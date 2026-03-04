Neymar adresse un message émouvant à son « petit frère » Rodrygo après que celui-ci ait été victime d'une blessure au ligament croisé antérieur qui l'empêchera de participer à la Coupe du monde 2026 avec son coéquipier brésilien

Rodrygo lui-même n'a pas caché ses émotions, partageant son chagrin avec les fans du monde entier. Dans une mise à jour poignante, la star du Real Madrid a admis que c'était le scénario qu'il redoutait le plus dans sa carrière. Rodrygo a écrit sur son compte Instagram : « L'un des pires jours de ma vie, combien j'ai toujours redouté cette blessure... peut-être que la vie a été un peu cruelle avec moi ces derniers temps... Je ne sais pas si je mérite cela, mais de quoi puis-je me plaindre ? Combien de choses merveilleuses ai-je vécues que je ne méritais pas non plus. Un obstacle majeur s'est dressé dans ma vie, dans ma carrière, m'empêchant de faire ce que j'aime le plus pendant un certain temps. Je suis hors jeu pour le reste de la saison avec mon club et hors jeu pour la Coupe du monde avec mon pays, un rêve dont tout le monde sait à quel point il compte pour moi. Tout ce que je peux faire, c'est être fort comme toujours, ce qui n'est pas nouveau. »

Malgré la déception écrasante de manquer la Coupe du monde, l'attaquant est resté reconnaissant pour le soutien massif de ses pairs et de ses supporters. Répondant aux messages qu'il a reçus, Rodrygo a ajouté : « Merci à tous pour vos prières, vos messages et votre affection ! Vous êtes tous très importants pour moi. Même si c'est une période très difficile, je promets de ne pas m'arrêter là. Je crois que j'ai encore beaucoup de choses incroyables à vivre et à apporter de la joie à tous ceux qui me font confiance. Ce n'est qu'un au revoir. »