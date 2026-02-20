Neymar admet qu'il pourrait prendre sa retraite du football CETTE ANNÉE en raison de ses blessures à répétition et de sa tentative de se qualifier pour l'équipe du Brésil pour la Coupe du monde 2026

Neymar est le meilleur buteur de tous les temps du Brésil, avec 79 buts à son actif, et a disputé 128 matchs internationaux depuis ses débuts en équipe senior en 2010. Carlo Ancelotti a mis au défi cette icône moderne de gagner sa place dans ses plans actuels.

Kleberson, vainqueur de la Coupe du monde en 2002, estime que Neymar doit faire partie de l'équipe brésilienne cet été. Interrogé par GOAL sur le débat animé qui continue de faire rage autour du numéro 10, il a déclaré : « Je veux vraiment, vraiment voir Neymar à la Coupe du monde. En termes de condition physique, il est vraiment en retard sur tout le monde actuellement, à cause de ses blessures et parce qu'il n'a pas beaucoup joué l'année dernière.

Mais avec le talent qu'il a, dès qu'il commencera à retrouver ses sensations et sa forme physique, il pourra probablement apporter une aide précieuse. Il n'arrivera pas à la Coupe du monde en pleine forme, mais une fois que le tournoi aura commencé, surtout dans les conditions actuelles, il pourra être très performant, car c'est le joueur le plus talentueux que nous ayons au Brésil. Les autres sont de bon niveau, mais personne ne peut faire ce que ce gamin est capable de faire.

Il doit retrouver une bonne condition physique, jouer des minutes et rester sur le terrain. Quand je regarde tous les joueurs brésiliens, personne ne lui ressemble. On peut parler de Vini Junior, Raphinha ou Estevao, mais ce que Neymar est capable de faire avec un ballon rend son marquage effrayant. Neymar est le joueur qui se rapproche le plus de Ronaldinho que j'ai vu. »

Le Brésil a été placé dans le groupe C de la Coupe du monde 2026. Il débutera sa quête de la gloire ultime contre le Maroc au MetLife Stadium le 13 juin, avant d'affronter Haïti et l'Écosse respectivement à Philadelphie et Miami.