Nicolas Jackson s'apprête à faire son retour à Chelsea, le Bayern Munich refusant d'activer la clause d'achat prévue dans le contrat de prêt

Selon The Times, Jackson devrait retourner à Chelsea en juin, car il n'a pas atteint le nombre de matchs requis pour que le Bayern déclenche la clause d'obligation d'achat, et le leader de la Bundesliga est « peu susceptible » de conclure un accord de transfert permanent séparé.

Le joueur de 24 ans doit accumuler 40 apparitions et jouer au moins 45 minutes dans chacune d'elles, mais il n'a disputé que 22 matchs avec le Bayern jusqu'à présent, n'atteignant l'objectif en termes de minutes jouées que dans sept d'entre eux. La saison de Jackson en club a également été interrompue par la Coupe d'Afrique des nations, puisqu'il a disputé cinq matchs lors du parcours du Sénégal vers le titre.