitérer cette performance cette fois-ci. Quelques moments intéressants, mais il est resté en marge du jeu.

  • Brentford v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Martin Odegaard (6/10) :

    Son entrée en jeu à la mi-temps a permis à Arsenal de connaître sa meilleure période du match, mais il a laissé Lewis-Potter lui échapper pour marquer le but égalisateur.

    Bukayo Saka (5/10) :

    Il n'a pas vraiment réussi à s'imposer dans le match après avoir remplacé Madueke.

    Gabriel Martinelli (5/10) :

    Il a manqué une occasion en or de remporter le match en fin de partie.

    Riccardo Calafiori (N/A) :

    Entré en fin de match à la place de Hincapie.

    Mikel Arteta (6/10) :

    Sa préparation a certainement été affectée par les absences de Havertz et Saliba, mais il sera déçu de la performance de son équipe. Les changements effectués n'ont pas vraiment permis d'améliorer le jeu.

