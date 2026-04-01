Nike United : Créé par des athlètes, conçu pour être vu

La Mercurial est conçue pour les joueuses qui excellent en attaque. Explosive, directe et toujours menaçante. Pensée pour la vitesse avec un objectif précis, elle a été développée pour soutenir des décisions rapides, des mouvements fulgurants et un impact immédiat. Elle représente le côté audacieux du jeu. Son amorti Zoom Air offre un retour d’énergie réactif à chaque foulée, tandis que la plaque de traction sous le pied a été spécialement conçue pour les joueuses qui veulent casser les lignes et prendre des risques.

Ce n’est pas un hasard si Lauren James et Salma Paralluelo ont joué un rôle clé dans son développement. James est considérée comme l’une des attaquantes les plus redoutées en un contre un en WSL ; sa vitesse et son style de jeu direct ont été au cœur de la domination constante de Chelsea ces dernières années.

Paralluelo, ancienne sprinteuse devenue footballeuse, a gravi rapidement les échelons du FC Barcelone avant de devenir l’une des joueuses les plus influentes de l’Espagne lors de la Coupe du Monde 2023. Son but en demi-finale contre la Suède a parfaitement illustré ce qu’elle peut produire balle au pied. Les deux joueuses excellent dans les situations pour lesquelles la Mercurial a été conçue : une attaque sans peur.



