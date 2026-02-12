Goal.com
Notes attribuées aux joueuses de Manchester United contre l'Atlético Madrid : Maya Le Tissier se distingue alors que les Red Devils dominent et mettent un pied en quarts de finale de la Ligue des champions

Manchester United a fait un grand pas vers son tout premier quart de finale de Ligue des champions féminine jeudi, grâce à des buts d'Elisabeth Terland, Melvine Malard et Julia Zigiotti Olme qui ont permis à l'équipe de s'imposer 3-0 face à l'Atlético Madrid en Espagne. Pour leur première participation à la compétition, les Red Devils sont désormais pratiquement assurés d'être dans le dernier carré et affronteront le Bayern Munich au prochain tour.

Il a fallu moins de trois minutes aux visiteuses pour ouvrir le score, l'ancienne milieu de terrain de United Vilde Boe Risa offrant le ballon à son ancien club haut sur le terrain, permettant ainsi à Malard de servir Terland qui a ouvert le score. La Norvégienne pensait doubler la mise cinq minutes plus tard, lorsqu'Ellen Wangerheim lui a intelligemment remis le ballon de la tête, mais Terland était hors-jeu.

Cela a semblé réveiller l'Atlético, qui s'est beaucoup plus impliqué dans le jeu par la suite, sans toutefois se créer d'occasions franches. La plus grande frayeur de United est survenue lorsque le terrain détrempé par la pluie a provoqué un rebond trompeur du ballon qui a pris Dominique Janssen à contre-pied et permis à Amaiur Sarriegi de s'échapper, mais Anna Sandberg a bien réagi pour sauver la situation. La plupart des efforts de l'équipe locale ont été spéculatifs au mieux en première mi-temps, et lorsque Malard a porté le score à 2-0 juste avant la pause, avec une magnifique frappe enroulée, le match semblait plié.

Ce sentiment a perduré en deuxième mi-temps, lorsque Jayde Riviere a mis Lola Gallardo à l'épreuve avec un tir puissant et que Jess Park a manqué de peu le coin inférieur du but depuis l'angle de la surface. C'est alors que l'Atleti s'est ressaisi dans les dernières minutes. Boe Risa a contraint Phallon Tullis-Joyce à réaliser un excellent arrêt sur un coup franc, Synne Jensen a pénétré dans la surface et a inexplicablement choisi de passer plutôt que de tirer, permettant à Maya Le Tissier d'intervenir brillamment, puis Jensen a profité d'un mauvais dégagement de Tullis-Joyce pour envoyer une demi-volée lobée juste au-dessus de sa barre transversale.

Mais United a conservé son avantage de deux buts et en a ajouté un troisième contre le cours du jeu lorsque Zigiotti a conclu une belle action collective en fin de match, ce qui signifie que l'Atleti aura besoin d'un miracle pour les devancer et décrocher sa place en quarts de finale la semaine prochaine.

GOAL note les joueuses de United au centre sportif d'Alcala de Henares...

  • Club Atletico de Madrid v Manchester United Women - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs First LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Phallon Tullis-Joyce (6/10) :

    Elle a connu quelques moments difficiles dans ses distributions, mais s'est rattrapée en repoussant notamment le coup franc de Boe Risa sur la barre transversale.

    Jayde Riviere (7/10) :

    Elle a démontré son formidable potentiel offensif pendant la première heure, puis s'est battue pour défendre lorsque l'Atleti a mis United sous pression dans les dernières minutes.

    Maya Le Tissier (8/10) :

    Véritable roc en défense tout au long de la soirée, elle a réalisé plusieurs blocages importants et remporté de nombreux duels. Ses passes étaient également excellentes.

    Dominique Janssen (7/10) :

    Elle a livré une solide performance et réalisé de nombreux efforts défensifs pour préserver le score.

    Anna Sandberg (6/10) :

    Solide mais sans éclat, elle a dû quitter le terrain en boitant juste après la mi-temps, apparemment victime d'un problème au genou survenu en fin de première période et dont elle n'a pas pu se remettre.

  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26 Getty Images

    Milieu de terrain

    Julia Zigiotti Olme (7/10) :

    Un peu imprécise dans ses passes parfois, mais elle a fait beaucoup de bon travail sans le ballon et a marqué un superbe but pour sceller la victoire.

    Hinata Miyazawa (6/10) :

    Plus discrète que d'habitude et moins capable de dicter le jeu comme elle sait le faire, elle a néanmoins travaillé dur et est intervenue à plusieurs moments importants sans le ballon.

    Jess Park (7/10) :

    Elle a effectué quelques passes incisives, a failli marquer et a démontré ses capacités défensives en remportant tous ses duels au sol.

  • Melvine Malard Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Attaque

    Ellen Wangerheim (5/10) :

    A été largement neutralisée par Medina lors d'une soirée calme.

    Elisabeth Terland (8/10) :

    Elle a permis à son équipe de prendre un excellent départ, puis a beaucoup contribué au jeu en possession du ballon, descendant régulièrement un peu plus bas pour créer de l'espace pour les autres et trouvant souvent ses coéquipières grâce à des passes intelligentes.

    Melvine Malard (8/10) :

    Elle a causé des problèmes à l'Atleti toute la soirée. Elle a marqué un superbe but et ses décisions dans le dernier tiers ont été excellentes, ce qui lui a permis d'assister les deux autres joueuses.

  • Club Atletico de Madrid v Manchester United Women - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs First LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Gabby George (6/10) :

    Un peu négligente avec le ballon par moments, mais elle s'est rattrapée grâce à un solide travail défensif.

    Lisa Naalsund (6/10) :

    Elle n'a pas beaucoup touché le ballon pendant la demi-heure qu'elle a passée sur le terrain après être entrée en jeu, mais elle a beaucoup couru et a aidé United à passer une étape importante du match.

    Simi Awujo (N/A) :

    Entrée en jeu dans les dernières minutes.

    Marc Skinner (7/10) :

    Il avait le choix entre de nombreuses options en attaque, et bien que Wangerheim ait passé une soirée tranquille, il a fait le bon choix en permettant à Terland et Malard de montrer leur excellent jeu combiné.

