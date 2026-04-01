Pour la collection été 2026, Nike a collaboré avec six des plus grandes stars du football féminin afin de co-créer et réinventer trois modèles emblématiques de chaussures, chacun représentant une expression différente de la confiance sur le terrain. Quatre de ces joueuses incarnent le meilleur du football de clubs européen, tandis que deux ouvrent la voie en Amérique du Nord. Ensemble, elles ont contribué à façonner un pack qui célèbre l’unité, la diversité et l’influence croissante du football féminin à l’échelle mondiale.
Nike United : Créé par des athlètes, conçu pour être vu
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La Mercurial : Lauren James et Salma Paralluelo
La Mercurial est conçue pour les joueuses qui excellent en attaque. Explosive, directe et toujours menaçante. Pensée pour la vitesse avec un objectif précis, elle a été développée pour soutenir des décisions rapides, des mouvements fulgurants et un impact immédiat. Elle représente le côté audacieux du jeu. Son amorti Zoom Air offre un retour d’énergie réactif à chaque foulée, tandis que la plaque de traction sous le pied a été spécialement conçue pour les joueuses qui veulent casser les lignes et prendre des risques.
Ce n’est pas un hasard si Lauren James et Salma Paralluelo ont joué un rôle clé dans son développement. James est considérée comme l’une des attaquantes les plus redoutées en un contre un en WSL ; sa vitesse et son style de jeu direct ont été au cœur de la domination constante de Chelsea ces dernières années.
Paralluelo, ancienne sprinteuse devenue footballeuse, a gravi rapidement les échelons du FC Barcelone avant de devenir l’une des joueuses les plus influentes de l’Espagne lors de la Coupe du Monde 2023. Son but en demi-finale contre la Suède a parfaitement illustré ce qu’elle peut produire balle au pied. Les deux joueuses excellent dans les situations pour lesquelles la Mercurial a été conçue : une attaque sans peur.
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La Tiempo : Naomi Girma et Patri Guijarro
Alors que la Mercurial incarne la vitesse, la Tiempo représente la maîtrise technique. Conçue pour les athlètes qui valorisent le contrôle, le toucher et l’intelligence de jeu, elle aide celles qui doivent lire le jeu à rester calmes sous pression et à améliorer leurs coéquipières. La Tiempo apporte de la confiance aux joueuses qui ne précipitent pas le moment, mais le maîtrisent. Sa tige en TECHLEATHER privilégie le contact avec le ballon, garantissant que chaque passe, chaque contrôle et chaque décision soient dictés par la joueuse.
Naomi Girma et Patri Guijarro incarnent parfaitement ce profil. Girma a toujours été une joueuse calme et techniquement excellente, s’imposant comme l’une des meilleures défenseures au monde, tant avec Chelsea qu’avec la sélection des États-Unis. Guijarro, formée à l’académie du FC Barcelone et devenue l’une des milieux de terrain les plus complètes du football mondial, dicte le jeu avec une autorité qui la distingue de ses pairs. Toutes deux ont joué un rôle clé dans la définition du comportement du TECHLEATHER de la Tiempo, créant une chaussure qui ressemble à une extension du corps de l’athlète.
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La Phantom : Deyna Castellanos et Sophia Wilson
Le troisième modèle du pack, la Phantom, a été conçu pour les meneuses de jeu et les attaquantes qui contrôlent le jeu plutôt que de le subir. Pour celles qui misent sur des passes précises, un contrôle rapproché et une finition assurée. La technologie Gripknit de la Phantom offre une surface contrôlée pour un contact précis avec le ballon, tandis que la plaque sous le pied favorise des changements de direction rapides et des décisions instantanées.
C’est une chaussure parfaitement adaptée à Deyna Castellanos et Sophia Wilson. Castellanos est depuis longtemps l’une des joueuses les plus douées techniquement en NWSL. Véritable force créative pour son club et sa sélection, sa vision du jeu et sa capacité à percer les défenses d’une seule passe lui ont valu une réputation de l’une des meilleures meneuses de jeu en Amérique du Nord. Wilson, quant à elle, s’est imposée comme l’une des attaquantes les plus passionnantes de la ligue, combinant des déplacements rapides avec un sens du but redoutable qui a captivé les fans bien au-delà des États-Unis.
Ce qui unit ces trois modèles, c’est l’approche de Nike : placer les athlètes au cœur des décisions concernant les matériaux, l’ajustement et la performance. Leurs coloris distinctifs renforcent leurs valeurs : confiance, individualité et unité. Ce travail a été validé par James, Girma, Guijarro et Paralluelo, ainsi que par les stars de la NWSL Castellanos et Wilson, qui représentent les profils les plus distinctifs du football féminin. Les Mercurial, Tiempo et Phantom les incarnent toutes.