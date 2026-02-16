Getty Images
Traduit par
Nico Williams victime d'une blessure grave : la star de l'Athletic Club est écartée des terrains pour une durée indéterminée en raison d'un problème complexe de pubalgie
Nico Williams victime d'une blessure grave
Malgré les tentatives pour gérer la blessure grâce à un entraînement sur mesure et un temps de jeu limité, le club a finalement décidé de retirer le joueur de 23 ans de la compétition après qu'il ait manqué la récente victoire en Liga.
La situation a atteint un point critique tant pour le joueur que pour le staff technique. Après le match au Carlos Tartiere, l'entraîneur de l'Athletic, Ernesto Valverde, a clairement exprimé sa position sur l'état physique déclinant de l'ailier. « Nico a des problèmes et n'est pas à 100 %. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous continuons à travailler sur différentes options, en alternant pour l'instant traitement et compétition, et s'il ne se rétablit pas, nous envisageons de le laisser se reposer pendant quelques semaines afin de renforcer la zone touchée », a expliqué l'ancien entraîneur de Barcelone. En conséquence, le joueur a officiellement commencé un programme de traitement renforcé spécialisé impliquant des spécialistes externes afin de traiter la cause profonde de la douleur.
- Getty Images Sport
Inaki Williams s'exprime sur les « blessures à répétition » de son frère
La gravité de la situation a été soulignée par le frère du joueur, Inaki, qui a révélé les conséquences émotionnelles et physiques de cette blessure. S'exprimant après le match contre Oviedo, l'aîné des frères Williams n'a pas caché les difficultés rencontrées par Nico en coulisses. « Il est en mauvaise posture, il souffre depuis septembre... C'est vrai qu'avec le pubis, certains jours, on se sent très bien et le lendemain, on se sent très mal. J'avais déjà dit la semaine dernière qu'il m'avait confié qu'il commençait à voir le bout du tunnel... Et maintenant, on dirait qu'il a fait deux ou trois pas en arrière », a avoué Inaki.
Statistiquement, l'impact de la blessure sur la saison de Nico est indéniable. Bien qu'il ait disputé 26 matches toutes compétitions confondues, il n'a été en mesure de débuter que 18 d'entre eux, et son influence a considérablement diminué par rapport à sa forme exceptionnelle de la saison dernière. Son temps de jeu total de 1 728 minutes est inférieur de près de 1 200 minutes à celui de son coéquipier Mikel Jauregizar, ce qui illustre le temps que l'ailier a passé en salle de soins ou sur le banc par mesure de précaution. Inaki a ajouté qu'« il commençait à voir le bout du tunnel, mais qu'il semblait maintenant avoir fait deux ou trois pas en arrière », la rechute ayant contraint le club à rechercher des solutions non chirurgicales plus agressives.
Les rêves de Coupe du monde sérieusement menacés
Le moment choisi pour cette « série de blessures » ne pouvait pas être pire, avec la Coupe du monde 2026 qui approche à grands pas. On craint désormais de plus en plus que, si ce traitement conservateur échoue, Nico doive recourir à la chirurgie, ce qui mettrait presque certainement fin à sa saison et pourrait l'empêcher de participer au tournoi en Amérique du Nord. Selon certaines informations, l'opération nécessiterait une convalescence d'au moins deux mois, mais pourrait s'étendre à trois ou quatre mois, ce qui ne lui laisserait pas le temps de retrouver sa forme physique avant le coup d'envoi en juin. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente suivra la situation de près, car Williams reste un pilier fondamental de l'attaque de l'équipe nationale.
Le directeur sportif de l'Athletic Club, Mikel Gonzalez, a récemment présenté la délicate feuille de route suivie par le club pour éviter l'opération. Au début du mois, Gonzalez a déclaré : « Nous continuons à travailler sur différentes options, et s'il ne se rétablit pas, nous envisagerons de l'arrêter pendant quelques semaines pour insister sur un traitement de renforcement abdominal. » Cette pause a maintenant officiellement commencé. Bien que le club n'ait pas communiqué de calendrier officiel pour son retour, des sources proches de l'équipe médicale suggèrent qu'il sera absent pendant au moins quatre semaines, ce qui rend sa participation à la demi-finale de la Copa del Rey contre la Real Sociedad très incertaine.
- Getty
Le dilemme chirurgical à San Mames
Renoncer à l'opération chirurgicale est un risque calculé pour le club basque. Le consensus médical moderne tend souvent à éviter d'opérer la pubalgie chez les joueurs explosifs, car cela peut entraîner une perte permanente de la vitesse et de l'accélération qui font de Nico une menace si redoutable sur les ailes. Les responsables médicaux du club restent convaincus qu'une opération ne garantit pas une guérison à 100 % et mettrait leur précieux atout sur la touche pendant trois à six mois.
Pour l'instant, les fidèles de San Mames doivent attendre et espérer que cette période de repos total et de renforcement musculaire permettra enfin de résoudre le problème. Le club n'est pas pressé de le faire revenir, Inaki suggérant que le calendrier actuel de l'équipe laisse le temps d'être patient. Cependant, en l'absence de calendrier définitif concernant sa disponibilité pour les matchs les plus importants de la saison, l'incertitude continue de planer sur Bilbao. L'Athletic devra apprendre à vivre sans son joueur le plus dynamique, tandis que Nico se bat pour sauver sa saison et ses rêves de Coupe du monde.
Publicité