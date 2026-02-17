Getty Images Sport
Nicolas Jackson s'apprête à faire son retour à Chelsea, le Bayern Munich refusant d'activer la clause d'achat prévue dans le contrat de prêt
Jackson joue un rôle secondaire au Bayern
Selon The Times, Jackson devrait retourner à Chelsea en juin, car il n'a pas atteint le nombre de matchs requis pour que le Bayern déclenche la clause d'obligation d'achat, et le leader de la Bundesliga est « peu susceptible » de conclure un accord de transfert permanent séparé.
Le joueur de 24 ans doit accumuler 40 apparitions et jouer au moins 45 minutes dans chacune d'elles, mais il n'a disputé que 22 matchs avec le Bayern jusqu'à présent, n'atteignant l'objectif en termes de minutes jouées que dans sept d'entre eux. La saison de Jackson en club a également été interrompue par la Coupe d'Afrique des nations, puisqu'il a disputé cinq matchs lors du parcours du Sénégal vers le titre.
L'avenir incertain d'un attaquant énigmatique
Le Bayern a versé une indemnité de prêt de 14 millions de livres sterling (19 millions de dollars) pour Jackson et devrait payer 56 millions de livres sterling (76 millions de dollars) supplémentaires s'il atteignait son objectif en termes de temps de jeu, mais cela semble désormais hors de question. L'attaquant était également dans le viseur de clubs espagnols et italiens l'été dernier, mais Chelsea n'exclut pas la possibilité de le garder, Liam Rosenior ayant remplacé Enzo Maresca au poste d'entraîneur principal à Stamford Bridge.
Jackson n'a toutefois marqué que cinq buts pour le Bayern à ce jour et des doutes subsistent quant à sa capacité à être performant de manière constante au plus haut niveau.
Kompany : Il nous a beaucoup aidés.
Malgré ses difficultés en Allemagne, Kompany a insisté sur le fait que Jackson avait eu un impact positif. « Il nous a beaucoup aidés. Bien sûr, avec Harry Kane en attaque, il y a un peu de concurrence, mais cela fait partie du jeu », a déclaré l'entraîneur du Bayern en décembre. « En tant qu'entraîneur, c'est donc un vrai luxe de voir comment Nicolas gère cela. Ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est ce que Nicolas fait à l'entraînement et à chaque fois qu'il entre en jeu. J'espère qu'il continuera à tirer parti des occasions qui se présentent à lui. »
Quelle est la prochaine étape pour Jackson ?
Jackson est toutefois resté dans l'ombre de Kane depuis son retour de la CAN. Le joueur prêté par Chelsea n'a disputé que 37 minutes lors des quatre derniers matchs de Bundesliga du Bayern, son dernier but pour le club remontant au mois de novembre. Reste à voir s'il aura du temps de jeu samedi lorsque le Bayern accueillera l'Eintracht Francfort, l'équipe de Kompany occupant actuellement la première place du classement de la Bundesliga avec six points d'avance sur le Borussia Dortmund.
