Neymar a répliqué à ses propres supporters après avoir été massivement sifflé

Dimanche, l’ambiance au stade Vila Belmiro a viré au cauchemar après la défaite de Santos face à Fluminense (2-3). Dès le coup de sifflet final, les supporters locaux ont accueilli Neymar sous une pluie de sifflets et de huées.

Le Brésilien, visiblement ébranlé, a été filmé alors qu’il se précipitait vers le tunnel menant aux vestiaires. Peu après la rencontre, il a exprimé son incompréhension face à cette hostilité sur les réseaux sociaux : « On en serait donc arrivés au point où je dois expliquer pourquoi je me gratte les oreilles ? Vous allez vraiment trop loin. C’est triste de devoir gérer ça tous les jours, personne ne peut le supporter. »

Si l’attaquant avait été décisif la saison passée pour maintenir Santos en Série A, ses quatre buts et trois passes décisives en neuf matchs n’ont pas empêché le club de connaître un exercice 2023 plus laborieux, avec seulement trois victoires en douze journées.

Le club occupe actuellement la quinzième place, à seulement un point de la zone de relégation. Le Corinthians de Memphis Depay se trouve toutefois dans la zone de relégation, à la dix-septième place.

Sur le terrain, Santos a mené à deux reprises grâce à Gabriel Barbosa puis Álvaro Barreal, mais n’a pas su conserver son avantage. Le tournant du match est intervenu en fin de seconde période lorsque Neymar a manqué une occasion en or d’assurer la victoire. C’est finalement John Kennedy qui a offert les trois points à Fluminense d’une tête victorieuse à la 86^e minute.

La situation actuelle de Neymar à Santos soulève également d’importantes questions quant à son avenir international. À l’approche de la Coupe du monde, le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti a laissé la porte ouverte au meilleur buteur de tous les temps.

Il lui reste environ dix matchs pour convaincre le sélectionneur, qui l’avait écarté lors de la dernière convocation, avant l’annonce de la liste définitive. Le cas du meneur de jeu est devenu une question d’intérêt national au Brésil, où le président Lula a déclaré qu’il devait être retenu, à condition qu’il soit en pleine forme physique.