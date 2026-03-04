AFP
Neymar adresse un message émouvant à son « petit frère » Rodrygo après que celui-ci ait été victime d'une blessure au ligament croisé antérieur qui l'empêchera de participer à la Coupe du monde 2026 avec son coéquipier brésilien
Le Real Madrid confirme un diagnostic dévastateur
La gravité de la situation est apparue clairement mardi matin, lorsque les Merengues ont publié un rapport médical officiel à l'issue d'examens approfondis. Le communiqué du club a confirmé le pire scénario pour l'attaquant de 25 ans : « Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Rodrygo par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ménisque externe de la jambe droite. » La blessure est survenue seulement 11 minutes après son entrée en jeu à la 55e minute du match contre Getafe, mettant tragiquement fin à sa saison nationale.
Rodrygo, qui souffrait récemment d'une tendinite, était visiblement bouleversé lorsque son genou s'est dérobé lors d'une feinte caractéristique sur l'aile. Malgré la douleur intense, il a réussi à terminer le match, mais les examens médicaux qui ont suivi ont révélé un long processus de guérison, qui dure généralement entre sept et neuf mois. Ce délai met fin à tout espoir de le voir représenter le Brésil sur la scène mondiale cet été, laissant un vide important dans l'attaque de l'équipe nationale alors qu'elle se prépare pour le grand rendez-vous mondial.
Neymar adresse un soutien sincère à son « héritier »
Se tournant vers les réseaux sociaux pour soutenir son « petit frère », Neymar a exprimé sa profonde tristesse à l'annonce de cette nouvelle, en s'appuyant sur sa propre expérience passée en matière de rééducation après une blessure de longue durée. Sur Instagram, l'ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a écrit : « Aujourd'hui est l'un des jours les plus tristes de ma vie. Quand j'ai appris la nouvelle de cette blessure, tout m'est revenu en mémoire. Toute la souffrance, toute l'angoisse et la peur de vivre cette blessure ! Mon numéro 10, mon garçon, mon héritier (comme je t'appelle), je ne te demande qu'une chose... « prends soin de ta tête », c'est le moment de t'entourer de tous ceux que tu aimes... Et comme tu l'as dit, tu ne méritais pas de vivre ça en ce moment, mais qui sommes-nous pour douter des plans de Dieu ? Petit frère... SOIS FORT, je suis sûr que tu reviendras en force. Je t'aime. Tout comme tu m'as soutenu, je serai là pour toi ! »
Rodrygo a répondu spécifiquement au message de Neymar en disant : « Merci, mon idole ! C'est très difficile, mais Dieu sait tout. Je serai sur la touche pour vous encourager tous, comme toujours ! Je t'aime. »
Rodrygo s'ouvre sur sa déception lors de la Coupe du monde
Rodrygo lui-même n'a pas caché ses émotions, partageant son chagrin avec les fans du monde entier. Dans une mise à jour poignante, la star du Real Madrid a admis que c'était le scénario qu'il redoutait le plus dans sa carrière. Rodrygo a écrit sur son compte Instagram : « L'un des pires jours de ma vie, combien j'ai toujours redouté cette blessure... peut-être que la vie a été un peu cruelle avec moi ces derniers temps... Je ne sais pas si je mérite cela, mais de quoi puis-je me plaindre ? Combien de choses merveilleuses ai-je vécues que je ne méritais pas non plus. Un obstacle majeur s'est dressé dans ma vie, dans ma carrière, m'empêchant de faire ce que j'aime le plus pendant un certain temps. Je suis hors jeu pour le reste de la saison avec mon club et hors jeu pour la Coupe du monde avec mon pays, un rêve dont tout le monde sait à quel point il compte pour moi. Tout ce que je peux faire, c'est être fort comme toujours, ce qui n'est pas nouveau. »
Malgré la déception écrasante de manquer la Coupe du monde, l'attaquant est resté reconnaissant pour le soutien massif de ses pairs et de ses supporters. Répondant aux messages qu'il a reçus, Rodrygo a ajouté : « Merci à tous pour vos prières, vos messages et votre affection ! Vous êtes tous très importants pour moi. Même si c'est une période très difficile, je promets de ne pas m'arrêter là. Je crois que j'ai encore beaucoup de choses incroyables à vivre et à apporter de la joie à tous ceux qui me font confiance. Ce n'est qu'un au revoir. »
Arbeloa et Ancelotti confrontés à des crises tactiques
Les répercussions de cette blessure se font sentir autant dans les vestiaires que sur le terrain. Le manager du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, est désormais confronté à un casse-tête pour composer son équipe alors que son club entre dans la phase décisive de la saison. Avec Kylian Mbappé déjà sur la touche et Franco Mastantuono suspendu, la perte de Rodrygo ne laisse au géant espagnol que Vinicius Junior et Gonzalo Garcia comme principales options offensives pour le prochain match contre le Celta Vigo. Le moment est particulièrement mal choisi, alors que Madrid tente de rattraper son rival Barcelone en tête du classement. Pour l'équipe nationale brésilienne, Carlo Ancelotti doit désormais naviguer dans une Coupe du monde sans l'une de ses forces offensives les plus fiables. La Seleção s'est souvent appuyée sur la complicité entre Neymar, Rodrygo et Vinicius, mais l'équipe devra désormais trouver un nouvel équilibre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
