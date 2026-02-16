Nico Williams victime d'une blessure grave : la star de l'Athletic Club est écartée des terrains pour une durée indéterminée en raison d'un problème complexe de pubalgie

La gravité de la situation a été soulignée par le frère du joueur, Inaki, qui a révélé les conséquences émotionnelles et physiques de cette blessure. S'exprimant après le match contre Oviedo, l'aîné des frères Williams n'a pas caché les difficultés rencontrées par Nico en coulisses. « Il est en mauvaise posture, il souffre depuis septembre... C'est vrai qu'avec le pubis, certains jours, on se sent très bien et le lendemain, on se sent très mal. J'avais déjà dit la semaine dernière qu'il m'avait confié qu'il commençait à voir le bout du tunnel... Et maintenant, on dirait qu'il a fait deux ou trois pas en arrière », a avoué Inaki.

Statistiquement, l'impact de la blessure sur la saison de Nico est indéniable. Bien qu'il ait disputé 26 matches toutes compétitions confondues, il n'a été en mesure de débuter que 18 d'entre eux, et son influence a considérablement diminué par rapport à sa forme exceptionnelle de la saison dernière. Son temps de jeu total de 1 728 minutes est inférieur de près de 1 200 minutes à celui de son coéquipier Mikel Jauregizar, ce qui illustre le temps que l'ailier a passé en salle de soins ou sur le banc par mesure de précaution. Inaki a ajouté qu'« il commençait à voir le bout du tunnel, mais qu'il semblait maintenant avoir fait deux ou trois pas en arrière », la rechute ayant contraint le club à rechercher des solutions non chirurgicales plus agressives.