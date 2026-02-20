Getty
Neymar admet qu'il pourrait prendre sa retraite du football CETTE ANNÉE en raison de ses blessures à répétition et de sa tentative de se qualifier pour l'équipe du Brésil pour la Coupe du monde 2026
Neymar a subi une opération du genou en décembre 2025.
Neymar est aujourd'hui âgé de 34 ans et a de plus en plus de mal à éviter les tables de soins. Il a subi une nouvelle opération en décembre 2025 pour un problème chronique au genou, après avoir déjà manqué une année de compétition en raison d'une lésion du ligament croisé antérieur.
Il a repris du service avec Santos, revenant ainsi à ses racines sud-américaines, et prend à nouveau plaisir à jouer au football. Son contrat a d'ailleurs été prolongé jusqu'à la fin de l'année civile.
Neymar prendra-t-il sa retraite à la fin de l'année 2026 ?
Revenir dans l'équipe du Brésil est une priorité absolue pour l'ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, qui n'a plus représenté la Seleção depuis octobre 2023. La décision concernant la durée de sa carrière ne sera prise qu'après une nouvelle tentative pour remporter le titre tant convoité de la Coupe du monde.
Neymar a déclaré à CazeTV: « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Il est possible qu'en décembre, je veuille prendre ma retraite. Je vis au jour le jour. Cette année est cruciale, non seulement pour Santos, mais aussi pour l'équipe nationale brésilienne et pour moi. »
Neymar est convaincu d'avoir retrouvé sa forme physique
Le talentueux meneur de jeu a ajouté à propos de ses efforts continus pour retrouver sa forme physique et son acuité : « Je voulais revenir à 100 % cette saison, c'est pourquoi j'ai été mis au repos pendant certains matchs. Je sais que beaucoup de gens disent toutes sortes de choses et ne comprennent pas la réalité quotidienne, mais je dois y faire face.
Santos a mis en place un excellent plan à cet égard. Bien sûr, je voulais revenir pour aider mon équipe, mais au final, j'ai préféré me reposer afin de pouvoir revenir à 100 %, sans douleur, sans crainte et en pleine forme.
J'ai réussi à bien revenir lors du dernier match. Je suis heureux et soulagé d'être revenu un peu plus fort qu'avant. Évidemment, je dois retrouver mon rythme, mais avec de la persévérance, j'atteindrai 100 % de mes capacités. Je procède étape par étape. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve ; mon instinct décidera. Je vis au jour le jour. »
Neymar fera-t-il partie de l'équipe brésilienne pour la Coupe du monde 2026 ?
Neymar est le meilleur buteur de tous les temps du Brésil, avec 79 buts à son actif, et a disputé 128 matchs internationaux depuis ses débuts en équipe senior en 2010. Carlo Ancelotti a mis au défi cette icône moderne de gagner sa place dans ses plans actuels.
Kleberson, vainqueur de la Coupe du monde en 2002, estime que Neymar doit faire partie de l'équipe brésilienne cet été. Interrogé par GOAL sur le débat animé qui continue de faire rage autour du numéro 10, il a déclaré : « Je veux vraiment, vraiment voir Neymar à la Coupe du monde. En termes de condition physique, il est vraiment en retard sur tout le monde actuellement, à cause de ses blessures et parce qu'il n'a pas beaucoup joué l'année dernière.
Mais avec le talent qu'il a, dès qu'il commencera à retrouver ses sensations et sa forme physique, il pourra probablement apporter une aide précieuse. Il n'arrivera pas à la Coupe du monde en pleine forme, mais une fois que le tournoi aura commencé, surtout dans les conditions actuelles, il pourra être très performant, car c'est le joueur le plus talentueux que nous ayons au Brésil. Les autres sont de bon niveau, mais personne ne peut faire ce que ce gamin est capable de faire.
Il doit retrouver une bonne condition physique, jouer des minutes et rester sur le terrain. Quand je regarde tous les joueurs brésiliens, personne ne lui ressemble. On peut parler de Vini Junior, Raphinha ou Estevao, mais ce que Neymar est capable de faire avec un ballon rend son marquage effrayant. Neymar est le joueur qui se rapproche le plus de Ronaldinho que j'ai vu. »
Le Brésil a été placé dans le groupe C de la Coupe du monde 2026. Il débutera sa quête de la gloire ultime contre le Maroc au MetLife Stadium le 13 juin, avant d'affronter Haïti et l'Écosse respectivement à Philadelphie et Miami.
