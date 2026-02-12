Notes attribuées aux joueuses de Manchester United contre l'Atlético Madrid : Maya Le Tissier se distingue alors que les Red Devils dominent et mettent un pied en quarts de finale de la Ligue des champions

Il a fallu moins de trois minutes aux visiteuses pour ouvrir le score, l'ancienne milieu de terrain de United Vilde Boe Risa offrant le ballon à son ancien club haut sur le terrain, permettant ainsi à Malard de servir Terland qui a ouvert le score. La Norvégienne pensait doubler la mise cinq minutes plus tard, lorsqu'Ellen Wangerheim lui a intelligemment remis le ballon de la tête, mais Terland était hors-jeu.

Cela a semblé réveiller l'Atlético, qui s'est beaucoup plus impliqué dans le jeu par la suite, sans toutefois se créer d'occasions franches. La plus grande frayeur de United est survenue lorsque le terrain détrempé par la pluie a provoqué un rebond trompeur du ballon qui a pris Dominique Janssen à contre-pied et permis à Amaiur Sarriegi de s'échapper, mais Anna Sandberg a bien réagi pour sauver la situation. La plupart des efforts de l'équipe locale ont été spéculatifs au mieux en première mi-temps, et lorsque Malard a porté le score à 2-0 juste avant la pause, avec une magnifique frappe enroulée, le match semblait plié.

Ce sentiment a perduré en deuxième mi-temps, lorsque Jayde Riviere a mis Lola Gallardo à l'épreuve avec un tir puissant et que Jess Park a manqué de peu le coin inférieur du but depuis l'angle de la surface. C'est alors que l'Atleti s'est ressaisi dans les dernières minutes. Boe Risa a contraint Phallon Tullis-Joyce à réaliser un excellent arrêt sur un coup franc, Synne Jensen a pénétré dans la surface et a inexplicablement choisi de passer plutôt que de tirer, permettant à Maya Le Tissier d'intervenir brillamment, puis Jensen a profité d'un mauvais dégagement de Tullis-Joyce pour envoyer une demi-volée lobée juste au-dessus de sa barre transversale.

Mais United a conservé son avantage de deux buts et en a ajouté un troisième contre le cours du jeu lorsque Zigiotti a conclu une belle action collective en fin de match, ce qui signifie que l'Atleti aura besoin d'un miracle pour les devancer et décrocher sa place en quarts de finale la semaine prochaine.

GOAL note les joueuses de United au centre sportif d'Alcala de Henares...